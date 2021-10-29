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Новости ДТП
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Смертельное ДТП в Харькове: Родители 16-летнего подозреваемого не извинились перед семьей погибшего

Смертельное ДТП в Харькове: Родители 16-летнего подозреваемого не извинились перед семьей погибшего

Дочь Игоря Носова, погибшего в ДТП при участии 16-летнего Николая Харьковского, заявила, что семья подростка даже не извинилась перед ее семьей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Анастасия Носова рассказала в интервью "Главкому".

Она ответила на слова отца Николая Харьковского о том, что его сына хотят "сделать преступником".

"Любые родители будут защищать своего ребенка. А насколько ребенок поступил хорошо или плохо при этом – это дело морали родителей. Как мать я понимаю родителей этого парня. Конечно, они будут отбивать своего ребенка, будут пытаться защитить. Мне кажется, каждый человек для себя должен определять, где хороший поступок, а где плохой. Здесь дело даже не в наказании, а в ответственности", - отметила Носова.

На вопрос, извинилась ли семья Харьковских перед ее семьей, девушка ответила отрицательно.

"Я знаю, что их семья не из бедных. Я в 16 лет на Infiniti не ездила, я зарабатывала себе на сапоги и куртку. Если говорить о возможностях этой семьи, то да, пожалуй, они большие. Молодцы, добились чего-то, это хорошо. Но это уже разговор по другой теме. Думаю, деньги не всегда решают в нашем мире. Лучше не иметь денег, но иметь другие качества", - добавила Носова.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

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Автор: 

ДТП (7687) Харьков (7597)


