Смертельное ДТП в Харькове: Родители 16-летнего подозреваемого не извинились перед семьей погибшего

Дочь Игоря Носова, погибшего в ДТП при участии 16-летнего Николая Харьковского, заявила, что семья подростка даже не извинилась перед ее семьей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Анастасия Носова рассказала в интервью "Главкому".

Она ответила на слова отца Николая Харьковского о том, что его сына хотят "сделать преступником".

"Любые родители будут защищать своего ребенка. А насколько ребенок поступил хорошо или плохо при этом – это дело морали родителей. Как мать я понимаю родителей этого парня. Конечно, они будут отбивать своего ребенка, будут пытаться защитить. Мне кажется, каждый человек для себя должен определять, где хороший поступок, а где плохой. Здесь дело даже не в наказании, а в ответственности", - отметила Носова.

На вопрос, извинилась ли семья Харьковских перед ее семьей, девушка ответила отрицательно.

"Я знаю, что их семья не из бедных. Я в 16 лет на Infiniti не ездила, я зарабатывала себе на сапоги и куртку. Если говорить о возможностях этой семьи, то да, пожалуй, они большие. Молодцы, добились чего-то, это хорошо. Но это уже разговор по другой теме. Думаю, деньги не всегда решают в нашем мире. Лучше не иметь денег, но иметь другие качества", - добавила Носова.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

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