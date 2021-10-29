РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11943 посетителя онлайн
Новости
3 311 17

Субсидию не получили около 200 тыс. граждан, которые не прошли верификацию, - Минсоцполитики

Субсидию не получили около 200 тыс. граждан, которые не прошли верификацию, - Минсоцполитики

Около 200 тыс. домохозяйств не прошли верификацию и не получили субсидию. Однако они не потеряли на нее право.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом сообщил замглавы министерства Виталий Музыченко.

"Около 200 тысяч домохозяйств из проверявшихся в этом году 2,5 млн не прошли верификацию. Но это не значит, что они лишились права на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра, использование средств налогоплательщиков должно быть адресным и все домохозяйства, действительно нуждающиеся в субсидиях, будут их получать.

Музыченко заявил, что в среднем уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет почти 98%, в то время как в целом по стране этот показатель в отдельные периоды может составлять 87-88%.

Читайте: Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минсоцполитики

Автор: 

субсидия (624) Министерство социальной политики (882) Музыченко Виталий (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Кушайте, зелебобики, не обляпайтесь. Хуже ведь не будет?
показать весь комментарий
29.10.2021 12:40 Ответить
+6
показать весь комментарий
29.10.2021 12:55 Ответить
+5
Зебіли, це вже зубожіння чи ще ні?))
показать весь комментарий
29.10.2021 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кушайте, зелебобики, не обляпайтесь. Хуже ведь не будет?
показать весь комментарий
29.10.2021 12:40 Ответить
Поздно. Вы уже обляпались.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:22 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2021 13:24 Ответить
АААА! кого вы нам выбрали, зебилы?!
"Около 200 тысяч домохозяйств из проверявшихся в этом году 2,5 млн не прошли верификацию"
показать весь комментарий
29.10.2021 12:41 Ответить
или это Цензор - маладец?
казнить нельзя помиловать.
запятые расставьте по желанию.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:45 Ответить
Зебіли, це вже зубожіння чи ще ні?))
показать весь комментарий
29.10.2021 12:42 Ответить
Для них главное что бы не Порошенко.
показать весь комментарий
29.10.2021 14:04 Ответить
Главное шо пенсам данбаса всё платят. Остальные перетопчутся.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:49 Ответить
пенсы-пенсами. там стаж и всё такое... это ж не субсидия.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:50 Ответить
Сначала загнали людей в нищету, затем подкинули сенца, чтобы с голоду не умерли, а потом все и забрали. Рехфома, что еще сказать.И радуются, что у обнищавших и кость забрали.
показать весь комментарий
29.10.2021 12:50 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2021 12:55 Ответить
З епохаю дастатку, чувакі.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:02 Ответить
Так ім і нада зажравшімся парахаботам, хєр їм, а нє новий кас...., чи то пак, субсидію.
показать весь комментарий
29.10.2021 13:09 Ответить
Все эти 200 тыс семей всеми семьями а это будет 1 млн уже должны быть на майдане!
показать весь комментарий
29.10.2021 13:17 Ответить
Тільки позавчора розмовлял з сусідкою, зняли субсидію, вона до них поперла розбиратись, кажуть отримуєте дохід більше, ніж треба, вона їм каже так нічого ж не змінилось, почали шукати, виявилось, що дочці нарахували середню зарплатню за три місяці замість мінімалки, яку вона отримує, бо то були ТРИ МІСЯЦІ ЛОКДАУНУ, і вона була дома за свій рахунок!! А програма підрахунку субсидії НЕ МАЄ ФУНКЦІЇ враховувати такі речі, як локдаун(!!?). Тепер бігає з бумажками, щоб якось виправити ситуацію, але поки що марно. Отака зараз в країні "зелена субсидія".
показать весь комментарий
29.10.2021 13:56 Ответить
10 тыщ депозита чтобы лишить субсидии это издевательство
показать весь комментарий
29.10.2021 14:01 Ответить
От сучки зеленые, субсидия ведь была начислена, а чтобы ободрать зебилов провели фейковую верификацию и субсидию поснимали.
Ведь все же это понимают
показать весь комментарий
29.10.2021 14:03 Ответить
 
 