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В ВР нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Безгин

В ВР нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, -

В Верховной Раде не наберется 300 голосов, необходимых для принятия изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Такое мнение выразил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меня часто спрашивают, почему президент не вносит проект изменений в Конституцию (в части децентрализации. – Ред.), чего он ждет? Все очень просто. Нет смысла вносить изменения в Конституцию в зал, пока нет уверенности, что у тебя будет 300 голосов", - сказал он на конференции "На пути в Лугано: Децентрализация" в пятницу в Киеве.

По его словам, на данный момент в Раде есть 226 - 250 голосов, чтобы направить изменения в Конституцию в части децентрализации в Конституционный суд и проголосовать первое чтение.

"Но какой смысли это делать, если нет уверенности, что будет 300 голосов. По состоянию на сейчас, я считаю, что в лучшем случае есть 270 голосов, этого объективно слишком мало", - добавил он.

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Как сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте ко Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается в Украине 7 декабря.

Автор: 

ВР (29288) голосование (1397) изменения (181) Конституция (2236) децентрализация (582) Виталий Безгин (42)


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Если нету купим.... там весь сброд продажный.
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29.10.2021 10:58 Ответить
тем временем в Верховной раде идет торг - избранные представители, слуги народа, слуги рабиновичей и прочие косатые о народе думают! ни в коем случае не о своем кошелькое! Днем и ночью спят и работают над законами - чтобы нам с вами лучше жилось, увеличилось благосостояние, было уважение к стране, языку, культуре, спорту, медицине.... тьфу... какая же срань вокруг!
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29.10.2021 11:02 Ответить
А внутри какая!
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29.10.2021 11:23 Ответить
Бубочка, не хочешь срать - не мучай жопу.

(пословица)
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29.10.2021 11:03 Ответить
И это хорошо,в обществе нет и было запроса на такую махинацию как децентрализация,выдумали хрень и пропихивают,это всего лишь попытка перевести ответственность из центра на низший уровень,что бы финансировать только свое казнокрадство и свои пиар акции,а в кибуцах пусть крутятся как смогут.
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29.10.2021 11:12 Ответить
За зміну 140-143 статей КУ, які намагався продавити ще порошенко, їх чекає навіть не граната під ВР.
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29.10.2021 11:44 Ответить
 
 