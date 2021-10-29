"Почему Украина задыхается?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят необходимость обязательной вакцинации и эффективность борьбы с пандемией
В пятницу, 29 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят необходимость обязательной вакцинации и эффективность борьбы с пандемией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Среди тем:
● Нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев?
● Эффективно ли украинская власть борется с эпидемией?
● Хватит ли больным в Украине кислорода?
● Заслуживают ли тюрьмы продавцы и покупатели поддельных сертификатов вакцинации?
Почему Украина задыхается? Где украинским врачам брать кислород для больных коронавирусом? Почему руководство страны не позаботилось о кислороде заранее? Власть vs фальсификаторы COVID-сертификатов: нужно ли сажать в тюрьму продавцов и покупателей поддельных документов? И вводить ли обязательную вакцинацию в стране? На эту острую тему поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.
Гости студии:
ИГОРЬ КУЗИН, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины;
ЕВГЕНИЙ ЕНИН, первый заместитель министра внутренних дел Украины;
МИХАИЛ РАДУЦКИЙ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;
АРСЕН ЖУМАДИЛОВ, генеральний директор ГП "Медицинские закупки Украины";
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";
ЮРИЙ БОЙКО, основатель и сопредседатель партии " ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, мэр Киева;
ЕВГЕНИЙ КОМАРОВСКИЙ, врач-педиатр, телеведущий;
МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины (2020-2021);
БОРИС БРИЛЬ, врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив";
ЛЕСЯ ЛИТВИНОВА, Глава благотворительной организации "СВОИ";
АЛЕКСАНДР ВИШНЯКОВ, директор департамента по региональному развитию "Метинвест Холдинг";
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ, мэр Скадовска;
НИКОЛОЗ КИПШИДЗЕ, врач Михеила Саакашвили.
Они говорят, а решает народ.
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Ето 30% от необходимого.
Антваксеры, как вы их называете , виноваты конечно, но они есть во все странах. А в первую очередь виновата криворогая шпана разворовавшая ковид-фонд и потому сознательно провалившая компанию вакцинации.
Так как при активной компании привывок бы не хватило, они и завезли чуток - шоб считалось.
Зато теперь есть крайние.
https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
Но то неважно. Вакцинация єто не просто штрыкнуть голкой - єто разьяснительная компания, даже с елементами принуждения. Ничего єтого не было до октября.
https://www.dw.com/ru/vo-francii-mnogotysjachnye-protesty-protiv-kovidnyh-mer/a-59088078 Против "паспортов здоровья" и других мер борьбы с коронавирусом во Франции вышли на улицы около 140 тысяч человек.
Ти хоча б уявляєш, який розвиток повинен бути в науки, щоб за допомогою чіпів керувати організмом? І потужність сигналу, яка б активувала пасивний чіп на відстані в декілька метрів?
Але з іншого боку дивись, щоб тебе не почав цитувати мудрий нарід .
у меня без дозы уже ломка начинается.
"Почему Украина задыхается?" - проста відповідь: тому що для 73/43%зебілів "акакаяразніца".
Особенно месяц-полтора назад "говорил правду"
ган...Гордон, когда заявлял, что Порошенко дал команду сдать Мариуполь.
Сплошная "правда" у етого еврейского пуделя и никаких манипуляций