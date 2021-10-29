COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки умерли 1163 человека, выявлены 39 849 новых случаев

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, за сутки скончались 1163 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

28 октября от COVID-19 умерли 1159 человек, 27 октября — 1123 человека, 26 октября — 1106.

За последние сутки выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано максимальных за всю пандемию 40 096 случаев COVID-19.

Уточняется, что у 8,6% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от болезни 30 462 пациента.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (7511), Санкт-Петербург (3452), Московская область (2556). Меньше всего зараженных — в Ненецком автономном округе (18) и Чукотском автономном округе (18).

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В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 236 220 человек, выздоровели 7 302 515.