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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Положение по "Крымской платформе" будет в обновленной резолюции Генассамблеи ООН, - замглавы ОП Сибига

Положение по

Обновленная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" будет содержать положение о "Крымской платформе".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, посетивший штаб-квартиру ООН 27-28 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

28 октября украинская делегация внесла проекты резолюции по правам человека в Крыму и милитаризации полуострова и частей Черного и Азовского морей на рассмотрение Генассамблеи ООН.

По словам Сибиги, он провел переговоры с должностными лицами организации, в частности заместителем Генерального секретаря по политическим вопросам и развитию мира Розмари Дикарло и помощницей Генсека по правам человека Ильзе Брандс Кэрис. В ходе этих встреч обсуждал, в частности, резолюции по Крыму.

"Речь идет прежде всего об обновленной, скажу больше – усиленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму… - отметил он. - В этой усиленной резолюции содержится положение по "Крымской платформе".

Таким образом, подчеркнул Сибига, в случае принятия резолюции, которая будет вынесена на голосование в декабре, впервые официальный документ ООН будет содержать ссылку на "Крымскую платформу".

Кроме того, резолюция будет предусматривать дополнительные положения о крымских татарах как коренном народе Украины, добавил Сибига. "Еще в ней будут осуждаться перепись населения российскими властями, привлечение молодежи к военным учениям на оккупированной территории", - сказал он.

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По его словам, он поднимал также вопрос об освобождении незаконно ужерживаемых Россией граждан Украины, список которых ранее был передан Генеральному секретарю ООН. Речь шла о последних арестах в Крыму, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, который после участия в "Крымской платформе" и возвращения домой был арестован оккупационными властями.

Кроме того, как отметил заместитель руководителя ОП, обсуждалась возможность визита Генерального секретаря ООН в Украину.

Автор: 

Крым (26427) оккупация (10202) ООН (4195) Сибига Андрей (500) Крымская платформа (308)


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Я так понял у зеленых Крымская платформа будет, что то вроде Томоса и Безвиза?И остальные два года нам будут это впихивать.
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29.10.2021 10:39 Ответить
Резолюція ООН - це велика сила. Особливо якщо вона буде розпечатана на високоякісній туалетній бумазі.
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29.10.2021 10:47 Ответить
Так вот и я о том же. Крыма нет, но будет платформа. Бред да и только. Вы еще министерство и министров этой платформы назначьте.
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29.10.2021 10:52 Ответить
Лише права людини на Кримі? А повертати Крим як буде ця платформа? Клоун же нахвалявся.
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29.10.2021 10:43 Ответить
 
 