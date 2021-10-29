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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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56 лет колонии строгого режима на четырех: суд в России вынес очередной приговор крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир", - Денисова

56 лет колонии строгого режима на четырех: суд в России вынес очередной приговор крымским татарам по

Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону в рамках "дела Хизб ут-Тахрир" приговорил участников так называемой "третьей бахчисарайской группы" к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"56 лет лишения свободы на четырех! ... Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров – 17 лет, Осман Сейтумеров – 14 лет, Рустем Сейтмеметов – 13 лет, Амет Сулейманов, имеющий инвалидность – 12 лет", - написала Денисова в соцсети Facebook.

Всем четверым вменялась ст. 205.5 (организация и участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса РФ.

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"Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека. Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину", - добавила Денисова.

Автор: 

Денисова Людмила (996) Крым (26427) приговор (1237) россия (96246) крымские татары (2718)


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Наши судьи - хитропопые, а путинские - это мрази!!!!
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29.10.2021 11:30 Ответить
единственные, кто борется в Крыму за Крым в составе Украины - это кырымлы.
А украинкцам пофигу.
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29.10.2021 12:02 Ответить
Не защитили Крым по время ВОВ сдали перешеек
И в 2014 году 20000 могли просто по кирпичу разнесты симферопольскую ОДА
Ждали может кто то это сделает
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29.10.2021 13:40 Ответить
 
 