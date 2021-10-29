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Украина призывает расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Россия уважает силу и не пойдет на эскалацию, - Кулеба

Украина призывает расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Россия уважает силу и не пойдет на эскалацию, - Кулеба

Украина выступает за увеличение присутствия НАТО в Черном море, поскольку Российская Федерация понимает только язык силы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в статье для Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Увеличение присутствия НАТО в районе Черного моря значительно снизит напряженность и стабилизирует регион, а не наоборот. Украина давно имеет дело с россиянами и очень хорошо понимает их рассуждения. Российское руководство усиливается только тогда, когда чувствует слабость. С российской точки зрения нет ничего более привлекательного, чем нерешительность их противников", - отметил Кулеба.

По его мнению, Россия уважает силу и не пойдет на риск эскалации, если не уверена в решимости другой стороны.

"Именно поэтому Украина призывает к расширению присутствия НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, не входящими в НАТО", - добавил министр.

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Он также отметил, что чем раньше союзники дадут Кремлю четкий сигнал о решимости и единстве, тем лучше.

Автор: 

НАТО (10102) россия (96267) Черное море (1488) Кулеба Дмитрий (2880)


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какое вам еще присутствие надо если величайший главнокомандубщий с четой в Одессе инспектирует Привоз?))
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29.10.2021 13:58 Ответить
Кулєба, ти палиш своє майбутнє дипломата у мафіозному режимі БЄ-ЗЄ!
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29.10.2021 13:58 Ответить
Как это кацапня не пойдет на эскалацию? Оливки ещё не запрещены и бананы.
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29.10.2021 14:02 Ответить
проголосуй ВР об обращении к США о статусе основного партнера США в не НАТО,возможно б уже какой-то американский авианосец кинул якоря у берегов Украины,но Кулеба сам агитировал не голосовать
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29.10.2021 14:22 Ответить
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29.10.2021 16:02 Ответить
С Кулебой согласен. Добро пожаловать НАТОвским кораблям в наши порты .... Кремлёвская крыса путен, сдохни.
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29.10.2021 14:46 Ответить
 
 