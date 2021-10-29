Выключите соцсети и включите мозг. Бояться нужно только COVID-19, - Зеленский призвал граждан вакцинироваться. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вакцинироваться от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей.
"Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети, именно по этому вопросу (вакцинации. - Ред.) и включили все мозг. Нужно вакцинироваться. Это не страшилки, а это действительно единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок со СМИ и соцсетей, а боялись конкретно этого вируса", - подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что есть статистика, что во время Второй мировой войны украинские военнослужащие в среднем теряли около 1,5 тыс. человек в сутки.
"Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем по 700 человек ежедневно. Мы должны быть в тонусе, и люди, и чиновники", - добавил президент.
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Если отключат интернет и включат мозг, в стране начнется тако-о-о-ое ...
и ведь никто из сценаристов недофюрера не догадался подсказать провереннный дебилами-аниматорами "наратив"(О!), что "надо просто перестать болеть"..
Вот интересно, его адепты поймут, а простят?
Ти ба, а у 2019-му покладався саме на соцмережі і на те, що у людей мізки були відключені (після серіалу про Голобородька).
ЛІКУЙ ХВОРИХ ЛЮДЕЙ,А НЕ ЗАРАЖАЙ ВАКЦИНОЮ ЗДОРОВИХ !
Багато чого не було б....
Блазню ж тоді хана
При этом министр заявил, что "эта цифра ни о чем".-------а чи не думає він (якщо взагалі він це в змозі робити)-------що ці люди мали протипоказання.---------В усіх інструкціях є--------------Показаня , Протипоказання та Побічна дія. В інструкціях до вакцини такого немає.---------------У мене целіакія. Задуха все життя. Чи можна мені вакцинуватися? Думаю---ні. Фах---провізор.
"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи», - отметил Ляшко, отвечая на вопрос, какая статистика есть на конец октября. Ведь с начала кампании до середины сентября в Украине было 95 смертей среди вакцинированных. Из них 77 не были связаны с вакцинацией, другие еще не проверили."
Правильно. Хай краще вигрібають з бюджету по $4k щомісяця.
Янелох отжигает!
https://ibigdan.livejournal.com/
https://ibigdan.livejournal.com/27481744.html Скрізь вороги
Саме так - диверсія!
І скоїв її, 1 квітня 2019 року, простий, мудрий український нарід на виборчих дільницях! 😠😡
А, якщо додати вагнергейт, офшор95, велике крадівнтво, розгін ВР за 2 хв після присяги...
То для початку ****** лайом обсипати пір'ям і возити на показ (для любителя софітів, це гірше ніж в камері з сексменшинами)
Кстати, говорят, шо и под новым видео его любимые малоросы снова какашками бросаются в Владимира Александрочиво.
В интересное время живем...
А теперь поздно!