Нацсовет вводит спецмониторинг: будет проверять украинские СМИ на распространение фейков о COVID-19
Ситуация, наблюдаемая Национальным советом с распространением в медиа-фейковой информации о СOVID-19, заставила регуляторный орган ввести специальный мониторинг. Он будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета, об этом во время заседания сообщил член Национального совета Максим Оноприенко.
"В условиях пандемии коронавируса украинское общество столкнулось с еще одной эпидемией – распространение фейков, дезинформации и откровенной лжи. Это влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие государству в целом. Как следствие, Украина несет невосполнимые потери из-за вреда здоровью граждан и смерти, вызванные пандемией", - говорится в сообщении.
Поэтому Национальный совет призывает вещателей объективно и беспристрастно информировать население о пандемии COVID-19 и способах борьбы с ней.
"Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - подчеркнул Максим Оноприенко.
"Национальный совет уже активизировал официальный мониторинг телерадиопрограмм о распространении дезинформации по антиковидным мерам. В случае распространения информации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию, регулятор будет применять санкции в отношении лицензиатов на основании статьи 6 и/или 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такшта давай перестраивайся, пока не поздно
Знати про проблему Ковіду і знати про ковід -це дуже різні речі )))
першим займаються балаболи,і тому їх часто банять .. )
да его заплюет за это балабольство любой студент мед.вуза !!!
Нацрада запроваджує спецмоніторинг: перевірятиме українські ЗМІ на поширення фейків про COVID-19"- вже і їм до гілляки нгетерпитья? "санаторій" у Жовтих Водах не гумовий, всіх там важко пристроїти!
будет объявлено фейком и провокацией российских спецслужб.
Оруэл_нервно курит в сторонке. Правда-это ложь. Поздравляю! Зелёная пошесть окончательно поставила народ Украины РАКОМ!!!