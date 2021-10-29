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Новости Оборона
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В Минобороны подтвердили, что ВСУ могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear

В Минобороны подтвердили, что ВСУ могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear

Новая ракета Brimstone Sea Spear, разрабатываемая британской компанией MBDA UK, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, британское издание The Times со ссылкой на украинского дипломата сообщило, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия на фоне опасений относительно возможного использования Российской Федерацией текущего газового кризиса в Европе для дальнейшего захвата украинских территорий. В частности, речь шла о продаже Британии Украины ракет класса "земля-земля", разработанных MBDA UK, которые могут поражать многие цели одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет, - The Times

Как сообщалось, 15 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, что половина средств из кредитных 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долл.), которые Великобритания предоставляет Украине, уйдет на усиление украинского флота. Кроме того, Украина приобретет для защиты своего побережья два боевых противоменных корабля, ракетное вооружение и современные технологии. Также планируется построить две военно-морские базы – на побережье Черного и Азовского морей.

Великобритания (5028) Минобороны (9429) оборона (5239) ракеты (3620) ВСУ (6702)


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Топ комментарии
+14
как уже хочется услышать факт - Украинские военные ПОЛУЧИЛИ! Все в будущем времени......
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29.10.2021 11:54 Ответить
+11
Дуже добре, що англосакси мають власну політику щодо України, а не так як ************ німаки і жабоїди.
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29.10.2021 12:11 Ответить
+9
десь у Севастополі напрягся стратегічний чорноморський флот фашистської *********...
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29.10.2021 12:01 Ответить
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как уже хочется услышать факт - Украинские военные ПОЛУЧИЛИ! Все в будущем времени......
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29.10.2021 11:54 Ответить
этого достаточно для истерики немытой головы и лошади пржевальского
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29.10.2021 12:06 Ответить
сожри селедки...может попустит временно.
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29.10.2021 12:08 Ответить
Первый разорванный рашистский пердачиллло пошел....
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29.10.2021 12:10 Ответить
***** это ты и твои родители. путлер ***** тебе к ПаРаше.
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29.10.2021 12:11 Ответить
поменяй флаг на триколор, ущербный
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29.10.2021 12:10 Ответить
вас тут двое пидеров, чпокайтесь и лабзайтесь....хуйлолюбы ватные.
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29.10.2021 12:12 Ответить
полирнулся с утра что-ли...
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29.10.2021 12:14 Ответить
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29.10.2021 11:54 Ответить
А как же отечественные разработки? Зеля предпочитает кормить английских евреев?
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29.10.2021 11:55 Ответить
у бритов есть нам тратить время на разработку -зачем
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29.10.2021 11:57 Ответить
Завтра бриты скажут "мы передумали" и будут "сонечки" от кацапов кукишем отстреливаться. Вот зачем.
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29.10.2021 12:25 Ответить
Одне іншому не заважає. Це вже готове рішення. Як і Байрактари.
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29.10.2021 12:12 Ответить
Я не соглашусь. В случае Байрактара у Украины вроде ничего аналогичного небыло. Но как же насчёт "Нептуна"? Насколько я знаю, там или есть или на подходе версия с корабельным базированием. Разрабатывали-разрабатывали, потом пришёл Зеля, всё и просрал. А одно другому очень мешает. Во-первых бюджет не резиновый, во-вторых обычно зоопарк из однотипных ракет не плодят. Если будет решено ставить на корабли импортные ракеты, то это крест на отечественных разработках.
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29.10.2021 12:29 Ответить
вес ракеты Братишка Юпитера потяжелей а пу с англицкой можно даже на мбк втулить
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29.10.2021 12:41 Ответить
Ну тогда берём .
Если у зебилов хоть когда нибудь что-то пойдёт дальш обещаний.
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29.10.2021 12:50 Ответить
подтвердили, что могут получить, а могут не получить. И так каждый день
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29.10.2021 11:57 Ответить
Це ще один маленький цвях в домовину ПІДАраші.
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29.10.2021 12:08 Ответить
Ну как побрекзитили, уродцы рашистские ?
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29.10.2021 12:11 Ответить
не плохая таки ракета дешевле чем маверейк легче уже обкатана по советской технике друзей Куйла и тандемная бч для гриля в курятнике
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29.10.2021 12:01 Ответить
Ракета Brimstone, розроблена міжнародним консорціумом MBDA UK для збройних сил Великої Британії.
Оснащується активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати рухомі цілі. Крім того, є можливість лазерного наведення.
Бойова частина ракети влаштована по тандемному принципу.
Вартість таких ракет становить понад 100 000 фунтів стерлінгів кожна.
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29.10.2021 12:01 Ответить
отакую красавицу да в пылающее дупло **********)))) срочно вызовите проктолога в студию 60 минут
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29.10.2021 13:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F1cS8zhweq4
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29.10.2021 14:25 Ответить
Дайте спробувати одну під Золотим, як рекламу.
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29.10.2021 14:25 Ответить
десь у Севастополі напрягся стратегічний чорноморський флот фашистської *********...
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29.10.2021 12:01 Ответить
Дуже добре, що англосакси мають власну політику щодо України, а не так як ************ німаки і жабоїди.
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29.10.2021 12:11 Ответить
Поэтому бриты и вышли из импотентного ес
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29.10.2021 12:14 Ответить
тому, шо вони бриті, а франко-германці небриті і не голені
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29.10.2021 12:21 Ответить
... як ті олені...
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29.10.2021 12:27 Ответить
щас прилетит очередная "озабоченность" от друзей ху@ла меркель и макрона)))))))))))))
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29.10.2021 12:36 Ответить
Дограєтесь що ЛДНРівці отримають "Калібри". І буде потім "отвєтка" прилітати в Кіів та Конча-Заспу.
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29.10.2021 12:59 Ответить
То тобі дуже такого хочеться. Кацапи Бук ховали, неначе котове сало, а про Калібри взагалі мови немає. Ти нам тут ще ЯО пригрози, Тільки відразу ж придумуй, що робитимеш, коли ми не злякаємося.
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29.10.2021 13:34 Ответить
нечосана у ярості
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29.10.2021 13:01 Ответить
немецко- французские подельники рашистского оккупанта , могут отказатся от английской овсянки из-за помощи Украине
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29.10.2021 14:01 Ответить
и на каком складе зЯленский спрячет эти ракеты от Украинской армии?
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29.10.2021 15:25 Ответить
ЯКА ГАРНА НОВИНА!!!!!
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29.10.2021 16:10 Ответить
 
 