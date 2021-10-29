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Новости Коронавирус и карантин
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Впервые с апреля в Киеве выявили более 1,6 тыс. заболевших COVID-19, за сутки умерли 46 жителей столицы, - Кличко

Впервые с апреля в Киеве выявили более 1,6 тыс. заболевших COVID-19, за сутки умерли 46 жителей столицы, - Кличко

За сутки в Киеве госпитализировали 185 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в столице выявили 1 616 подтвержденных случаев заболевания (всего 257 404 случаев с начала пандемии).

В последний раз более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19 в столице фиксировали 22 апреля.

Среди заболевших 882 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 604 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 59 девочек от 4 дней до 17 лет и 71 мальчик от 19 дней до 17 лет.

Кроме того, от коронавируса за минувшие сутки умерли 46 человек (всего 6 076 летальных случаев). Среди них 19 женщин от 34 до 86 лет и 27 мужчин от 45 до 91 года.

185 жителей Киева были госпитализированы в больничные учреждения, а 436 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 625 жителей столицы побороли коронавирус (всего 228 276 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (334), Дарницком (253) и в Днепровском (194).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом

Автор: 

карантин (16729) Киев (25707) Кличко Виталий (4654) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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29.10.2021 11:11 Ответить
Переводити учнів та студентів треба на дистанційне навчання. Вони не тільки заражають один одного в тісних класах, а й несуть ковід додому до старшого покоління.
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29.10.2021 11:11 Ответить
Тоже мне, великий реаниматолог+иммунолог+просто пельмень. Выбрали на мою голову...
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29.10.2021 11:11 Ответить
Народ , біжіть вакцинуватися і нікого не слухайте , так як виживають тільки ті люди , які зробили щеплення !
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29.10.2021 11:19 Ответить
Не ну зэбаранам и пiд-рашкам можно не вакинироваться. Я б даже катигорически не советовал им вакцинироваться...
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29.10.2021 14:11 Ответить
Вакцина - единственная защита от больницы и от смерти. Я пережил эту заразу, в "легкой форме" - месяц как овощ дома, месяц еще пошатывало.
Потому как прошло 3 месяца - побежал и вакцинировался Короноваком (тогда других вакцин не было, да и больше мне не надо - всеж -таки я болел).
Сестра болела ДВА РАЗА.
Да, ни болезнь, ни вакцинация не дают гарантий что не заболеешь совсем. Но дает гарантии что не загремишь в больницу под кислород и перенесешь как простое ОРВИ.
Не слушайте антивакцинаторов - вакцинируйтесь!
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29.10.2021 11:28 Ответить
Антиваксы не поймут. То у них вакцина эксперементальная, то нет 100% гарантий, то небо не того цвета...
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29.10.2021 11:58 Ответить
 
 