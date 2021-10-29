Основные симптомы COVID-19 почти не изменились, но появился новый - сильная тошнота, что очень плохо, - врач Дубров
Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. Богомольца.
"Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", - отметил Дубров.
Врач отметил, что при этом большинство основных симптомов COVID-19 почти не изменились - это кашель, повышенная температура, мышечная боль, затрудненное дыхание, усталость.
"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - подчеркнул Дубров.
Также врач рассказал, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально за несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.
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Может пора Америке - начинать зачистку?
Главная суть - не допустить любой нехватки витаминов или микроэлементов для организма.
Коронеавирус когда попадает в организм ищет слабые места. Потому и болеют тяжело те у кого хронические заболевания.
А по поводу тошноты - то у человека идет кашель ,он откашливает и глотает эту слизь , потом из-за этого начинатеся тошнота. Не во всех случаях так ,но у большинства.
Дивно те,що до цього часу уряд не приділив жодної уваги просвітницькій діяльності,віддпустивши все на самотік.
Невже важко було зробити щось,накшталт коміксів,де просто і в ілюстраціях донести будову клітини,що таке мРНК,як діє вакцина і т.п.
А що до нових симптомів хвороби,то лікар правий-це погано.Вірус викликає хворобу,коли потрапляє в клітину,він паразит.Для коронавірусу "ворота" в клітину це рецептори АПФ2.Найбільше їх в дихальних шляхах і в шлунково-кишковому тракті.