Кузин о вспышке коронавируса в Украине: Ближайшие три недели будут критичными

В Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине. Ожидается, что критическая ситуация будет наблюдаться ближайшие три недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Гордон".

По его словам, спад заболеваемости будет в январе.

"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года", - заявил Кузин.

По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.

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