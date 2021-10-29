Положение по "Крымской платформе" будет в обновленной резолюции Генассамблеи ООН, - замглавы ОП Сибига

Обновленная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" будет содержать положение о "Крымской платформе".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, посетивший штаб-квартиру ООН 27-28 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

28 октября украинская делегация внесла проекты резолюции по правам человека в Крыму и милитаризации полуострова и частей Черного и Азовского морей на рассмотрение Генассамблеи ООН.

По словам Сибиги, он провел переговоры с должностными лицами организации, в частности заместителем Генерального секретаря по политическим вопросам и развитию мира Розмари Дикарло и помощницей Генсека по правам человека Ильзе Брандс Кэрис. В ходе этих встреч обсуждал, в частности, резолюции по Крыму.

"Речь идет прежде всего об обновленной, скажу больше – усиленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму… - отметил он. - В этой усиленной резолюции содержится положение по "Крымской платформе".

Таким образом, подчеркнул Сибига, в случае принятия резолюции, которая будет вынесена на голосование в декабре, впервые официальный документ ООН будет содержать ссылку на "Крымскую платформу".

Кроме того, резолюция будет предусматривать дополнительные положения о крымских татарах как коренном народе Украины, добавил Сибига. "Еще в ней будут осуждаться перепись населения российскими властями, привлечение молодежи к военным учениям на оккупированной территории", - сказал он.

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По его словам, он поднимал также вопрос об освобождении незаконно ужерживаемых Россией граждан Украины, список которых ранее был передан Генеральному секретарю ООН. Речь шла о последних арестах в Крыму, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, который после участия в "Крымской платформе" и возвращения домой был арестован оккупационными властями.

Кроме того, как отметил заместитель руководителя ОП, обсуждалась возможность визита Генерального секретаря ООН в Украину.