Дело одного из "бриллиантовых прокуроров" будут слушать в третий раз сначала

Дело в отношении бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и его сестры Ларисы Прокопенко, подозреваемых в захвате доли предприятия "Николсон", специализирующегося на вывозе мусора, начинают слушать в Деснянском суде Киева сначала в третий раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарии в Офисе генерального прокурора.

"Дело будут слушать в третий раз сначала, потому что один из судей ушел в отставку. Суд определил такой порядок заслушивания дела: допрос потерпевших, допрос свидетелей обвинения и исследование письменных доказательств", – прокомментировал Цензор.НЕТ прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов.

Ушедшая в отставку судья - Инна Клочко. 26 октября на сайте Деснянского суда появилась новость о том, что неделей ранее Высший совет правосудия уволил Клочко.

Напомним, что в Оболонском суде Киева слушается еще одно дело в отношении экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления генпрокуроратуры Владимира Шапакина.

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Следствие считает, что в 2015 году гражданин Рак, который был совладельцем компании "Гидроэкоресурс", занимавшейся восстановлением водоемов, передал 150 тысяч долларов Валерию Гибаленко, знакомому с "бриллиантовыми прокурорами" - Корнийцом и Шапакиным. Предприятие Рака производило расчистку водоема в Киевской области. И как утверждает следствие, предприятию "сшили" дело, что якобы они добывали незаконно песок, вместо того, чтобы расчищать водоем. Чтобы закрыть дело, по данным следствия, "бриллиантовые прокуроры" требовали деньги. Защитники обвиняемых прокуроров называют дело политическим и их подзащитных использовали для расправы над тогдашним генеральным прокурором.

Дело назвали "делом бриллиантов прокуроров", потому что во время обыска в 2015 году в доме Александра Корнийца нашли 35 пакетов с бриллиантами.