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Топ комментарии
+31
Родители этого малолетнего дурачка - такие же виновники смерти потерпевших, как и их выродок.
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29.10.2021 10:52 Ответить
+21
"мой песдюк - убийца. да, мой просчет, не воспитал, чересчур баловал. вашего отца не вернуть, примите, в качестве помощи на все, связанное с проводами его в последний путь, прошу не считать это хоть какой-то компенсацией, но только как поддержкой в трудную минуту.." - да, это если бы он был человеком. а так - машину угнали, рибеночка оклеветали и делают преступником.
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29.10.2021 10:50 Ответить
+18
Та у них же угнали авто, они белые и пушистые, семейка адамс.
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29.10.2021 10:45 Ответить
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Та у них же угнали авто, они белые и пушистые, семейка адамс.
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29.10.2021 10:45 Ответить
есть показания свидетеля. т е там дача ложных показаний со стороны обвиняемых тогда.
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29.10.2021 12:52 Ответить
за зеленского небось голосовали
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29.10.2021 10:47 Ответить
Скорее за ОПЗЖ
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29.10.2021 10:52 Ответить
А в 2 турі?))
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29.10.2021 11:09 Ответить
Во втором однозначно за шута-скомороха))
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29.10.2021 11:15 Ответить
Та ну. В Харькове все ЗАЖОПУ.
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29.10.2021 10:55 Ответить
все закрутится когда обсос начнет скулить - мама папа заберите меня отсюда я больше не буду!
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29.10.2021 10:49 Ответить
"мой песдюк - убийца. да, мой просчет, не воспитал, чересчур баловал. вашего отца не вернуть, примите, в качестве помощи на все, связанное с проводами его в последний путь, прошу не считать это хоть какой-то компенсацией, но только как поддержкой в трудную минуту.." - да, это если бы он был человеком. а так - машину угнали, рибеночка оклеветали и делают преступником.
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29.10.2021 10:50 Ответить
Поступи он так, то на цензоре писали бы : ах он ********, сует свои кровавые деньги как подачку, нахер людям ваши извинения, гори в аду и тд и тп.
Сейчас еще мало времени прошло, каждый думает о своих проблемах. Да и извинениями произошедшое вспять не вернешь. А дочка пусть через суд грошву выбивает, папу не вернуть, но хоть деньги на жизнь будут, здесь ничего постыдного нет, ибо потеряли кормильца.
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29.10.2021 11:40 Ответить
Не извинились уроды , так как знают , что извинения перед потерпевшими - это признание вины их Коленьки в этой страшной аварии !
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29.10.2021 10:52 Ответить
мясники одним словом
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29.10.2021 11:23 Ответить
Родители этого малолетнего дурачка - такие же виновники смерти потерпевших, как и их выродок.
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29.10.2021 10:52 Ответить
Я бы даже сказал организаторы ибо взрощение этого огрызка - их рук дело.
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29.10.2021 13:43 Ответить
А коли бидло вибачалось? Може тільки срати посеред дороги і чалапати далі...
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29.10.2021 10:52 Ответить
Ніколи не зрозумію покидьків які женуться містом ща 100 км. Невже їм зовсім не шкода людей які можуть загинути... А чкілтки котів і собак гине через цих імбецилів.
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29.10.2021 10:53 Ответить
Какой отпрыск, такие и родители. Не от сырости ж он появился.
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29.10.2021 10:54 Ответить
Ясно, що батьки - тварі ще ті, як виростили такого покидька.
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29.10.2021 10:55 Ответить
Убили человек - извините,так получилось,извините мы воспитали наглого ушлепка,извините полицаи брали сто-двести баксов и отпускали ублюдка гнать двести дальше,извините сейчас заплатим прокурорам и судьям и отмажем нашего хлопчика,извините у нашей семьи такой стиль жизни - на все нам пох,какие извинения,в лучшем случае - мы готовы к любому приговору и обещаем исправиться.
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29.10.2021 10:55 Ответить
Линчевать всю семейку!
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29.10.2021 10:57 Ответить
Глядя на циничную рожу этого 16-ти летнего выродка, полагаю его родители такие же твари
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29.10.2021 10:58 Ответить
Даже не сомневайтесь! 200%.
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29.10.2021 11:25 Ответить
гиены
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29.10.2021 11:43 Ответить
Нужно сопоставить заплаченные налоги и инфинити, продавец, блин, на рынке.
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29.10.2021 11:02 Ответить
Кажуть, воно ще й євробляхами торгувало - Євросила, білять
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29.10.2021 11:22 Ответить
Бидло грошовите ніколи не вибачиться
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29.10.2021 11:06 Ответить
"Любые родители будут защищать своего ребенка. А насколько ребенок поступил хорошо или плохо при этом - это дело морали родителей."
----------------
Ты, быдло, про Тараса Бульбу не слышало, не? Почитай на досуге.
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29.10.2021 11:07 Ответить
Роман про Тараса Бульбу - выдуманный Гоголем. А мы сейчас говорим о реальности.
Да, кстати. То, что ты читал - это второй вариант написания. Был первый, который сильно отличался от второго.
Меньше читай сказок, умник. Жизнь другая.
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29.10.2021 11:24 Ответить
Собрать бабло и передать смотрящим. Его удавят и всех делов.
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29.10.2021 11:10 Ответить
Не попадёт оно к смотрящим. Увы.
Если попадёт -- поставлю зеленскому "+" в карму.
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29.10.2021 11:24 Ответить
))Но есть и более вероятный вариант, хлопец станет одним из "смотрящих"
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29.10.2021 11:44 Ответить
да, к сожалению, в какой-то момент деньги начинают вытеснять нормальные человеческие качества, совесть, сострадание, честность, благородство..., а некоторые и слов-то таких не слышали и свято верят, что наличие денег - это индульгенция от всех грехов и проступков...
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29.10.2021 11:13 Ответить
Похоже, некоторые даже смерть отца готовы простить и понять убийц за отдельную плату. Бо зима идет, а сапожки старые, еще с 16 лет донашивает.
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29.10.2021 11:21 Ответить
Какая-то странная мадам. В открытую практически говорит, что денег ждет, а Харьковские бакланы не понимают, на связь не выходят. Офигеть!
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29.10.2021 11:16 Ответить
Где Вы про бабло услышали?
Это исключительно Ваша интерпретация...
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29.10.2021 11:35 Ответить
Крайне интересно, что "не странная мадам" ответит....
Или у ботов программа ограниченная и на сложные вопросы не рассчитана?
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29.10.2021 11:46 Ответить
У таких, как ты, вся жизнь ограничена. Глаза протри, уши помой. Всё ее обращение про деньги. И про то, как она понимает несчастненьких родителей, не углядели за сыночкой, ну бывает. И прекращай сам себе комментарии писать, а то сам на бота смахиваешь.
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29.10.2021 11:58 Ответить
Спасибо за ценные советы, учту непременно. Вынужден повторить вопрос, для избежания от дальнейшего непонимания - Где Вы про бабло услышали?
P.S. Ваши умозаключения повторять не надо. Достаточно в оригинальном тексте "ткнуть меня носом" где просят бабло...
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29.10.2021 12:10 Ответить
ще доведеться платити родині Носова за розбиту Інфініті і шкоду здоров'я Колєньке: чого той Ланос підставився коли Колєнька їхав?
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29.10.2021 11:20 Ответить
Яблоко от яблони...
Поэтому и сынок такой же долбо@б, как и его родители. Вырос во вседозволенности, уверен в своей безнаказанности.
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29.10.2021 11:22 Ответить
Деньги есть а мозгов нет.
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29.10.2021 11:39 Ответить
Одно не понимаю, как вообще в 16 лет можно оказаться за рулем, если права на категорию В действуют только с 18 лет? За езду без прав (я имею в виду не наличие бумажки при водителе, а именно полное отсутсвие прав) надо сажать на пару годиков как минимум, а не штраф 500 грн выписывать.
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29.10.2021 11:55 Ответить
Нет, не каждый. Нормальный родитель, признает, что если сын или дочь сделали ужасный поступок, онм должны понести чправедливое наказание. Этот выродок не Сникерс в супермаркете украл, а людей убил. А вот ублюдочный родитель, который воспитал ублюдка, да, он будет отмазывать свое чмо, потому что сам такое же чмо.
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29.10.2021 11:59 Ответить
Леха Косой. Немножко дитя пошалило, немножко убило, но на х...... делать игрушку, которая развивает 200 км в час?
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29.10.2021 12:06 Ответить
так он жеж хорошийь, ботаник, растения любил - так пишут
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29.10.2021 12:15 Ответить
Так бидлота ніколи і ні в чому не винна.
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29.10.2021 12:19 Ответить
Почему к уголовной ответственности не привлекают родителей?
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29.10.2021 12:54 Ответить
Они и извинились? Ох, а вот эт было смешно) Они угрозы рассылают, а те про извинения говорят. Там все не по чем.
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29.10.2021 14:43 Ответить
а что вы хотите от быдлоты? эти мрази понимают только удар оглоблей меж рог.
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29.10.2021 15:00 Ответить
Наивная женщина. Психопаты-нарциссы всегда себя считают правыми и полагают, что это жертва сама виновата, что на пути попалась.
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29.10.2021 15:37 Ответить
 
 