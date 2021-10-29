Впервые с апреля в Киеве выявили более 1,6 тыс. заболевших COVID-19, за сутки умерли 46 жителей столицы, - Кличко

За сутки в Киеве госпитализировали 185 человек с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в столице выявили 1 616 подтвержденных случаев заболевания (всего 257 404 случаев с начала пандемии).

В последний раз более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19 в столице фиксировали 22 апреля.

Среди заболевших 882 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 604 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 59 девочек от 4 дней до 17 лет и 71 мальчик от 19 дней до 17 лет.

Кроме того, от коронавируса за минувшие сутки умерли 46 человек (всего 6 076 летальных случаев). Среди них 19 женщин от 34 до 86 лет и 27 мужчин от 45 до 91 года.

185 жителей Киева были госпитализированы в больничные учреждения, а 436 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 625 жителей столицы побороли коронавирус (всего 228 276 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (334), Дарницком (253) и в Днепровском (194).

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