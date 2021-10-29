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Новости Коронавирус и карантин
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"Почему Украина задыхается?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят необходимость обязательной вакцинации и эффективность борьбы с пандемией

В пятницу, 29 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят необходимость обязательной вакцинации и эффективность борьбы с пандемией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди тем:

 ● Нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев?

● Эффективно ли украинская власть борется с эпидемией?

● Хватит ли больным в Украине кислорода?

● Заслуживают ли тюрьмы продавцы и покупатели поддельных сертификатов вакцинации?

Почему Украина задыхается? Где украинским врачам брать кислород для больных коронавирусом? Почему руководство страны не позаботилось о кислороде заранее? Власть vs фальсификаторы COVID-сертификатов: нужно ли сажать в тюрьму продавцов и покупателей поддельных документов? И вводить ли обязательную вакцинацию в стране? На эту острую тему поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.

Гости студии:

ИГОРЬ КУЗИН, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины;

ЕВГЕНИЙ ЕНИН, первый заместитель министра внутренних дел Украины;

МИХАИЛ РАДУЦКИЙ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;

АРСЕН ЖУМАДИЛОВ, генеральний директор ГП "Медицинские закупки Украины";

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";

ЮРИЙ БОЙКО, основатель и сопредседатель партии " ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, мэр Киева;

ЕВГЕНИЙ КОМАРОВСКИЙ, врач-педиатр, телеведущий;

МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины (2020-2021);

БОРИС БРИЛЬ, врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив";

ЛЕСЯ ЛИТВИНОВА, Глава благотворительной организации "СВОИ";

АЛЕКСАНДР ВИШНЯКОВ, директор департамента по региональному развитию "Метинвест Холдинг";

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ, мэр Скадовска;

НИКОЛОЗ КИПШИДЗЕ, врач Михеила Саакашвили.

Они говорят, а решает народ.

Автор: 

карантин (16729) свобода слова (1170) Шустер Савик (681) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
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29.10.2021 12:03 Ответить
+4
Никто не может ввести обязательную вакцинацию, она нарушает все статьи конституции, а менять конституцию можно только путём всеукраинского референдума.
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29.10.2021 12:02 Ответить
+3
где записаться на 146-ю бустерную дозу вакцины от ковидлы?
у меня без дозы уже ломка начинается.
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29.10.2021 12:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это временно. Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
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29.10.2021 11:55 Ответить
Украина получила с начала пандемии 24 миллиона доз вакцины - на 12 млн привывок.
Ето 30% от необходимого.
Антваксеры, как вы их называете , виноваты конечно, но они есть во все странах. А в первую очередь виновата криворогая шпана разворовавшая ковид-фонд и потому сознательно провалившая компанию вакцинации.
Так как при активной компании привывок бы не хватило, они и завезли чуток - шоб считалось.
Зато теперь есть крайние.
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29.10.2021 12:13 Ответить
Вы были бы совершенно правы, если б в Украине был дефицит вакцин. Но его нет.
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29.10.2021 12:21 Ответить
"дефицита нет" потому что не проводилась активная компания вакцинации как в той же Польше. Завезли пару доз, открыли втихаря пару кабинетов вакцинации и на єтом все, - запилили видосик что проблема решена.
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29.10.2021 12:28 Ответить
С июня вакцинировали всех желающих, предлагали выезды прямо в офисы и на месте всё делать ФАЙЗЕРОМ! Бесплатно. Все, кто хотел, воспользовались этим предложением.
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29.10.2021 12:30 Ответить
Файзер появился аж в августе, знаю т.к. мой тесть все его ждал. И надо было вакцинировать не "всех кто хотел", а "всех кого надо", начиная с врачей. Так как делали нормальные страны.
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29.10.2021 12:35 Ответить
Не ври.

https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
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29.10.2021 12:36 Ответить
При этом, реально у меня есть знакомые, которые вакцинировались файзером 14 июня. Не блатные и не депутаты.
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29.10.2021 12:37 Ответить
может повезло, - тесть в Черкасах записался у семейного на файзер, мы были у них в середине июля он все ждал.
Но то неважно. Вакцинация єто не просто штрыкнуть голкой - єто разьяснительная компания, даже с елементами принуждения. Ничего єтого не было до октября.
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29.10.2021 12:46 Ответить
Реально эти, которые 14-го июня вакцинировались, в пятницу приняли решение, а в понедельник утром уже получили прививку. Вопрос был только в желании.
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29.10.2021 12:47 Ответить
А почему во Франции или тут в Моршине у 70% "было желание", а в общем по Украине нет?
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29.10.2021 12:51 Ответить
О! У меня есть знакомые как раз во Франции - антиваксеры на всю голову. Сидят на кацапском телевизоре, слушают шансон
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29.10.2021 12:53 Ответить
Во-во) Там наличие "антиваксеров на всю голову" не помешало вакцинировать 70% населения. А тут прям беда, - может не в них дело?
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29.10.2021 13:01 Ответить
Но там их таки меньше
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29.10.2021 13:03 Ответить
та ладно. где у нас хоть десятая доля того?

