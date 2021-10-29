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БМП, БТРы, ПТУРы и беспилотники: РФ свозит на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка

БМП, БТРы, ПТУРы и беспилотники: РФ свозит на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка

Командование ВС РФ в течение октября продолжало наращивать боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Facebook.

По данным украинской разведки, в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК после ремонта на территории России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставлено более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотнники "Орлан-10" и "Гранат-1".

Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование оккупационных войск РФ разворачивает на Донбассе полевые лагеря и готовит принудительный "призыв" на зимние сборы. За уклонение - тюрьма, - разведка

Минобороны (9429) разведка (4196)


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Топ комментарии
+10
А гдеж озабоченность гансов и жабоедов? Или они только за байрактарами следят.
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29.10.2021 13:42 Ответить
+8
Прибарахлится тот, за кем останется поле боя. Уже были приколы, когда кацапы свои сожженные танки возили переплавлять, а там внутри жареные буряты невыковыряные внутри. Работяги были в шоке от таких шпрот.
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29.10.2021 13:39 Ответить
+7
Щоб ви здохли , кляті московіти !😡
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29.10.2021 13:41 Ответить
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еще с пару десятков беспилотников докупить и можно неплохо на металлоломе прибарахлиться)
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29.10.2021 13:35 Ответить
Прибарахлится тот, за кем останется поле боя. Уже были приколы, когда кацапы свои сожженные танки возили переплавлять, а там внутри жареные буряты невыковыряные внутри. Работяги были в шоке от таких шпрот.
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29.10.2021 13:39 Ответить
во время Афгана было что-то похожее на киевском бронетанковом
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29.10.2021 13:41 Ответить
Отакие у кацапов традиции.
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29.10.2021 13:41 Ответить
Щоб ви здохли , кляті московіти !😡
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29.10.2021 13:41 Ответить
Вот тут и работа для Байрактаров. Не зря кацапы так засцали после первого применения.
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29.10.2021 13:42 Ответить
баайрактары хочуть кушать
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29.10.2021 14:07 Ответить
А гдеж озабоченность гансов и жабоедов? Или они только за байрактарами следят.
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29.10.2021 13:42 Ответить
Они будут говорить все что угодно лишь бы угодить ***** ато отключит газ как Молдове и.... Поетому стоит ли нам слушать тех продажных придурков? Украина же не их страна. В свое время они так же легли под Гитлера и даже на него работали лишь бы небылавайны.
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29.10.2021 14:51 Ответить
Да они могут хоть "звезду смерти" туда притаранить. А васек и ванек не напасешься. Бабы рожать не успевают потому что их муженьков даги шпилят.
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29.10.2021 13:45 Ответить
Пацаки пишуть:
Байрактар ТБ2 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. Bayraktar TB2) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 турецкий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 ударный оперативно-тактический средневысотный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА . Bayraktar TB2 с 4-я ракетами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления до 150 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:11-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-:12-5 [5] . Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B авиации , что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время).
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29.10.2021 13:52 Ответить
Постачання гуманітарки для шахтарів і трактористів даунбасу ?
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29.10.2021 14:05 Ответить
Похоже на то....
И наши как в отделе статистики работают....
Подсчитали, записали....
Это на нас смерть идёт...

А мы пишем, пишем...
И Байрактар всегда готов...
И когда наступит тот день и та ночь???
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29.10.2021 14:13 Ответить
Немцы не возмущаются стягиванием ********** войск к украинским границам? По мнению гитлеровцев только Украина не имеет права стрелять по врагу? А кремлёвской крысе можно убивать запрещённым оружием украинских воинов и мирное население? Будьте прокляты, дойче-гниды. Пусть исламское государство устроит вам кровавые деньки и миллионы беженцев, которые добьют вашу дойче-клоаку....
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29.10.2021 14:53 Ответить
Шахтеры ОРДЛО уже в течении почти 8 лет продолжают успешно доставать эрефские танки и гаубицы из затопленных шахт
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29.10.2021 15:24 Ответить
БТРи та БМПхі гарно палають на марші) і так
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29.10.2021 15:32 Ответить
Это уже второя партия вооружения из РФ за месяц. Готовится полномасштабное наступление из ОРДЛО, поэтому Украине надо начинать мочить ватных гадов всеми доступными средствами и не обращать внимания на вопли Германии и жабоедов, иначе будут серьезные потери среди украинских военных и мирных жителей
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29.10.2021 15:35 Ответить
а Украина осмелилась только один байрактар запустить и тут же оплеуху от проститутки - германии получила.....
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29.10.2021 15:47 Ответить
 
 