Разумков об ошибках в санкциях СНБО: На заседании по списку не проходили, сразу голосовали, указ готовил ОП

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал ошибки в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны и заявление главы фракции Слуга народа Давида Арахамии о "продаже" ошибок. По словам бывшего спикера, на заседании СНБО даже не рассматривались персоналии – за список сразу голосовали.

Об этом он сказал в интервью на канале Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Разумков назвал "бредом" заявление Арахамии о том, что за допущение ошибки в санкционном списке предлагали от $100 000 до $300 000. Он объяснил, что список готовился Министерство внутренних дел или Службой безопасности Украины, после чего СНБО подготавливал материалы к рассмотрению, потом они попадали на заседание, а там, по словам Разумкова, за список сразу голосовали без рассмотрения.

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"Я, например, предлагал: давайте посмотрим по персоналиям, там стопка бумаг. Нет – голосуем. Никто не проходил ни ни по этом 108, ни по другим (внесенным в список. – Ред.)", – заявил Разумков.

После заседания СНБО, как отметил экс-спикер, санкции вводились президентом Владимиром Зеленским, и указ готовил Офис президента.

"Знаете, скажу по-русски, неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Потому в данном случае давайте четко говорить, кто готовил материалы, которые пошли на указ, и кто его подписал", – сказал Разумков.

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По словам экс-спикера, он "много чего слышал" по поводу коррупционной составляющей в СНБО или где-то еще, но этим должны заниматься правоохранительные органы. "Главное, чтобы потом члены СНБО в санкции не попали", – добавил Разумков.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 108 технических ошибок в списке санкций Совета нацбезопасности и обороны были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000. Кроме того, журналисты выяснили, что фигуранты "контрабандных" санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов.

Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как воры в законе.