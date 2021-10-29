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В одной из ОТГ на Харьковщине привито более 94% взрослого населения одной дозой и показатели заболеваемости практически нулевые, - Кузин
В Украине есть примеры, когда руководство территориальных громад эффективно проводит кампанию о вакцинации от коронавируса.
Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в таких громадах привито много людей и низкий уровень заболеваемости COVID-19.
"Такая ситуация в Харьковской области, например, Липецкая громада. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель громады очень активный, и там привито более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые", - сообщил Кузин.
Топ комментарии
+7 Антон Есипенко #474204
показать весь комментарий29.10.2021 12:23 Ответить Ссылка
+6 Привет
показать весь комментарий29.10.2021 12:32 Ответить Ссылка
+4 Eugen Mk
показать весь комментарий29.10.2021 12:24 Ответить Ссылка
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Выпей туалетный утенок
петлю на люстру...
способов много
Количество заболевших сейчас - 22 человека и все в легкой форме, в больнице - никого.
Вибори у Моршині минулого року. Там де не має зелених клоунів - там життя
"Моршинське диво". Соцмережі заполонили меми про вакциноване місто
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
Так что попей еще...пока тебя не попустило...
А то о чем тут мычит товаришЧ кузин...не доказано ни кем...и ни чем не подтверждено...
Только вот ехать и собирать доказательства брехни товаришЧа кузина...у меня желания нет....
Это оно ляпнуло...ему и доказывать....
Тем более оно вроде бы как главный врач...да?? Возможностей масса....
Пусть опубликует статистические данные по всем громадам Украины....мы их посмотрим...сравним....
Ну и извинимся если вдруг что....
Т.е. проблема все таки не в "антиваксерах"? А в "организации процеса"?