В Минобороны подтвердили, что ВСУ могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear

Новая ракета Brimstone Sea Spear, разрабатываемая британской компанией MBDA UK, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, британское издание The Times со ссылкой на украинского дипломата сообщило, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия на фоне опасений относительно возможного использования Российской Федерацией текущего газового кризиса в Европе для дальнейшего захвата украинских территорий. В частности, речь шла о продаже Британии Украины ракет класса "земля-земля", разработанных MBDA UK, которые могут поражать многие цели одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет, - The Times

Как сообщалось, 15 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, что половина средств из кредитных 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долл.), которые Великобритания предоставляет Украине, уйдет на усиление украинского флота. Кроме того, Украина приобретет для защиты своего побережья два боевых противоменных корабля, ракетное вооружение и современные технологии. Также планируется построить две военно-морские базы – на побережье Черного и Азовского морей.