Основные симптомы COVID-19 почти не изменились, но появился новый - сильная тошнота, что очень плохо, - врач Дубров

Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. Богомольца.

"Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", - отметил Дубров.

Врач отметил, что при этом большинство основных симптомов COVID-19 почти не изменились - это кашель, повышенная температура, мышечная боль, затрудненное дыхание, усталость.

"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - подчеркнул Дубров.

Также врач рассказал, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально за несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

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