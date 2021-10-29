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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки умерли 1163 человека, выявлены 39 849 новых случаев

COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки умерли 1163 человека, выявлены 39 849 новых случаев

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, за сутки скончались 1163 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

28 октября от COVID-19 умерли 1159 человек, 27 октября — 1123 человека, 26 октября — 1106.

За последние сутки выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано максимальных за всю пандемию 40 096 случаев COVID-19.

Уточняется, что у 8,6% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от болезни 30 462 пациента.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (7511), Санкт-Петербург (3452), Московская область (2556). Меньше всего зараженных — в Ненецком автономном округе (18) и Чукотском автономном округе (18).

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В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 236 220 человек, выздоровели 7 302 515.

Автор: 

карантин (16729) россия (96246) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
щоб вони там усі повиздихали
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29.10.2021 12:26 Ответить
+5
Спутнік допоможе в цьому.
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29.10.2021 12:28 Ответить
+5
да и х на них.
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29.10.2021 12:28 Ответить
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щоб вони там усі повиздихали
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29.10.2021 12:26 Ответить
Спутнік допоможе в цьому.
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29.10.2021 12:28 Ответить
Аналогічно, якось по-азіровськи на їхні проблеми.
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29.10.2021 12:29 Ответить
Всем расеянам которые склеили лапти от COVID-19 желаю крепкого здоровья в новой жизни
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29.10.2021 12:34 Ответить
да и х на них.
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29.10.2021 12:28 Ответить
Пока толстый похудеет, худой сдохнет. Кто еще рекорды бъет, они или мы?
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29.10.2021 12:29 Ответить
Уколись "спутником"-узнаешь.
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29.10.2021 12:31 Ответить
Ты уже укололся, раз считать разучился их количество смертей к общей численности населения, и наше. А мне и Пфайзера достаточно, Спутником сам колись.
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29.10.2021 12:37 Ответить
Чисто математично воно то так. Але є нюанси. за 2020 росстат нарахував в 2 рази більше смертей від ковіду , ніж їхній МОЗ.
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29.10.2021 13:29 Ответить
Ты знаешь общую численность населения на козлостане? Только не надо про 140 млн. заливать. Почему-то все про нашу убыль знают,а про кацапскую-тишь да гладь. Это с их-то "статистикой".
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29.10.2021 12:55 Ответить
статистика по ковід рашки занижена рази у три....
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29.10.2021 13:32 Ответить
Спёрли у буржуев вакцину но всё равно получился шмурдяк)
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29.10.2021 12:30 Ответить
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29.10.2021 12:31 Ответить
"любо"....
чи як там на язьікє
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29.10.2021 12:34 Ответить
Ну вот, хоть этот рекорд без допинга. Плюсую.
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29.10.2021 12:40 Ответить
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29.10.2021 12:41 Ответить
COVID-19 бьет рекорды у нас! У них населения 125 млн человек плять

Почему гундосик не пишет видосик??????????
Ублюдина
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29.10.2021 12:42 Ответить
вот именно - населения...
а у нас - люди,
и людей надо - беречь!
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29.10.2021 13:11 Ответить
"В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, за сутки скончались 1163 человека", - может вы заметили, что информация из России на другие темы местными ***...ми не приветствуется. А вот инфу, по поводу смертей и заражений, они просто обожают. Ведь в сочетании со своей фуфлостатистикой она помогает склонить к ширке экспериментальной жижей свежую партию умственно-отсталого и сцыкливого населения.
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29.10.2021 12:44 Ответить
Поработайте немножко мозгами
У кого рекорд в Украине рекорд --- это точно
Умерло более 500 в России 1100 человек
А по населению в россии 3,5 раза больше
Умножте 500на 3,5 сколько получите
Лучше бы привёл примеры что дала вакцинизация
А не брюзжал желчью
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29.10.2021 12:57 Ответить
надо учесть, что паРаша сбрехала
уменьшив цифру в 3,5 раза
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29.10.2021 13:15 Ответить
Ну ти вже загнув). За 2020 рік розбіжність даних росстату і мозу була лише 100 відсотків.
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29.10.2021 13:31 Ответить
статистика говорить,що рази у три....
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29.10.2021 13:33 Ответить
Це ті, що агітують в Україні худобу не вакцинуватися. І худоба провірила москавитам. А можете собі уявити яка там реальна картина, бо в такій країні статистика корегується?
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29.10.2021 13:05 Ответить
Хрен с кацапоидами. Но если перевести "на тысячу населения" у нас гораздо хуже.. Может "величайший лидер современности" объяснит почему?
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29.10.2021 13:06 Ответить
Немаколипоїхавшкодитиодесі.
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29.10.2021 13:15 Ответить
Немножко проснулись от сладких речей
Ничему не верьте все можно проверить элементарно
проанализировал путём сравнения или проверки
Данных
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29.10.2021 13:29 Ответить
Якщо врахувати що у нас на 30 млн - 600 смертей (20 смертей на 1 млн), у Росії 125 млн - 1200 смертей (9.6 смертей на 1 млн), то Україна за чемпіонів по боротьбі з коронавірусом пробила дніще у два рази глибше ніж кацапи.
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29.10.2021 13:51 Ответить
Якщо враховувати що на роісіі президент ***** і ********, то показники можуть бути у рази вищє.
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29.10.2021 13:56 Ответить
к сожалению если брать количество жителей в стране то у нас мрет больше
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29.10.2021 14:22 Ответить
 
 