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Борислав Береза: законопроект о столице от "слуг" провалился на "обсуждении" с киевлянами

Борислав Береза: законопроект о столице от

Попытка провластной партии обсудить с киевлянами законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" полностью провалилась. "Слуги народа" не смогли дать аргументированные ответы на вопросы общественности относительно положений данного законопроекта.

Об этом написал в своем Телеграм-канале народный депутат VIII созыва Борислав Береза, присутствовавший на обсуждении, информирует Цензор.НЕТ.

"Действо было устроено в Соломенской РГА, куда пришли народные депутаты от "Слуги народа" Роман Грищук и Виталий Безгин, а также неравнодушные киевляне. Результатом этого обсуждения стал полный провал законопроекта от "слуг". Спикеры от провластной партии затруднились ответить на большинство вопросов, которые им задавали киевляне и каждый раз отвечали заученными шаблонами", - заявил Береза.

Он также подчеркивает, что процедура обсуждения законопроекта была нарушена.

"Да и обсуждать проект с киевлянами поздно: ведь он уже прошел голосование в первом чтении и согласование в комитете. А теперь вдруг о нем решили поговорить с людьми. Ну, смешно же", - написал Береза.

По его словам, представители "Слуги народа" не смогли убедить киевлян в том, что законопроект полностью соответствует Конституции и законодательству Украины. Представители громады Киева, в частности, спрашивали, почему, несмотря на решение Конституционного суда о том, что главой КГГА должен быть избранный на выборах мэр, "слуги" пытаются протянуть заведомо антиконституционный закон, пытаясь установить двоевластие в столице? Почему, если "слуги" декларируют европейские ценности, они так грубо нарушают вывод Совета Европы о том, что этот закон не отвечает принципам демократии? Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева? Сегодня Киев получает 40%. И почему судьбу миллионов киевлян должны решать несколько клерков с Банковой?

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Фактически киевляне вынесли приговор этому законопроекту, резюмирует Береза.

"Если команда Зеленского будет пытаться и дальше продавливать его в парламенте, это будет означать одно: ей безразлично мнение людей, безразлична Конституция и законы, безразлично будущее Киева. Им главное – любым способом достичь своей меркантильной политической цели и сделать Киев зависимым от центральной власти, управляемым и послушным. А все остальное это лишь шум, которым они маскируют свои реальные цели", - заявил Борислав Береза.

Автор: 

законопроект (3235) Киев (25707) Кличко Виталий (4654) Береза Борислав (220) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+16
слуги могли бы киевлян бесплатно постричь, побрить и сфотографировать тут они профессионалы, а "О городе Киеве - столице Украины" должны решать киевляне, а не криворогатая несмешная быдлота.
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29.10.2021 13:03 Ответить
+8
плесень планомерно поглощает государство. Добралась до Киева.
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29.10.2021 13:06 Ответить
+6
Живыми хоть ушли?
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29.10.2021 12:57 Ответить
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"Собака лает, караван идет"
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29.10.2021 12:56 Ответить
Собаки с банковой пытаются откусить Киев. Не выйдет. Даже понаехавшие и привезенные не помогут.
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29.10.2021 13:48 Ответить
так они проголосуют его и все. Или что? митинг устроете пока на банковой выходной? эти беспредельщики пойдут на многое ради контроля над бюджетом Киева
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29.10.2021 14:22 Ответить
Живыми хоть ушли?
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29.10.2021 12:57 Ответить
"Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева? Сегодня Киев получает 40% "

Вот мне любопытно, а почему другие города 100% налога на доходы физических, оставляют себе, а Киев должен большую часть отдавать?
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29.10.2021 12:58 Ответить
А им это по барабану, всеравно протолкнут. Когда их чье то мнение интересовало.
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29.10.2021 12:58 Ответить
он, в підтверджує наміри своїх зебілів
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29.10.2021 13:06 Ответить
Жлоби не будуть у Києві хазяйнувати. Досить! Геть зайду Кличка, Омельченка і т.п...
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29.10.2021 13:02 Ответить
слуги могли бы киевлян бесплатно постричь, побрить и сфотографировать тут они профессионалы, а "О городе Киеве - столице Украины" должны решать киевляне, а не криворогатая несмешная быдлота.
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29.10.2021 13:03 Ответить
плесень планомерно поглощает государство. Добралась до Киева.
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29.10.2021 13:06 Ответить
Дырку от бублика им, а не Киев (можно и пожестче сказать - что и куда).
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29.10.2021 13:50 Ответить
А шоже такое??? Ни кто не захотел к слугам в крепостные идти???
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29.10.2021 13:14 Ответить
Не варто "слугам" ставити на один рівень Трускавець і Київ. В Трускавці одні тільки курси, а не вищі освітні заклади.
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29.10.2021 13:14 Ответить
Паралельно з неприкритим розпилом для Бєні і кумів, фабрикуванням кримінальних справ Зеленський знаходить час на узурпацію влади, хто керує державою в цей час взагалі незрозуміло, і не треба задаватись питанням чому ми в лідерах по смертності від ковід чи найбідніша країна Європи.
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29.10.2021 13:36 Ответить
бо тупые, настолько что по телеку во время войны выбираем в генералы расмеши комика... это как ожидать от сласаря, умного хорошего парня Васи, качественных стоматологческих услуг...
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29.10.2021 14:25 Ответить
Если там были исключительно мухосранские "киевляне" типо бляхера - яке їхало, таке здибало.
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29.10.2021 14:49 Ответить
Хотя бы скрывали, свой русский мир .... и не повторяли его фейки.
Такие фейки ,,русского мира,, , подхваченные ,.патриотами,. в Украине, не дали Порошенко, победить Зеленского.
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29.10.2021 18:17 Ответить
 
 