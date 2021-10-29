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Новости Коронавирус и карантин
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Кузин о вспышке коронавируса в Украине: Ближайшие три недели будут критичными

Кузин о вспышке коронавируса в Украине: Ближайшие три недели будут критичными

В Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине. Ожидается, что критическая ситуация будет наблюдаться ближайшие три недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Гордон".

По его словам, спад заболеваемости будет в январе.

"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года", - заявил Кузин.

По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.

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Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
вирус под управлением кузина..
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29.10.2021 11:15 Ответить
+4
"Ожидается, что критическая ситуация будет наблюдаться ближайшие три недели."
ВО МЛЯ ! НЕОЖИДАННО ДЛЯ ЗЕ#ДЕГЕНЕРАТОВ !
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29.10.2021 11:20 Ответить
+3
Что оно там рассчитывает? Не рассчитало даже закупку кислорода ,хотя ,что будет подъем осенью ,было ясно еще весной.
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29.10.2021 11:13 Ответить
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Что оно там рассчитывает? Не рассчитало даже закупку кислорода ,хотя ,что будет подъем осенью ,было ясно еще весной.
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29.10.2021 11:13 Ответить
ну потребление кислорода, в принципе сложно расчитать, но возможно!... Если принять во внимание 73 % народа с уничтоженным телевизором мозгом , выбравшего себе клоуна.... Если искать что-то хорошее, то это процент поддержки "слуг" - электорат отчасти вымирает, отчасти , потратив энную сумму на лечение - через холодильник идет на поправку! и главное - есть надежда, что больше этого не повторится - головой будут думать а не голосовать за олигархическую перчатку коломойского
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29.10.2021 11:31 Ответить
Пустые надежды. Лохторат на следующих выборах успешно проголосует за очередного клоуна - Притулу. Эта страна обречена... Людей думающих, интеллигенцию, уничтожили еще при сталине Голодомором и Сандармохом с гуллагами..
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29.10.2021 11:41 Ответить
Это конечно интересно, но.... Почему среди самых упоротых антиваксеров на этом форуме так много порохоботов?
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29.10.2021 12:12 Ответить
Мені от цікаво, чи всі порохоботи поголовно привиті чи ні?
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29.10.2021 12:13 Ответить
У него январь через три недели?И с такой арифметикой он что-то там рассчитывает?))
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29.10.2021 11:14 Ответить
вирус под управлением кузина..
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29.10.2021 11:15 Ответить
кроме расчета вспышки должен был быть запрет на основании расчетов въезда с фашистской ********* зомбаков!
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29.10.2021 11:15 Ответить
Невже ці недоумки дійсно вважають що від їхнього "карантину" чи "вакцинації" щось залежить?
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29.10.2021 11:16 Ответить
нет, конечно, на все воля аллаха.
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29.10.2021 11:22 Ответить
"Ожидается, что критическая ситуация будет наблюдаться ближайшие три недели."
ВО МЛЯ ! НЕОЖИДАННО ДЛЯ ЗЕ#ДЕГЕНЕРАТОВ !
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29.10.2021 11:20 Ответить
Мастера спорта по критическим ситуациям.
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29.10.2021 11:31 Ответить
Чемпионы!
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29.10.2021 11:33 Ответить
Кузя знає всьо.
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29.10.2021 11:32 Ответить
ничего как раз до сезона Буковеля а там карантин снимут, ведь всем же чиновникам надо на лыжи и бабло косить. А потом опять введут. Всё для людей ))))))))))
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29.10.2021 11:39 Ответить
Правительство Испании вернет деньги всем гражданам, которые уплатили штрафы за нарушение первого локдауна с марта по июнь 2021 года. Верховный Суд Испании признал те ограничения неконституционными.

Как https://www.lavanguardia.com/vida/20211022/7810054/gobierno-ordena-devolver-todas-multas-primer-alarma-covid-declarado-inconstitucional.html пишет La Vanguardia, суд пока также изучает, являлись ли конституционными ограничения во время второго локдауна с октября 2020 года до мая 2021-го. За эти месяцы власти выписали еще 220 тысяч штрафов.
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29.10.2021 11:48 Ответить
Все, що витворяють в Україні кузіни-ляшки+зедьмани теж не законно. Вони, по факту, злочинці
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29.10.2021 13:43 Ответить
Будут критическими? А сейчас уже что? Или по ихнему критично когда трупы на улицах убирать некому??? Далее, кроме грубо нецензурного, ничего сказать не могу....
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29.10.2021 12:26 Ответить
Отифсе,чё паритесь ваксеры? Предводители сказали с 12.11 всех пропустит
Готовьтесь к Марту, как раз к концу этого года новые партии с предельными сроками придут, и в марте можно новую волну гнатьТам легче будет, погонят всех кого летом кололи.
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29.10.2021 15:26 Ответить
 
 