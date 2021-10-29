БМП, БТРы, ПТУРы и беспилотники: РФ свозит на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка
Командование ВС РФ в течение октября продолжало наращивать боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Facebook.
По данным украинской разведки, в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК после ремонта на территории России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставлено более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотнники "Орлан-10" и "Гранат-1".
Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Байрактар ТБ2 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. Bayraktar TB2) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 турецкий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 ударный оперативно-тактический средневысотный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА . Bayraktar TB2 с 4-я ракетами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления до 150 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:11-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:12-5 [5] . Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B авиации , что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время).
И наши как в отделе статистики работают....
Подсчитали, записали....
Это на нас смерть идёт...
А мы пишем, пишем...
И Байрактар всегда готов...
И когда наступит тот день и та ночь???