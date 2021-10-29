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Новости Борьба с коронавирусом
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Нацсовет вводит спецмониторинг: будет проверять украинские СМИ на распространение фейков о COVID-19

Нацсовет вводит спецмониторинг: будет проверять украинские СМИ на распространение фейков о COVID-19

Ситуация, наблюдаемая Национальным советом с распространением в медиа-фейковой информации о СOVID-19, заставила регуляторный орган ввести специальный мониторинг. Он будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета, об этом во время заседания сообщил член Национального совета Максим Оноприенко.

"В условиях пандемии коронавируса украинское общество столкнулось с еще одной эпидемией – распространение фейков, дезинформации и откровенной лжи. Это влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие государству в целом. Как следствие, Украина несет невосполнимые потери из-за вреда здоровью граждан и смерти, вызванные пандемией", - говорится в сообщении.

Поэтому Национальный совет призывает вещателей объективно и беспристрастно информировать население о пандемии COVID-19 и способах борьбы с ней.

"Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - подчеркнул Максим Оноприенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодие, хватит верить фейкам, - главный санврач Кузин

"Национальный совет уже активизировал официальный мониторинг телерадиопрограмм о распространении дезинформации по антиковидным мерам. В случае распространения информации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию, регулятор будет применять санкции в отношении лицензиатов на основании статьи 6 и/или 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"", - добавили в ведомстве.

Нацсовет ТРВ (573) СМИ (3842) фейк (684) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
я так понял что ВСЕ что пишут официальные сми о ковиде - это все фейк и передергивание фактов !!! нормальных людей которые хоть что-то знают о проблеме ковида власть закрывает рот и банят безбожно !!! И главный посыл аферо-вакцинаторов - никаких побочек, запретов , противопоказаний и т.д. нет - и ВСЕ (беременные, дети до 5 лет , старики и т.д.) - бегом на укол !!!
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29.10.2021 13:30 Ответить
+8
Так он цільний міністр охорони здоров'я пургу мете з нього і почніть.
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29.10.2021 13:22 Ответить
+6
А вот это вот что ляшко рассказывал про переболевших в 11 раз больше риск - проверят иле так оставят?
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29.10.2021 13:21 Ответить
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А вот это вот что ляшко рассказывал про переболевших в 11 раз больше риск - проверят иле так оставят?
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29.10.2021 13:21 Ответить
С языка снял, это теперь Ляшко запретят получается?
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29.10.2021 13:23 Ответить
Скоріше за все тепер перевірять всіх ,хто так не вважає
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29.10.2021 13:39 Ответить
Так он цільний міністр охорони здоров'я пургу мете з нього і почніть.
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29.10.2021 13:22 Ответить
Про Моршин и липецкую громаду не забудьте.... проверьте обязательно...
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29.10.2021 13:22 Ответить
Хе-хе. кацапские тролли-антиваксеры переполошились
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29.10.2021 13:25 Ответить
А тя валерочка скоро на выход попросят. Вона коцабе признали, что "провал прошлой кампании связан с тем, что она была «слишком агрессивной и негативной»: акцент делался на смерти в случае отказа от вакцинации. Теперь прививки хотят рекламировать с помощью ассоциацией с «полной жизнью»: походом в кино или учёбой."

Такшта давай перестраивайся, пока не поздно
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29.10.2021 13:27 Ответить
Без валеріка буде сумно... Доволі кумедна істотка.
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29.10.2021 13:30 Ответить
На таких краще у зоопарку дивитись.
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29.10.2021 13:39 Ответить
Монополия на правду легко переходит в монополию на фейки. Кто контролирует монополистов?
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29.10.2021 13:25 Ответить
я так понял что ВСЕ что пишут официальные сми о ковиде - это все фейк и передергивание фактов !!! нормальных людей которые хоть что-то знают о проблеме ковида власть закрывает рот и банят безбожно !!! И главный посыл аферо-вакцинаторов - никаких побочек, запретов , противопоказаний и т.д. нет - и ВСЕ (беременные, дети до 5 лет , старики и т.д.) - бегом на укол !!!
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29.10.2021 13:30 Ответить
нормальных людей которые хоть что-то знают о проблеме ковида власть закрывает рот и банят безбожно !!

Знати про проблему Ковіду і знати про ковід -це дуже різні речі )))

першим займаються балаболи,і тому їх часто банять .. )
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29.10.2021 13:51 Ответить
Певло Дура - министр Ляшко говорит (или балаболит) что у тех кто переболел Ковидом иммунитет и антитела слабее в тыщу раз чем у тех кто после вакцины !?
да его заплюет за это балабольство любой студент мед.вуза !!!
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29.10.2021 14:30 Ответить
Интересно а допустим отчёты департамента общественного здравоохранения Великобритании отнесут к фейкам или нет ? Из нового отчёта- ... вакцина нарушает врождённую способность организма после заражения вырабатывать антитела не только против белка спайка, но и против других частей вируса . В частности , вакцинацированные не вырабатывают антитела к белку нуклеокапсида ,...это значит что вакцинацированные будут гораздо более уязвимы к мутациям...
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29.10.2021 13:31 Ответить
А кто будет контролировать эту продажную свору из нацсовета? Зеленский, Ермак, Данилов или светоч мысли и оракул правды Ляшко?
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29.10.2021 13:36 Ответить
"
Нацрада запроваджує спецмоніторинг: перевірятиме українські ЗМІ на поширення фейків про COVID-19"- вже і їм до гілляки нгетерпитья? "санаторій" у Жовтих Водах не гумовий, всіх там важко пристроїти!
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29.10.2021 13:53 Ответить
Зараз молодь тєлік не дивиться. Ви зайдіть в ФБ і там все пестрить всякими відосиками та картинками проти вакцинації. У нас на роботі є прибиральниця каже не буду вакцинуватись, мовляв он у тєлєХВоні про це кажуть. Питаю, а хто каже. Відповідь мене вбила: Каже, як хто в тіліХВоні кажуть
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29.10.2021 15:20 Ответить
Запізно схаменулися. Антиваксери вже повністю захопили весь інфопростір зі своєю ворожою маячнею.
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29.10.2021 16:06 Ответить
Прям как в России! Любая правдивая информация_фейк, и финансирование из за рубежа. Хотя в чем фейк? В том, что с началом вакцинации увеличилось количество смертей по всему миру? Просто страны с передовой медициной, как то сглаживают статистику, а отсталые, с угробленный системой здравоохранения как Украина и Россия, здесь в топ-рейтингах. Если я правильно понял, теперь на цензоре, если люди будут делится своим опытом и рассказывать о негативных случаях вакцинации, то наказывать будут Цензор, а все
будет объявлено фейком и провокацией российских спецслужб.
Оруэл_нервно курит в сторонке. Правда-это ложь. Поздравляю! Зелёная пошесть окончательно поставила народ Украины РАКОМ!!!
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29.10.2021 21:04 Ответить
 
 