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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский просит глав регионов доложить о реальной ситуации с наличием кислорода для больных COVID-19

Зеленский просит глав регионов доложить о реальной ситуации с наличием кислорода для больных COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский просит руководителей областных государственных администраций доложить ему о реальном количестве кислорода в больницах, и в каком объеме он есть.

Об этом он заявил сегодня на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Очень важный вопрос кислорода. Насколько мне известно, кислорода нашего хватает. Сегодня больницы обеспечены. Также мы читаем и слушаем в некоторых СМИ, говорят, что кислорода в Украине нет. Поэтому я хотел бы услышать от регионов, у кого нет, а если есть, то скажите, пожалуйста, в каком объеме", - сказал Зеленский.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на то, что ранее страна справилась с волнами COVID-19, сейчас в Украине новый вызов – новая волна коронавируса, поэтому цель Конгресса – услышать текущие проблемы в регионах.

"Президент поставил задачу, чтобы руководители и правительства, и представители Офиса президента в ближайшее время чаще посещали регионы. Потому я хотел бы вас проинформировать, что присутствующие министры и руководители в ближайшие недели будут ездить по областям, контролировать ситуацию и на местах решать вопросы, которые еще остались", - отметил Ермак.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20922) карантин (16729) Ермак Андрей (1272) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+9
Подонок разворовавший ковидный фонд и страну.
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29.10.2021 14:03 Ответить
+4
Кислород есть везде. Но он в атмосфере. Но Зеле какая разница?
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29.10.2021 14:04 Ответить
+2
Почалась передвиборна компанія... Що, коли вибори? Що, дострокові?
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29.10.2021 14:21 Ответить
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Подонок разворовавший ковидный фонд и страну.
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29.10.2021 14:03 Ответить
Любопытный подонок...
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29.10.2021 14:04 Ответить
У ПАДЛЫ ПРОГНОЗИРУЕМО РЕГИОНЫ ВИНОВАТЫ!"
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29.10.2021 14:25 Ответить
Кислород есть везде. Но он в атмосфере. Но Зеле какая разница?
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29.10.2021 14:04 Ответить
Поди в реанимацию - посоветуй тем, кто под масочкой, дышать атмосферой...
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29.10.2021 14:05 Ответить
Я о какая разница, а не о реанимации.
Не хочешь под масочку или потом под травочку- прививайся.
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29.10.2021 14:09 Ответить
Так ото ж.
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29.10.2021 14:10 Ответить
Проснулось. дней десять не было видно.
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29.10.2021 14:04 Ответить
А глави регіонів де візьмуть цю інформацію? Потрібно не просити глав регіонів а ввести жорстку звітність через МОЗ всіх лікарень по кисню, коли підключили балони, скільки штук, скільки на складі, скільки ще замовлено і оплачено, терміни поставок замовленого кисню.
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29.10.2021 14:04 Ответить
главное не это, главное чтобы все представили что зеля сидит как бацька, и всех строго так спрашивает...
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29.10.2021 14:47 Ответить
Де державний завод кисню, пісюн?
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29.10.2021 14:09 Ответить
а патронный завод?
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29.10.2021 14:48 Ответить
Ахєть. Кисню немає вже днів 10 якщо не більше, а воно тільки проснулось.
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29.10.2021 14:11 Ответить
раньше надо было... думать, а счас что, сколько народу померло...
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29.10.2021 14:17 Ответить
Почалась передвиборна компанія... Що, коли вибори? Що, дострокові?
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29.10.2021 14:21 Ответить
это он тока щас спрашивает? феерический, мастер спорта
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29.10.2021 14:44 Ответить
когда выпадет снег, можно будет спросить про количество газа
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29.10.2021 14:45 Ответить
Прямо вижу так - картина маслом - открывают чиновники форточки, тщательно нюхают и вздыхают воздух, с умным видом качают головой ,и идут писать реальный отчёт...
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29.10.2021 14:49 Ответить
Оно посетило реальность? Надолго?
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29.10.2021 15:27 Ответить
Кому потрібні ті "перевірки"? Реально "перевіряльники" нічим не допоможуть, а тільки відволікатимуть від роботи підготовкою нікому непотрібних звітів та ін. бюрократичної *** ні.
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29.10.2021 23:42 Ответить
 
 