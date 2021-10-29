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Новости Коронавирус и карантин
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Основные симптомы COVID-19 почти не изменились, но появился новый - сильная тошнота, что очень плохо, - врач Дубров

Основные симптомы COVID-19 почти не изменились, но появился новый - сильная тошнота, что очень плохо, - врач Дубров

Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. Богомольца.

"Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", - отметил Дубров.

Врач отметил, что при этом большинство основных симптомов COVID-19 почти не изменились - это кашель, повышенная температура, мышечная боль, затрудненное дыхание, усталость.

"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - подчеркнул Дубров.

Также врач рассказал, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально за несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

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Топ комментарии
+14
мене тошнить з 2019 року.
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29.10.2021 11:37 Ответить
+2
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29.10.2021 11:44 Ответить
+2
Сча антиваксеры будут выделяться в толпе обрыгаными манишками
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29.10.2021 11:58 Ответить
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Похоже кто то руководит развитием Короновируса? Интересно что в конце?
Может пора Америке - начинать зачистку?
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29.10.2021 11:33 Ответить
Так уже начали.
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29.10.2021 12:10 Ответить
мене тошнить з 2019 року.
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29.10.2021 11:37 Ответить
Фокус будет не в развитии коронавируса, а в развитии прививок РНК вакцин, к которым сначала приучат мир, а потом внесут в них непоправимые изменения, которые приведут к утилизации "избыточного населения".
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29.10.2021 11:37 Ответить
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29.10.2021 11:44 Ответить
А зачем что то вносить если и Так вакцины от коронавируса до 2020 г.считались невозможными из за АДЕ .что и сейчас видно на практике , по статистике официальный вакцинированных умирает больше (несмотря на брехню в СМИ) чем не уколотых , поэтому и принуждают уколоть как можно больше - уменьшение контрольной группы не уколотых сможет скрыть то что сейчас не получается
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29.10.2021 12:25 Ответить
Читал китайские брошуры по коронавирусу, там в деталях все описано было еще 2,5 года назад.
Главная суть - не допустить любой нехватки витаминов или микроэлементов для организма.
Коронеавирус когда попадает в организм ищет слабые места. Потому и болеют тяжело те у кого хронические заболевания.
А по поводу тошноты - то у человека идет кашель ,он откашливает и глотает эту слизь , потом из-за этого начинатеся тошнота. Не во всех случаях так ,но у большинства.
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29.10.2021 11:41 Ответить
Ну таки если читать не брошюры то - нехватка витаминов и микроэлементов называется вторичный иммунодефицит ,а тошнота и расстройство- один из симптомов короновируса и эти симптомы зависят от того как вирус попадает в организм , через слизистую или жкт
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29.10.2021 12:15 Ответить
Сча антиваксеры будут выделяться в толпе обрыгаными манишками
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29.10.2021 11:58 Ответить
Який бардак в інфополі.Не дивно,що багато людей бояться вакцинації,начитавшись і наслухавшись різних сташилок.
Дивно те,що до цього часу уряд не приділив жодної уваги просвітницькій діяльності,віддпустивши все на самотік.
Невже важко було зробити щось,накшталт коміксів,де просто і в ілюстраціях донести будову клітини,що таке мРНК,як діє вакцина і т.п.
А що до нових симптомів хвороби,то лікар правий-це погано.Вірус викликає хворобу,коли потрапляє в клітину,він паразит.Для коронавірусу "ворота" в клітину це рецептори АПФ2.Найбільше їх в дихальних шляхах і в шлунково-кишковому тракті.
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29.10.2021 12:51 Ответить
 
 