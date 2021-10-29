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Кузин о вспышке коронавируса в Украине: Ближайшие три недели будут критичными
В Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине. Ожидается, что критическая ситуация будет наблюдаться ближайшие три недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Гордон".
По его словам, спад заболеваемости будет в январе.
"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года", - заявил Кузин.
По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.
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показать весь комментарий29.10.2021 11:13 Ответить Ссылка
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Как https://www.lavanguardia.com/vida/20211022/7810054/gobierno-ordena-devolver-todas-multas-primer-alarma-covid-declarado-inconstitucional.html пишет La Vanguardia, суд пока также изучает, являлись ли конституционными ограничения во время второго локдауна с октября 2020 года до мая 2021-го. За эти месяцы власти выписали еще 220 тысяч штрафов.
Готовьтесь к Марту, как раз к концу этого года новые партии с предельными сроками придут, и в марте можно новую волну гнатьТам легче будет, погонят всех кого летом кололи.