"Почему Украина задыхается?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят необходимость обязательной вакцинации и эффективность борьбы с пандемией

В пятницу, 29 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят необходимость обязательной вакцинации и эффективность борьбы с пандемией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди тем:

● Нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев?

● Эффективно ли украинская власть борется с эпидемией?

● Хватит ли больным в Украине кислорода?

● Заслуживают ли тюрьмы продавцы и покупатели поддельных сертификатов вакцинации?

Почему Украина задыхается? Где украинским врачам брать кислород для больных коронавирусом? Почему руководство страны не позаботилось о кислороде заранее? Власть vs фальсификаторы COVID-сертификатов: нужно ли сажать в тюрьму продавцов и покупателей поддельных документов? И вводить ли обязательную вакцинацию в стране? На эту острую тему поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.

Гости студии:

ИГОРЬ КУЗИН, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины;

ЕВГЕНИЙ ЕНИН, первый заместитель министра внутренних дел Украины;

МИХАИЛ РАДУЦКИЙ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;

АРСЕН ЖУМАДИЛОВ, генеральний директор ГП "Медицинские закупки Украины";

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";

ЮРИЙ БОЙКО, основатель и сопредседатель партии " ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, мэр Киева;

ЕВГЕНИЙ КОМАРОВСКИЙ, врач-педиатр, телеведущий;

МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины (2020-2021);

БОРИС БРИЛЬ, врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив";

ЛЕСЯ ЛИТВИНОВА, Глава благотворительной организации "СВОИ";

АЛЕКСАНДР ВИШНЯКОВ, директор департамента по региональному развитию "Метинвест Холдинг";

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ, мэр Скадовска;

НИКОЛОЗ КИПШИДЗЕ, врач Михеила Саакашвили.

Они говорят, а решает народ.