РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11877 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
20 990 122

РосСМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе: С ними справятся даже "зенитки" времен Второй мировой

РосСМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе: С ними справятся даже

Российские СМИ комментируют применение турецких беспилотников Bayraktar украинскими воинами на Донбассе и заявляют, что теперь оккупационные войска будут сбивать все беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Газета.ру".

Отмечается, что воздушный удар с турецкого беспилотника произошел после того, как Кремль напрямую указал Турции на то, что передача беспилотных технологий украинским воинам может якобы привести к эскалации конфликта на Донбассе.

Доктор военных наук РФ Константин Сивков заявил, что у российско-оккупационных войск теперь есть право применять "соответствующие ответные меры".

По его словам, теперь российским оккупантам теперь якобы придется сбивать все беспилотники, которые там будут появляться или блокировать их действия, даже если они гражданские, поскольку отличить беспилотник одного типа от другого в условиях внезапного применения достаточно сложно.

Сивков считает, что сбить турецкий беспилотник несложно: "Байрактар" - это достаточно простая цель для поражения . Даже зенитные огневые средства времен Великой Отечественной войны в виде зенитных автоматических пушек 37-мм и 85-мм успешно с ними справятся".

Читайте: В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с ружьем, которое "непременно должно выстрелить в последнем акте"

Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.

Читайте также: В тюрьмах ОРДЛО грубо нарушают права заключенных. Причастные непременно понесут ответственность, - спецпредставитель ЕС Гилмор

Автор: 

россия (96246) Турция (3502) Донбасс (26958) Байрактар (140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+122
Армяне подтверждают!
показать весь комментарий
29.10.2021 11:40 Ответить
+56
показать весь комментарий
29.10.2021 11:45 Ответить
+51
показать весь комментарий
29.10.2021 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Такое шапкозакидательство от рф Украину устраивает.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:37 Ответить
Ну то якщо зенітки, які були на озброєнні за часів Другої світової війни збивають ці безпілотники, то чому відмовилися від турецьких цитрусових?
показать весь комментарий
29.10.2021 12:39 Ответить
Только там нет зенитных пушек.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:46 Ответить
"Кремль напрямую указал Турции на то, что передача беспилотных технологий украинским воинам может якобы привести к эскалации конфликта на Донбассе." Источник: https://censor.net/ru/n3296507
Пора всем странам понять: что существование выгребной ямы-404, приносит эскалации конфликтов, во всём мире!!!
показать весь комментарий
29.10.2021 12:52 Ответить
Лектор у колгоспі вимови мова:
- З погляду логічної градації ми не можемо заперечувати ілюзію пародоксальності, оскільки життя алегоричне та сповнене субординації і кожен індивід захищає свою тенденцію. А як ви думаєте, товариші колгоспники?
Встає колгоспник, гній із валянка стопнув і відповідає:
- Так воно так, бо не може того бути, якби не було б ніяк. І не тому, що воно взагалі, а тому, що, коли воно що, тоді воно і будь ласка.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:10 Ответить
Карабах показал все вяличие кацапского железа, потому и пищат. Ждем новых вылетов наших пташек за новыми целями.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:11 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2021 13:18 Ответить
Удар с Байрактара по рашистскому комплексу РЛС "Панцирь" в Ливии
показать весь комментарий
29.10.2021 13:32 Ответить
Поки діють мінські угоди ми можем використовувати лише ракети малого калібру МАМ-С (70 мм), а в них мала бойова частина і так вибухати техніка не буде.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:53 Ответить
Мне кажется это одиночная пиар-акция. После которой Байрактары надолго замуруют в ангарах. Потому что если собьют его это нанесет огромный репутационный ущерб не только Украине, но и Турции. Противник без сомнения начнет охоту за ними.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:48 Ответить
Вопрос скорее сколько расхерячивает металолома один дрон пока его собьют. Например если пиндануть какую-то РЛС кацапскую, и с видео, так сразу окупился в 100 раз.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:58 Ответить
Это не обычная война. А война на публику, где медийная составляющая гораздо важнее всего остального.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:08 Ответить
Отой дохтур усіх навук савіков, чи як там бува не "науковий" брат нашого всесвітньо відомого киндидидта також усіх навук киви?
показать весь комментарий
29.10.2021 13:52 Ответить
Собрался стрелять - стреляй, а не болтай
показать весь комментарий
29.10.2021 13:55 Ответить
как обычно рашисткие лживые твари.Будь такое возможно , к чему бы фрицы с жабоедами.да и сами рашисты подымали вой на весь мир?
показать весь комментарий
29.10.2021 14:05 Ответить
Понты ганяют. То те то эти. Нет что бы по щам кацапне ****** нормально!
показать весь комментарий
29.10.2021 14:40 Ответить
Ну на Мосфильме и не такое снимут.
показать весь комментарий
29.10.2021 15:00 Ответить
а Ары в нагорном карабахе тоже из зениток палили?
показать весь комментарий
29.10.2021 15:21 Ответить
Пусть они их сначала обнаружат,идиоты.
показать весь комментарий
29.10.2021 16:42 Ответить
Хотя киношку запилить могут.
показать весь комментарий
29.10.2021 16:43 Ответить
Хафтар и его 200-е ихтамнеты не дадут соврать, ахаха
показать весь комментарий
29.10.2021 18:20 Ответить
Вася Рибніков: "https://uainfo.org/blognews/1635514682-kak-molodye-respubliki-donbassa-legko-unichtozhayut-ukrainskie.html Зловещий налет полчищ туркофашистских дронов "Байрактар" на школу для русскоязычных детей-инвалидов великой отечественной войны с задержками в развитии в селе Гранитном Донецкой области обернулся не только концом международной ************ мафии, но и небывалым подъемом боевого духа среди мирных ополченцев Новороссии ."
Читати повністю за ссиллю
показать весь комментарий
30.10.2021 00:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 