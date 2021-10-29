РосСМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе: С ними справятся даже "зенитки" времен Второй мировой

Российские СМИ комментируют применение турецких беспилотников Bayraktar украинскими воинами на Донбассе и заявляют, что теперь оккупационные войска будут сбивать все беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Газета.ру".

Отмечается, что воздушный удар с турецкого беспилотника произошел после того, как Кремль напрямую указал Турции на то, что передача беспилотных технологий украинским воинам может якобы привести к эскалации конфликта на Донбассе.

Доктор военных наук РФ Константин Сивков заявил, что у российско-оккупационных войск теперь есть право применять "соответствующие ответные меры".

По его словам, теперь российским оккупантам теперь якобы придется сбивать все беспилотники, которые там будут появляться или блокировать их действия, даже если они гражданские, поскольку отличить беспилотник одного типа от другого в условиях внезапного применения достаточно сложно.

Сивков считает, что сбить турецкий беспилотник несложно: "Байрактар" - это достаточно простая цель для поражения . Даже зенитные огневые средства времен Великой Отечественной войны в виде зенитных автоматических пушек 37-мм и 85-мм успешно с ними справятся".

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Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.

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