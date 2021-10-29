В ВР нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Безгин

В Верховной Раде не наберется 300 голосов, необходимых для принятия изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Такое мнение выразил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меня часто спрашивают, почему президент не вносит проект изменений в Конституцию (в части децентрализации. – Ред.), чего он ждет? Все очень просто. Нет смысла вносить изменения в Конституцию в зал, пока нет уверенности, что у тебя будет 300 голосов", - сказал он на конференции "На пути в Лугано: Децентрализация" в пятницу в Киеве.

По его словам, на данный момент в Раде есть 226 - 250 голосов, чтобы направить изменения в Конституцию в части децентрализации в Конституционный суд и проголосовать первое чтение.

"Но какой смысли это делать, если нет уверенности, что будет 300 голосов. По состоянию на сейчас, я считаю, что в лучшем случае есть 270 голосов, этого объективно слишком мало", - добавил он.

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Как сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте ко Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается в Украине 7 декабря.