https://www.dw.com/ru/vo-francii-mnogotysjachnye-protesty-protiv-kovidnyh-mer/a-59088078 Против "паспортов здоровья" и других мер борьбы с коронавирусом во Франции вышли на улицы около 140 тысяч человек.
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29.10.2021 13:10 Ответить
На улицы они вышли, а в маркет они хрен зайдут. Там с ними не цацкаются.
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29.10.2021 13:11 Ответить
У меня есть идея, как отличить настоящих вакцинированных от тех, кто купил сертификат. В определенный момент по мобильным сетям на вживленные чипы вакцинированных дать команду, например, снять штаны. Все, кто замрет без штанов - молодцы, ага. А те, кто будет тыкать в лицо полиции сраные свои бумажки - злостные фальсификаторы! Не благодарите.
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29.10.2021 11:58 Ответить
Запатентуй в 95-м квартале
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29.10.2021 12:58 Ответить
Яким же ш тупеньким треба бути. Які чіпи?
Ти хоча б уявляєш, який розвиток повинен бути в науки, щоб за допомогою чіпів керувати організмом? І потужність сигналу, яка б активувала пасивний чіп на відстані в декілька метрів?
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29.10.2021 13:44 Ответить
Виталя, у тебя всегда с ЧЮ так херово было?
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29.10.2021 13:47 Ответить
Ну, будем вважати, підколов.
Але з іншого боку дивись, щоб тебе не почав цитувати мудрий нарід .
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29.10.2021 15:57 Ответить
Він вже й про пласку Землю цитує.
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29.10.2021 16:17 Ответить
ви у ВР працюєте? Тільки там такі дебільни думки реалізують... чи може ви чорний кардинал, який ********** їх на схожі дурниці?
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01.11.2021 19:03 Ответить
Все гораздо страшнее. Я рептилоид.
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02.11.2021 08:14 Ответить
сначала "хоть поржом", а потом задихается. Так бывает
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29.10.2021 11:59 Ответить
где записаться на 146-ю бустерную дозу вакцины от ковидлы?
у меня без дозы уже ломка начинается.
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29.10.2021 12:00 Ответить
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29.10.2021 12:03 Ответить
оцiнив. але бiгати за черговою дозою вакцини не збираюся.
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29.10.2021 12:21 Ответить
Если б ты даже собрался, я б тебя начал отговаривать. Тебе не стОит вакцинироваться.
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29.10.2021 12:25 Ответить
припиняйте fratricide; бо саме ти щось розійшовся, в усі боки
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29.10.2021 12:49 Ответить
"Не хочешь, не ешь" (с)
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29.10.2021 12:51 Ответить
так у ВР 70% не вакцинованих депутатів. Гарниц приклад. ЦЕ перемога!
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01.11.2021 19:00 Ответить
Никто не может ввести обязательную вакцинацию, она нарушает все статьи конституции, а менять конституцию можно только путём всеукраинского референдума.
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29.10.2021 12:02 Ответить
А в Украине и нет принудительной вакцинации. От слова совсем
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29.10.2021 12:03 Ответить
пффф. А в 2019 році , коли розігнали парламент, на Конституцію дивились?
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29.10.2021 13:35 Ответить
ви абсолютно праві. Примусової вакцинації немає. Тільки є купа обмежень і більшість з них такі, що люди не можуть вийти на вулицю, піти на роботу і заробити гроші і ще дуже багато. Не забуваємо сплачувати штрафи від 17 до 34 тис. грн. Ми в нашій Україні живемо наче ми чужинці. Ось таке зараз враження.
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01.11.2021 15:58 Ответить
на запитання
"Почему Украина задыхается?" - проста відповідь: тому що для 73/43%зебілів "акакаяразніца".
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29.10.2021 12:08 Ответить
Дай Боже зроблять дострокові перевибори у ВР. Бо ще за 3 роки правління слуг вони зітруть Україну з лиця землі(
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01.11.2021 17:28 Ответить
Ну и компашка соберётся, не понимаю только на кой там мэр Скадовска?Мэр Геническа уже не котируется что ли?
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29.10.2021 12:15 Ответить
чим тобі херова та компашка? Адже будуть всі твої - зебілоїди. Жодного спікера з опозиції.
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29.10.2021 12:18 Ответить
Какие мои?Какие зебилоиды?Хоть список осиль (понимаю, что это трудно, но уж постарайся). А компашка ещё та, пауки в банке.
