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Новости Борьба с коронавирусом
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В одной из ОТГ на Харьковщине привито более 94% взрослого населения одной дозой и показатели заболеваемости практически нулевые, - Кузин

В одной из ОТГ на Харьковщине привито более 94% взрослого населения одной дозой и показатели заболеваемости практически нулевые, - Кузин

В Украине есть примеры, когда руководство территориальных громад эффективно проводит кампанию о вакцинации от коронавируса.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в таких громадах привито много людей и низкий уровень заболеваемости COVID-19.

"Такая ситуация в Харьковской области, например, Липецкая громада. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель громады очень активный, и там привито более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые", - сообщил Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кузин о вспышке коронавируса в Украине: Ближайшие три недели будут критичными

Автор: 

вакцина (3815) Харьковщина (5577) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
А тупорылые создания не способны понять, что если заболеваемость на нуле, то и смертность тоже? Попробуй эвтаназию, она тебя вылечит.
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29.10.2021 12:23 Ответить
+6
Ваксонавты сами бред придумывают...и сами же его по инету разносят...маладцы какие..
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29.10.2021 12:32 Ответить
+4
Значит туда кислорода больше не возить.
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29.10.2021 12:24 Ответить
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Да что мне та заболеваемость, про смертность лучше пусть расскажет.
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29.10.2021 12:21 Ответить
А тупорылые создания не способны понять, что если заболеваемость на нуле, то и смертность тоже? Попробуй эвтаназию, она тебя вылечит.
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29.10.2021 12:23 Ответить
Обращайтесь к д-ру Геворкяну, в Украине ни эвтаназия не узаконена. Этаназия, впрочем, тоже.
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29.10.2021 12:25 Ответить
А я не говорю тебе идти за эвтаназией в больничку, просто выйди в окошко и тебе сразу полегчает. Только этаж возьми повыше 5го
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29.10.2021 12:29 Ответить
Не боишься, что упаду например на тебя?Голова всунется меж ребёр, и что дальше?Легче станет?)
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29.10.2021 12:35 Ответить
Значит залезь в ванную и урони туже же тостер включенный в розетку
Выпей туалетный утенок
петлю на люстру...
способов много
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29.10.2021 12:41 Ответить
Способов много, но я совершенно не собираюсь ими пользоваться. А вот с коллегами распить сегодня вечерком бутылочку Chivas Rеgal'а очень даже намерен, чего всем и желаю))
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29.10.2021 12:45 Ответить
Метилового спирта туда плесните грам 50
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29.10.2021 13:08 Ответить
Незачем, у меня только начальник дурак, а коллеги вполне нормальные.
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29.10.2021 13:10 Ответить
Raised. не знаю узаконена или нет, но у меня есть яркий пример эвтаназии, за подписью всех необходимых документов, 2013 года.
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29.10.2021 13:09 Ответить
В Украине?И как , провели оную эвтаназию?
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29.10.2021 14:13 Ответить
ну да, там заболеть не успевают, сразу помирают
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29.10.2021 12:33 Ответить
Моршине летом вакцинировано более 75%..
Количество заболевших сейчас - 22 человека и все в легкой форме, в больнице - никого.
Вибори у Моршині минулого року. Там де не має зелених клоунів - там життя
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29.10.2021 12:51 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59062239 https://www.bbc.com/ukrainian/news-59062239

"Моршинське диво". Соцмережі заполонили меми про вакциноване місто
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29.10.2021 12:52 Ответить
Не дякуй!

https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
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29.10.2021 12:57 Ответить
Весьма сомнительно сравнение.
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29.10.2021 12:57 Ответить
Взяв і насцяв на антивакцинаторів.
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29.10.2021 12:22 Ответить
Это была "божья роса" для ваксонавтов..... проверить то то о чем оно говорит нельзя...статистики то по отдельным громадам нет....мели что хочешь...
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29.10.2021 12:26 Ответить
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29.10.2021 12:31 Ответить
Ваксонавты сами бред придумывают...и сами же его по инету разносят...маладцы какие..
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29.10.2021 12:32 Ответить
Проста аналітика щодо "моршинського дива".
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m/author/
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29.10.2021 12:37 Ответить
Типичная кацапская логика. А как дышал...
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29.10.2021 12:44 Ответить
Болезный...это ты выложил картинку с бредом...а не я....так что попей водички...и тебя попустит...
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29.10.2021 12:52 Ответить
Не дёргайся, консерва кацапская. Ты уже вскрылась.
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29.10.2021 12:54 Ответить
Жги еще придурь....я тебя внимательно слушаю...
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29.10.2021 13:02 Ответить
Да что тебе говорить, лишнехромосомное. Бесполезно. А какого порохобота из себя корчил...
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29.10.2021 13:12 Ответить
Я и есть порохобот....в отличии от тебя зебила за осла и его зеленое стадо ни когда не голосовал и не агитировал...
Так что попей еще...пока тебя не попустило...
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29.10.2021 13:18 Ответить
Порохобот-антиваксер? Ой, как интересно. Рассказывай еще, свинособака.
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29.10.2021 15:27 Ответить
Кто тебе дурачку сказал что я антиваксер?? Я двумя руками за то что бы вас зебилов укололи...вас как раз 73 процента...ну было во всяком случае...как раз хватит что бы снять все ковидные ограничения....
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29.10.2021 16:06 Ответить
Опа. А шо такое? Ты уже за вакцинацию? Определись уже как-то, морда рязанская. Или лишняя хромосома мешает?
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29.10.2021 16:14 Ответить
Я всегда был за вакцинацию зебилов....
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29.10.2021 16:18 Ответить
***** сегодня молился, шоб ковид тебя не тронул?
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29.10.2021 16:57 Ответить
Уявляю, що ви в школі відповідали вчителям, коли вони розказували про фізику, хімію, географію, математику - тобто все те що не можна провірити самому.
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29.10.2021 13:52 Ответить
Я тебе скажу по большому секрету...если ты вдруг не знал...все что преподают в школе уже доказано другими....физиками...химиками...математиками...географами...и .все это имеет подтверждение которые находятся во многих открытых источниках доступных всем...
А то о чем тут мычит товаришЧ кузин...не доказано ни кем...и ни чем не подтверждено...
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29.10.2021 14:03 Ответить
Ви можете поїхати в Харківську область, в Липецьку громаду, опитати лікарів в райлікарні і самому переконатись, що він говорить правду.
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29.10.2021 14:15 Ответить
Я много куда могу поехать....если захочу..
Только вот ехать и собирать доказательства брехни товаришЧа кузина...у меня желания нет....
Это оно ляпнуло...ему и доказывать....
Тем более оно вроде бы как главный врач...да?? Возможностей масса....
Пусть опубликует статистические данные по всем громадам Украины....мы их посмотрим...сравним....
Ну и извинимся если вдруг что....
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29.10.2021 14:48 Ответить
Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель громады очень активный, и там привито более 94% взрослого населения

Т.е. проблема все таки не в "антиваксерах"? А в "организации процеса"?
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29.10.2021 12:24 Ответить
Значит туда кислорода больше не возить.
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29.10.2021 12:24 Ответить
А ще ж за Моршин забув.
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29.10.2021 12:26 Ответить
Может липцевская громада. Есть у нас Липцы. Липецка нет !!!
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29.10.2021 12:28 Ответить
Эта громада...десяток сел в некоторых менее 50 человек население... больниц соответственно нет...подозреваю что нет даже фельдшерских пунктов...
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29.10.2021 12:36 Ответить
Ездил. не нашел, просто у них нет больнички, едут в другие районы и портят статистику
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29.10.2021 12:43 Ответить
 
 