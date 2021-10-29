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Найден мертвым российский генерал, который был свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова

Найден мертвым российский генерал, который был свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова

В Подмосковье покончил с собой бывший первый заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор в отставке Анатолий Белянин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Тело мужчины нашли в квартире в Ивантеевке.

Как сообщает РЕН ТВ, Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы.

В 1990-е он проходил свидетелем по резонансному делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срочник застрелился в учебном центре "Десна", - замначальника Сагайдак

Автор: 

армия РФ (19725) россия (96246) самоубийство (1012) свидетель (147)


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Топ комментарии
+22
Панкреатит - он в Раше такой, страшнее только кариес
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29.10.2021 11:29 Ответить
+17
Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы...

Що????? У нас мабуть в 30% населення панкреатит, в рашці мабуть ще більше... Така страшна хвороба, що ппц!

Вони за ідіотів всіх тримають?
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29.10.2021 11:25 Ответить
+14
https://ibigdan.livejournal.com/27478421.html Семён Скрепецкий "Орда"
Холст, акрил, 60Х95см.


Картина находится в частной коллекции Невзорова.
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29.10.2021 11:39 Ответить
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Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом, воспалением поджелудочной железы, от которого страдал в последние годы...

Що????? У нас мабуть в 30% населення панкреатит, в рашці мабуть ще більше... Така страшна хвороба, що ппц!

Вони за ідіотів всіх тримають?
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29.10.2021 11:25 Ответить
Панкреатит - он в Раше такой, страшнее только кариес
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29.10.2021 11:29 Ответить
Скорей всего у него был геморрой мозга
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29.10.2021 11:32 Ответить
Да спился он. Не понятно почему так и не сказать. Это же скрепно
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29.10.2021 15:25 Ответить
"Белянин мог свести счеты с жизнью из-за страха перед панкреатитом"

Ахххахахахахааа )) Какие пугливые на рашке генералы . С таким темпом бухания там пол рашки должны самоубиться "от страха панкреатита"
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29.10.2021 11:27 Ответить
В мене в дитинстві панкреатит трохи був... Ну боліло в боку, ну підтошнювало і все!
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29.10.2021 11:29 Ответить
Так пусть родаки енарала не переживают. Фюрер репоедов, *****, обещал всем скрепным поносцам, шо когда они подохнут, все будут в раю.
Первый пошел !
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29.10.2021 11:27 Ответить
Как им не переживать. Это ж будет кацапский рай, из которого все будут пытаться сбежать хотябы в ад, но ангелы на вышках не будут выпускать.
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29.10.2021 11:38 Ответить
Земля бетоном
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29.10.2021 11:28 Ответить
Стекловатой
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29.10.2021 11:30 Ответить
Тонзиллит и остеохондроз- тоже вещи опасные! Много народу накосили...
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29.10.2021 11:28 Ответить
А гастрит? А сколіоз? А іжжога?
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29.10.2021 11:30 Ответить
Забув внести до списку мігрень та целлюліт.
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29.10.2021 11:38 Ответить
А понос? Це ж жесть!
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29.10.2021 14:58 Ответить
Просто интересуюсь: экипаж Бука, сбившего МН-17 мы еще сможем увидеть? А Петрова с Бошировым? А чучмеков, спалившихся на отравлении Напвального? Им всем тоже в судах выступать, когда кремлевскую босоту за жопку возьмут.
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29.10.2021 11:29 Ответить
"мы еще сможем увидеть?"

Конечно сможете. Если будете знать где копать.
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29.10.2021 11:35 Ответить
Побольше таких надо.
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29.10.2021 11:30 Ответить
Генерал ВДВшник испугался болезни и застрелился. Видимо решил успокоить поджелудочную водочкой, да и бахнул в голову после нескольких стаканов горькой.😀😀😀
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29.10.2021 11:38 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27478421.html Семён Скрепецкий "Орда"
Холст, акрил, 60Х95см.


Картина находится в частной коллекции Невзорова.
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29.10.2021 11:39 Ответить
У кацапов все просто решается. Нет человека, нет проблемы.
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29.10.2021 11:42 Ответить
Вариант - совесть замучала, не рассматриваем???
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29.10.2021 11:42 Ответить
Зачем она ему, карманы оттягивать?
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29.10.2021 11:53 Ответить
Вот никогда такого не было - и опять...
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29.10.2021 11:46 Ответить
Интересно, как агенты Пуфашиста его умертвили:
- утонул в ванной в монтажной пене
- повесился на аксельбантах
- два раза застрелился из нагана
- напился тосола.... ???
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29.10.2021 11:50 Ответить
Та будуть вони там заморочоватися! Дали нюхнути "новічка", не витримав і "застрелився"
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29.10.2021 12:56 Ответить
Главный свидетель, он же обвиняемый в этом и многих других убийствах пока жив, - путин в.в., намерено не употребляю его кличку, для официоза.
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29.10.2021 11:57 Ответить
здех максим і уй з нимодною падлою меньше
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29.10.2021 12:21 Ответить
худ. Скрепин "Пуйло вакцинирует свою дочь "
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29.10.2021 12:28 Ответить
А ще хронічна діарея у нього не була?
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29.10.2021 12:54 Ответить
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29.10.2021 13:39 Ответить
Вы, придурки, знаете, что такое острый панкреотит?
Так я вам, млять, пояню доходчиво!
Когда ваш желудок "переверивает" съеденный вами белок - это этот белок расщепляется нахрен на куски ферментом, который вырабатывает поджелудочная. Только в нормальном состоянии он вырабатывается в неактивном состоянии и активируется в желудке. А при панкреотите он сразу активный и попадает в кровь, вседствие чего он нахрен переваривает стенки сосудов и кровь просто выливается в мясо.
Что сопровождается мучительными болями.
И если не начать современное лечение - смертность 95%.
Приятного аппетита!
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29.10.2021 14:38 Ответить
В любом случае, очень рад за путинскую мразь. Пусть горит в Аду, чего и кремлёвской крысе желаю....
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29.10.2021 15:17 Ответить
В принципе есть специальная болячка - острый рецидивирующий алкогольный панкреатит. Если не перейти на пиво - при всех лечениях прогноз мрачный.
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29.10.2021 15:50 Ответить
 
 