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29.10.2021 12:20 Ответить
не віднєкуйся, 73/43%-ний. Хоча, для початку - справді, зроби хоча би ще одне, останнє зусилля над списком. Може, і вийде тобі зрозуміти, що ви з одної зеленої шобли
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29.10.2021 12:44 Ответить
Та у тебя всё зебилы, тотально, один только ты Дартаньян. Под кроватью проверяешь перед сном, вдруг там тоже окопались?
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29.10.2021 12:49 Ответить
штампуєш, зебіл
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29.10.2021 13:01 Ответить
з опозиції буде Тимошенко. Її достатньо, щоб ми з вами отримали інформацію про реальне положення справ.
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01.11.2021 15:42 Ответить
Тимошенко дійсно дає нормальні коментарі, які дуже близьки до правди. Ми може і не розбираємось в політиці, чи в економіці, але ми спілкуємось з реальними живими людьми і бачимо справжнє положення справ. По ТБ не побачиш жодної чесної новини. Тимошенко розказує як є, гірко, неприємно, але розказує. ЦЕ ціню.
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01.11.2021 16:00 Ответить
Пуделек еще трепыхается? )))
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29.10.2021 12:55 Ответить
А чого ви так? Його шоу завжди мало популярність і до речі, там завжди казали правду, на відміну від інших шоу. Хай буде і дай Бог щоб він продовжував відкривати людям очі. Його і прибрали через те, що заважав працювати "чесним" політикам.
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01.11.2021 17:27 Ответить
Особенно "правду" у него полгода назад говорила из зала одна предприримательница, которая через неделю стала учительницей.
Особенно месяц-полтора назад "говорил правду" ган... Гордон, когда заявлял, что Порошенко дал команду сдать Мариуполь.
Сплошная "правда" у етого еврейского пуделя и никаких манипуляций
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01.11.2021 17:40 Ответить
Так як вплив вакцини на людину ще до кінця не вивчений - "вакцинація" може бути лише добровільною. Антиконституційно і антигуманно змушувати людей приймати участь в медичних експериментах.
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29.10.2021 12:56 Ответить
Чого не вивчений? Ось зараз цілих 37 пунктів, кому не можна вакцинуватись. Чомусь тільки раніше не було цих пунктів і вакцинували всіх бажаючих без розбору. Шкода лише те, що помирають і вакциновані і не вакциновані однаково. Не в тому річ, не в тооооомуууу річ....
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01.11.2021 15:41 Ответить
Криками о вакцинации пытаются заглушить предсмертные стоны агонизирующей украинской медицины. Когда уже наконец медработники в Украине начнут получать нормальную, неоднократно обещанную, кстати, зарплату?! И будут ли получать зарплату вообще?! Вот новости только по одной районной больнице: https://www.vizit.ks.ua/medicina/u-genicheskij-likarni-mediki-pracyuyut-na-znos-ta-ne-otrimuyut-zarplatu/ Кому интересно, на том же портале ранее: https://www.vizit.ks.ua/medicina/genicheski-mediki-dosi-ne-otrimali-zarplatu-za-traven/ , https://www.vizit.ks.ua/medicina/genicheski-mediki-************-ne-otrimuvati-zarplati-i-doplati-za-robotu-z-xvorimi-na-koronavirus/ , https://www.vizit.ks.ua/medicina/u-genichesku-mediki-proveli-tixu-akciyu-protestu/ , https://www.vizit.ks.ua/medicina/u-genicheskij-likarni-majzhe-trimisyachni-borgi-z-zarobitno%d1%97-plati-mediki-protestuyut-video/ .
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29.10.2021 13:12 Ответить
дякуємо Супрун, яка зробила медичну реформу, тим керівникам, які троді були при владі. А тепер пожинаємо плоди праці розуміючих людей.
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01.11.2021 17:14 Ответить
Якби медики отримували ту зарплатню,яку їм обіцяли, якби влада не провалила медичну реформу - не було б зараз черг на вакцинацію по 5 годин. Ви ж 100% бачили ті фото з інтернету, де люди стоять купою в черзі на вакцинацію. ЧИ не це є розасдником для ковіду??? Клоунада при клоуні і не більше.
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01.11.2021 15:40 Ответить
Наразі положення всього людства - це виживання в страшних тяжких умовах. І не відомо, як буде далі, є тільки думка, що ще гірше. Політикам зараз потрібно обєднатись заради майбутнього наших дітей. До біса тупаків, які приходять у ВР за грошима. Дайте дорогу тим, хто зможе підтримувати всі напрямки держави в належному рівні. Інакше нам гаплик.
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01.11.2021 16:02 Ответить
Як би не було - цей жах дуже важко переживати в режимі реального часу. Звідси купа інфолрмації про смерті, на це вже не можливо дивитись. Дуже хочеться, щоб хоч хтось, хто там наверху пояснив хоча б щось і розповів - скільки це ще буде тривати(
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01.11.2021 17:08 Ответить
 
 