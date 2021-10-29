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Новости
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Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за самовольного демонтажа ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". Ущерб свыше 34 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья. Экологии региона нанесен ущерб более чем на 34 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным досудебного следствия СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации. С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу.

Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них – вблизи местного водозабора.

По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба - свыше 34 млн грн.

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение махинаций.

Читайте также: В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены, - Зеленский

Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за самовольного демонтажа ветви нефтепровода Самара – Западное направление. Ущерб свыше 34 млн грн, - СБУ 01
Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за самовольного демонтажа ветви нефтепровода Самара – Западное направление. Ущерб свыше 34 млн грн, - СБУ 02
Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за самовольного демонтажа ветви нефтепровода Самара – Западное направление. Ущерб свыше 34 млн грн, - СБУ 03
Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за самовольного демонтажа ветви нефтепровода Самара – Западное направление. Ущерб свыше 34 млн грн, - СБУ 04
Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за самовольного демонтажа ветви нефтепровода Самара – Западное направление. Ущерб свыше 34 млн грн, - СБУ 05

В настоящее время бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Автор: 

СБУ (20060) экология (1609) нефтепровод (110) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+27
Меня в людях удивляет их жажда наживы любым путём. Сейчас хапнуть, а как дальше будет, всё равно. Как дети будут жить, внуки? В Закарпатской области, в Вёл Бычкове меня удивило, что не вывозится мусор. Люди сами должны об этом заботиться. Возле рек с когда то чистейшей водой, горы мусора. Чем занимается местная власть? Они думают, как бы набить карманы. В Австрии так же красиво, как в Карпатах, но отношение к природе другое, люди любят свою землю и везде в горах и лесах порядок. Даже высоко в горах проложена канализация и водопровод. Посели туда наших, так зесерут всё, как дома.
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29.10.2021 13:39 Ответить
+17
Такое впечатление, что чиновники и власть воруют, а потом когда все разворовали заявляют о "самовольном демонтаже" и СБУ вдруг просыпается, караул, а виновных нет.
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29.10.2021 13:32 Ответить
+16
Вау! Замітили. Рік тому активісти робили стріми і трубили про злочин. (ГО Доста) в них на сторінці в фейсбук можна найти.
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29.10.2021 13:37 Ответить
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29.10.2021 13:25 Ответить
Такое впечатление, что чиновники и власть воруют, а потом когда все разворовали заявляют о "самовольном демонтаже" и СБУ вдруг просыпается, караул, а виновных нет.
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29.10.2021 13:32 Ответить
Це Мертвячука трубопровід забрали, то він вирішив труби із собою забрати
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29.10.2021 14:01 Ответить
Судя по состоянию этих труб они предотвратили экологическую катастрофу.... наградить и выдать премию...
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29.10.2021 13:27 Ответить
Похоже на то. Теми трубами не пользовались ХЗ сколько.... Просто трубы гнили в земле, а эти вытащили их, с них посыпалась гидроизоляция.... Засрали?! - да! (и то сросто срань переместили на поверхность) Экологическая катастрофа?! - думаю нет!
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29.10.2021 13:35 Ответить
ця як? це що почали викопувать трубопроводи? виходить ділки на місцях знають щось що ми не знаємо? а може це тупо диверсія . Впевнений, що завтра цю новину руськомірні ЗМІ рознесуть по рутубу як чергову зраду і занепад
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29.10.2021 13:30 Ответить
рускомірні (без "ь" ) , бо Русь тут ні до чого ... З рештою погоджуюсь .
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29.10.2021 13:56 Ответить
ну да, вместо "ь" еще одну "с".
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29.10.2021 15:12 Ответить
как можно скрыто демонтировать 33км трубопровода?)
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29.10.2021 13:35 Ответить
как палку колбасы за пазухой чтоли?
Тут явно замешан ктото выше.
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29.10.2021 13:36 Ответить
Из-за угла внезапно вышли 1 млн. китайцев
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30.10.2021 06:27 Ответить
Вау! Замітили. Рік тому активісти робили стріми і трубили про злочин. (ГО Доста) в них на сторінці в фейсбук можна найти.
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29.10.2021 13:37 Ответить
Вуйки металлобрухт добывали...
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29.10.2021 13:38 Ответить
Меня в людях удивляет их жажда наживы любым путём. Сейчас хапнуть, а как дальше будет, всё равно. Как дети будут жить, внуки? В Закарпатской области, в Вёл Бычкове меня удивило, что не вывозится мусор. Люди сами должны об этом заботиться. Возле рек с когда то чистейшей водой, горы мусора. Чем занимается местная власть? Они думают, как бы набить карманы. В Австрии так же красиво, как в Карпатах, но отношение к природе другое, люди любят свою землю и везде в горах и лесах порядок. Даже высоко в горах проложена канализация и водопровод. Посели туда наших, так зесерут всё, как дома.
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29.10.2021 13:39 Ответить
Кугути
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29.10.2021 13:43 Ответить
За кордоном про таке навіть подумати ніх о не може. Та живуть для себе, наступних поколінь. Оберігають природу, ландшафт, водоймища, ліс тощо. Кожен власник оселі звечора виставляє контейнери (папір, скло, пластик, відходи продуктів і т.п.) в установлене місце, які зранку централізовано забере спецавтомобіль.
У нас таке відчуття, що наші "люди" вважають, що хтось з іншої планети приїде і снаведе порядок з цим бидламом. Ні шановні, не прийде, не приїде, живіть тут та дивіться до чого аи свій край доводите. Іце не Медведчук чи інший, це ми з вами. Дивитесь на австрійців, мадяр, поляків..., а вони такі ж самі як і ми, голова, дві руки, тільки вголові щось є, щоб турбуватися за свою оселю,
село/місто, країну
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29.10.2021 14:19 Ответить
На мій погляд в цьому винна влада. Люди бачуть, що одним можна все, а іншим тільки горба гнути за копійки. Контроля з боку держави ніякого. Прости дикий капіталізм. Ніхто не питає звідки в кого статки, а ящо хтось і попадається після гучного розголосу, влада тільки робить вигляд, що начеб то реагує, а потім все пАрєшають втіхара коли жара спаде. Плюс до цього і народ бидлячий. От і маємо те що маємо... На жаль...
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29.10.2021 15:16 Ответить
Покуда вы не поймете, что все должно работать с точностью наоборот, ничего не изменится...
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30.10.2021 06:09 Ответить
А ти вже пОняв?
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30.10.2021 08:03 Ответить
А для вас новость, что власть сама не изменится?) Только пинки снизу ее могут заставить изменится)
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30.10.2021 10:14 Ответить
в Вёл Бычкове\\\\\\\\\\\\


