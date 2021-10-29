Украина призывает расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Россия уважает силу и не пойдет на эскалацию, - Кулеба
Украина выступает за увеличение присутствия НАТО в Черном море, поскольку Российская Федерация понимает только язык силы.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в статье для Atlantic Council, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Увеличение присутствия НАТО в районе Черного моря значительно снизит напряженность и стабилизирует регион, а не наоборот. Украина давно имеет дело с россиянами и очень хорошо понимает их рассуждения. Российское руководство усиливается только тогда, когда чувствует слабость. С российской точки зрения нет ничего более привлекательного, чем нерешительность их противников", - отметил Кулеба.
По его мнению, Россия уважает силу и не пойдет на риск эскалации, если не уверена в решимости другой стороны.
"Именно поэтому Украина призывает к расширению присутствия НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, не входящими в НАТО", - добавил министр.
Он также отметил, что чем раньше союзники дадут Кремлю четкий сигнал о решимости и единстве, тем лучше.
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