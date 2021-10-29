Нацсовет вводит спецмониторинг: будет проверять украинские СМИ на распространение фейков о COVID-19

Ситуация, наблюдаемая Национальным советом с распространением в медиа-фейковой информации о СOVID-19, заставила регуляторный орган ввести специальный мониторинг. Он будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета, об этом во время заседания сообщил член Национального совета Максим Оноприенко.

"В условиях пандемии коронавируса украинское общество столкнулось с еще одной эпидемией – распространение фейков, дезинформации и откровенной лжи. Это влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие государству в целом. Как следствие, Украина несет невосполнимые потери из-за вреда здоровью граждан и смерти, вызванные пандемией", - говорится в сообщении.

Поэтому Национальный совет призывает вещателей объективно и беспристрастно информировать население о пандемии COVID-19 и способах борьбы с ней.

"Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - подчеркнул Максим Оноприенко.

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"Национальный совет уже активизировал официальный мониторинг телерадиопрограмм о распространении дезинформации по антиковидным мерам. В случае распространения информации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию, регулятор будет применять санкции в отношении лицензиатов на основании статьи 6 и/или 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"", - добавили в ведомстве.