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Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться. Следующий расчетный подъем заболеваемости возможен в 2022 году, - Кузин

Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться. Следующий расчетный подъем заболеваемости возможен в 2022 году, - Кузин

Риск новой вспышки кори в Украине в 2022 году растет из-за пренебрежения календарными прививками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Главный санврач отмечает, что 2018–2019 годы были критическими в плане заболеваемости корью, тогда переболело много детей.

"Сейчас вспышек кори нет, но не стоит расслабляться, ведь корь имеет не только сезонность, но и определенные годовые периоды активности. Следующий расчетный подъем заболеваемости может прийтись на 2022 год. Раз мы видим пренебрежение рутинным календарем прививок (охват в 2020 году – на уровне 82–84%, в этом году ожидается на уровне 80%), то уже в следующем году риск вспышек кори возрастет", – считает Кузин.

Он также отмечает, что вакцинация от дифтерии, коклюша и столбняка среди детей до года – 52,7%.

"Взрослым эта прививка должна делаться каждые 10 лет. Но сейчас вакцинировано всего 32,4% людей", – добавил замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний, что подвергает риску 228 млн человек, - ВОЗ

В прошлом году темп вакцинации от кори позволил достичь лишь 93,2%, отмечали в Центре общественного здоровья.

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, сообщали во Всемирной организации здравоохранения.

В мае 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в Украине снизился уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита на 20% за первый квартал 2020 года.

вакцина (3815) прививка (191) корь (228) Игорь Кузин (284)


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Скоро будут прививать и от абичнай простуды, кто знает...
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29.10.2021 14:07 Ответить
Сейчас никаких болезней, кроме ковида, нет! Даже грипп не диагностируют.
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29.10.2021 14:30 Ответить
Мамы-папы! Ни в коем случае не давайте вакцинировать своего маленького! Вакцины опасны для его здоровья и жизни! Ну, побудет немножко розовеньким (см. кдпв), и всё пройдёт бесследно.
(на самом деле -- нет)
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29.10.2021 14:46 Ответить
100 000 евро любому, кто сможет представить научные доказательства существования вируса кори.
https://www.youtube.com/watch?v=CemcMqsmnvI&ab_channel=MedAlternativa.info

Как относились к кори 50 лет назад, до начала маркетинговых кампаний по вакцинации
https://www.youtube.com/watch?v=O4G_89MmVwI&ab_channel=MedAlternativa.info
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29.10.2021 15:20 Ответить
Анонс?
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29.10.2021 16:37 Ответить
 
 