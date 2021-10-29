Найден мертвым российский генерал, который был свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова
В Подмосковье покончил с собой бывший первый заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор в отставке Анатолий Белянин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Тело мужчины нашли в квартире в Ивантеевке.
Как сообщает РЕН ТВ, Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы.
В 1990-е он проходил свидетелем по резонансному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.
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Що????? У нас мабуть в 30% населення панкреатит, в рашці мабуть ще більше... Така страшна хвороба, що ппц!
Вони за ідіотів всіх тримають?
Ахххахахахахааа )) Какие пугливые на рашке генералы . С таким темпом бухания там пол рашки должны самоубиться "от страха панкреатита"
Первый пошел !
Конечно сможете. Если будете знать где копать.
Холст, акрил, 60Х95см.
Картина находится в частной коллекции Невзорова.
- утонул в ванной в монтажной пене
- повесился на аксельбантах
- два раза застрелился из нагана
- напился тосола.... ???
Так я вам, млять, пояню доходчиво!
Когда ваш желудок "переверивает" съеденный вами белок - это этот белок расщепляется нахрен на куски ферментом, который вырабатывает поджелудочная. Только в нормальном состоянии он вырабатывается в неактивном состоянии и активируется в желудке. А при панкреотите он сразу активный и попадает в кровь, вседствие чего он нахрен переваривает стенки сосудов и кровь просто выливается в мясо.
Что сопровождается мучительными болями.
И если не начать современное лечение - смертность 95%.
Приятного аппетита!