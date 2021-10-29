Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за самовольного демонтажа ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". Ущерб свыше 34 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, в масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья. Экологии региона нанесен ущерб более чем на 34 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным досудебного следствия СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации. С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу.

Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них – вблизи местного водозабора.

По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба - свыше 34 млн грн.

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение махинаций.

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В настоящее время бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.