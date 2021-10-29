Смертельное ДТП в Харькове: Родители 16-летнего подозреваемого не извинились перед семьей погибшего
Дочь Игоря Носова, погибшего в ДТП при участии 16-летнего Николая Харьковского, заявила, что семья подростка даже не извинилась перед ее семьей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Анастасия Носова рассказала в интервью "Главкому".
Она ответила на слова отца Николая Харьковского о том, что его сына хотят "сделать преступником".
"Любые родители будут защищать своего ребенка. А насколько ребенок поступил хорошо или плохо при этом – это дело морали родителей. Как мать я понимаю родителей этого парня. Конечно, они будут отбивать своего ребенка, будут пытаться защитить. Мне кажется, каждый человек для себя должен определять, где хороший поступок, а где плохой. Здесь дело даже не в наказании, а в ответственности", - отметила Носова.
На вопрос, извинилась ли семья Харьковских перед ее семьей, девушка ответила отрицательно.
"Я знаю, что их семья не из бедных. Я в 16 лет на Infiniti не ездила, я зарабатывала себе на сапоги и куртку. Если говорить о возможностях этой семьи, то да, пожалуй, они большие. Молодцы, добились чего-то, это хорошо. Но это уже разговор по другой теме. Думаю, деньги не всегда решают в нашем мире. Лучше не иметь денег, но иметь другие качества", - добавила Носова.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.
Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.
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Сейчас еще мало времени прошло, каждый думает о своих проблемах. Да и извинениями произошедшое вспять не вернешь. А дочка пусть через суд грошву выбивает, папу не вернуть, но хоть деньги на жизнь будут, здесь ничего постыдного нет, ибо потеряли кормильца.
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Ты, быдло, про Тараса Бульбу не слышало, не? Почитай на досуге.
Да, кстати. То, что ты читал - это второй вариант написания. Был первый, который сильно отличался от второго.
Меньше читай сказок, умник. Жизнь другая.
Если попадёт -- поставлю зеленскому "+" в карму.
Это исключительно Ваша интерпретация...
Или у ботов программа ограниченная и на сложные вопросы не рассчитана?
P.S. Ваши умозаключения повторять не надо. Достаточно в оригинальном тексте "ткнуть меня носом" где просят бабло...
Поэтому и сынок такой же долбо@б, как и его родители. Вырос во вседозволенности, уверен в своей безнаказанности.