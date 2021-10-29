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Новости
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Украина и Турция могут подписать долгожданное соглашение о свободной торговле в начале 2022 года, - Кулеба

Украина и Турция могут подписать долгожданное соглашение о свободной торговле в начале 2022 года, - Кулеба

Украина и Турция рассматривают заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией под сопредседательством обоих президентов в феврале 2022 года как возможность подписать соглашение о свободной торговле.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в статье для Atlantic Council, опубликованной в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В следующем году Украина и Турция будут праздновать 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. По этому случаю мы планируем провести очередное заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией под сопредседательством обоих президентов. В настоящее время готовится ряд соглашений и документов к Стратегическому совету в следующем году. Обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность, наконец, подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров", - написал Кулеба.

По его словам, после вступления в силу это соглашение о свободной торговле значительно укрепит и без того прочные торговые связи между двумя черноморскими странами и будет способствовать установлению новых деловых связей.

"В условиях стабильного роста двусторонней торговли мы также планируем в ближайшее время провести совместную межправительственную торгово-экономическую комиссию", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины также указал на то, что Украина и Турция развивают планы по объединению усилий в производстве украинских самолетов Антонов.

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"Наши турецкие друзья были очень впечатлены возможностями украинских самолетов Антонов для тушения пожаров. Во время последней встречи с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове в октябре 2021 года он выразил интерес Турции к самолету Антонов. Украина приветствует этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов Антонов и международного экспорта", - заверил министр.

Кулеба пояснил, что с обострением климатического кризиса угроза лесных пожаров в Турции и десятках других стран по всему миру, по видимому, останется, наряду с повышенным спросом на противопожарную авиацию.

"Это делает предлагаемое сотрудничество в сфере авиационной промышленности между Турцией и Украиной стратегически привлекательным. Мы планируем обсудить эту тему более подробно во время нашей следующей встречи министров иностранных дел и обороны Квадриги, которая состоится в декабре 2021 года в Анкаре", - подчеркнул он.

Автор: 

Турция (3502) ЗСТ (539) Кулеба Дмитрий (2880)


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Та вы шо )я тут от счастья не могу чай пить ,что мы с 2022го в Помпиду ,а тут зелень ещё что то наобещать решила...
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29.10.2021 12:47 Ответить
держи фуйла за *********
и жди болезного кончины
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29.10.2021 12:48 Ответить
Да пожалейте кацапские пердаки. Это геноцид. ********* в панике.
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29.10.2021 12:50 Ответить
"*********** помста" Путіна Ердогану може вилізти йому боком (Росія припинила імпорт турецьких ********** після застосування https://gazeta.ua/blog/55971/zsu-vpershe-vikoristali-bayraktar-u-bojovikiv-strah-ta-isterika Bayraktar на Донбасі. - Gazeta.ua). Туреччина може серйозно ускладнити експортний нафтовий трафік РФ з Чорного моря на світовий ринок. Адже все йде через Босфор. А у листопаді-березні погода у цій частині Чорного моря часто псується. І це є підставою для обмеження руху суден з небезпечними вантажами (а танкери з нафтою - це саме вони і є) через протоку. В 2014 і 2019 роках утворювались двотижневі танкерні "затори". А взимку 2003-2004-го очікування проходу Босфора розтягувалось майже на місяць. Ґвалт тоді в Москві стояв страхітливий. Ціна фрахту підскочила чотирикратно! Скажені демереджі!

Тому турки можуть "погратися з погодним чинником" навіть якщо над Босфором буде чисте небо. Влаштувати Путіну чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...

А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась максимально надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше торік він цей фокус вже робив. Технологія відпрацьована. - https://gazeta.ua/blog/55990/putinu-vilize-bokom-jogo-mandarinova-pomsta-turechchini
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29.10.2021 19:12 Ответить
Квартал торгуватиме серіалами?
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29.10.2021 12:52 Ответить
если вальнуть с байрактара ещё пару гаубиц,то подпишут через неделю))
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29.10.2021 13:17 Ответить
Спочатку перестрибніть, а потім скажіть "гоп".
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29.10.2021 13:18 Ответить
 
 