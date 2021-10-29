Субсидию не получили около 200 тыс. граждан, которые не прошли верификацию, - Минсоцполитики

Около 200 тыс. домохозяйств не прошли верификацию и не получили субсидию. Однако они не потеряли на нее право.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом сообщил замглавы министерства Виталий Музыченко.

"Около 200 тысяч домохозяйств из проверявшихся в этом году 2,5 млн не прошли верификацию. Но это не значит, что они лишились права на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра, использование средств налогоплательщиков должно быть адресным и все домохозяйства, действительно нуждающиеся в субсидиях, будут их получать.

Музыченко заявил, что в среднем уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет почти 98%, в то время как в целом по стране этот показатель в отдельные периоды может составлять 87-88%.

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