Выключите соцсети и включите мозг. Бояться нужно только COVID-19, - Зеленский призвал граждан вакцинироваться. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вакцинироваться от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети, именно по этому вопросу (вакцинации. - Ред.) и включили все мозг. Нужно вакцинироваться. Это не страшилки, а это действительно единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок со СМИ и соцсетей, а боялись конкретно этого вируса", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что есть статистика, что во время Второй мировой войны украинские военнослужащие в среднем теряли около 1,5 тыс. человек в сутки.

"Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем по 700 человек ежедневно. Мы должны быть в тонусе, и люди, и чиновники", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увеличение количества вакцинированных - выход из коллапса с COVID-19, - Зеленский