обожаю грамотёёв с их нёдобуквой проклятой, когда они обсёраются
ну че, помогла тёбё твоя "буква"?
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29.10.2021 19:06 Ответить
Юрасик, спасибо, что обратил внимание. Не все такие грамотные как ты. Завидую.
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30.10.2021 07:11 Ответить
Западенцы- патриоты ****, не то шо сепарняс Востока
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29.10.2021 13:43 Ответить
потухни кацап
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29.10.2021 14:38 Ответить
Почему коты зарывают после себя в землю? Они знают правило- не срать там, где охотишься. Для этих уродов даже такое элементарное правило отсутствует.
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29.10.2021 13:44 Ответить
Насрать, насрать, и смыться, чем еще заниматься?
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29.10.2021 13:50 Ответить
Халатность не подходит, он же умышленно это делал. А не доглядел что оно там развалилось!
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29.10.2021 13:50 Ответить
Два коментаря по суті... І страждання кацапського мозку від словосполучення Західна Україна, фантомні болі за дидофф?
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29.10.2021 13:51 Ответить
Захєрова буде дуже рада, та й ***** одобряє.
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29.10.2021 14:00 Ответить
Судя по виду его давно надо было демонтировать.
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29.10.2021 14:01 Ответить
да как они посмели проверять бизнес..., бизнес - это ж святое..., ну и что, что людей травят, ведь не жалуются, ну и что продают всякую опасную херню под видом приличных товаров, ну и что, что загрязняют реки, воздух, рубят леса и превращают страну в свалки и пустыню, это же бизнес, люди делают деньги и платят налоги..., ну или не платят, какая разница...
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29.10.2021 14:07 Ответить
Ай я яй,а часом не при "сивочолому" відбувався цей бардак?
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29.10.2021 14:37 Ответить
вилізла курва Бенедіктова?
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29.10.2021 14:45 Ответить
та ні,то Гонтарєва запалює дачу))
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29.10.2021 15:01 Ответить
ТАК,что ???Оказывается у Медведчука забрали и национализировали 400 км. не существующего, демонтированного неффффффффтепровода и газапровода и цистерны из пол конденсата газа?????Так , что же тогда выиграло государство Укрианы!! Только пиар СБУ и Зеленского!!?? А сколько зеленой вони и пмара было вогруг этого вопроса!!
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29.10.2021 15:05 Ответить
Закарпатье-одна большая хата, если в одном углу кто-чхнув, вся хата знает. Шо там закапывали отходы знали все с первого дня. Просто, тот кум, тот сват, тот зять, а с тим на полюванні горілку п'ємо... СБУ дождалось, когда все закопали, проснулась и давай пиарицца.
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29.10.2021 15:35 Ответить
Який працьовитий нарід ! Як говорив Іван Марчук : неймовірна жадібність і безпринципність ********* Україну !
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29.10.2021 16:54 Ответить
"остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель" , судя из заголовка.
А вот по трубам, нефти там отродясь не было и загрязнять ГСМ попросту нечем, а то, что на фото - перемешан грунт с внешней изоляцией, что рассыпалась от времени и демонтажа труб.
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29.10.2021 18:12 Ответить
Да... посадют всё-таки вахтёра лет на восемь
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30.10.2021 10:27 Ответить
Обвинувачують тільки у забрудненні довкілля, а чому немає обвинувачення про руйнацію трубопроводу? Чи це не кримінал?
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30.10.2021 10:37 Ответить
Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них - вблизи местного водозабора. Источник:
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30.10.2021 20:44 Ответить
СБУ постійно у таких ситуаціях кал жує😁
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31.10.2021 10:32 Ответить
Так и надо, всё равнно это земля мусоров и зеленского,
Пусть горит синим пламенем, вместе с мусорами
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01.11.2021 01:55 Ответить
 
 