Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за самовольного демонтажа ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". Ущерб свыше 34 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья. Экологии региона нанесен ущерб более чем на 34 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным досудебного следствия СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации. С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу.
Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них – вблизи местного водозабора.
По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба - свыше 34 млн грн.
Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение махинаций.
В настоящее время бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
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Тут явно замешан ктото выше.
У нас таке відчуття, що наші "люди" вважають, що хтось з іншої планети приїде і снаведе порядок з цим бидламом. Ні шановні, не прийде, не приїде, живіть тут та дивіться до чого аи свій край доводите. Іце не Медведчук чи інший, це ми з вами. Дивитесь на австрійців, мадяр, поляків..., а вони такі ж самі як і ми, голова, дві руки, тільки вголові щось є, щоб турбуватися за свою оселю,
село/місто, країну
обожаю грамотёёв с их нёдобуквой проклятой, когда они обсёраются
ну че, помогла тёбё твоя "буква"?
А вот по трубам, нефти там отродясь не было и загрязнять ГСМ попросту нечем, а то, что на фото - перемешан грунт с внешней изоляцией, что рассыпалась от времени и демонтажа труб.
Пусть горит синим пламенем, вместе с мусорами