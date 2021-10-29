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Новости Борьба с коронавирусом
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Выключите соцсети и включите мозг. Бояться нужно только COVID-19, - Зеленский призвал граждан вакцинироваться. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вакцинироваться от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети, именно по этому вопросу (вакцинации. - Ред.) и включили все мозг. Нужно вакцинироваться. Это не страшилки, а это действительно единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок со СМИ и соцсетей, а боялись конкретно этого вируса", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что есть статистика, что во время Второй мировой войны украинские военнослужащие в среднем теряли около 1,5 тыс. человек в сутки.

"Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем по 700 человек ежедневно. Мы должны быть в тонусе, и люди, и чиновники", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увеличение количества вакцинированных - выход из коллапса с COVID-19, - Зеленский

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20922) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+39
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29.10.2021 14:12 Ответить
+30
Потерпевшему не нравятся соцсети?

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29.10.2021 14:06 Ответить
+28
вова офшорный - реально лох))
если его "голо сователи" отключат соцсети/зомбоящик и включат моСх - то увидят, что видосики клована - сплошная "желтая благодать", а реальность - на порядок хуже.
И все это по изза зеЛоха офшорного и его квартальной шоблы, которую зебилы привели к власти)
В общем, выключенный зомбоящик и включенные мозги = равен нулевому рейтингу клована
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29.10.2021 14:14 Ответить
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Шо значить виключити соцмережі??!!! А гундосіки Найвеличнійвшивого Приниженя як дивитися?
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29.10.2021 14:24 Ответить
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29.10.2021 14:26 Ответить
Зе-придурок!
Если отключат интернет и включат мозг, в стране начнется тако-о-о-ое ...
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29.10.2021 14:29 Ответить
выключайте ящик, там гонят на лоха
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29.10.2021 14:29 Ответить
Соцсети нужно запретить, они валят рейтинг Зеленского. Только Квартал и 1+1 спасут гиганта мысли. Фу-уу, какое же оно лицемерно манипулятивно лживое.
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29.10.2021 14:30 Ответить
шёл второй год ковидной войны, во время многолетней войны с оккупантом Мордором, и найвэлычнише из своей наркотической тёплой ванны нарэшти раздуплилось шо "шото тут не так"..
и ведь никто из сценаристов недофюрера не догадался подсказать провереннный дебилами-аниматорами "наратив"(О!), что "надо просто перестать болеть"..
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29.10.2021 14:30 Ответить
Выключили бы телевизор и включили бы мозг, не выбрали бы этого пдра!
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29.10.2021 14:31 Ответить
Это как призыв к алкашам "бросьте пить"
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29.10.2021 14:32 Ответить
І це каже президент,котрий керує державою через свої відосікі?
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29.10.2021 14:32 Ответить
Про Порошенка згадав у відосіку?
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29.10.2021 14:32 Ответить
не! зачем ему згадувать!? оно знает что для этого есть ты
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29.10.2021 14:43 Ответить
пуйло ведь предупреждало что интернет это зло! так что соцсети это только полумеры
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29.10.2021 14:36 Ответить
Коля, ты просто не в тонусе, или не в анусе - шо имел в виде ********** покрыто соцсетями или просто сетями для вылова азовского бычка.
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29.10.2021 17:07 Ответить
та тебе из ануса виднее
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29.10.2021 17:36 Ответить
В анусе мы все с 2019 года. Когда малороса убедили, что он вумный и выберет наконец хорошего парня с народа. И в придачу ещё пучёк воров, сепаров, извращенцев и просто имбецилов в Раду.
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29.10.2021 19:45 Ответить
Треба було це сказати перед виборами .
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29.10.2021 14:38 Ответить
Пора менять нелоха на небарыгу.
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29.10.2021 14:39 Ответить
А трухкина на дорогах боятся не нужно,а лепку в верхсуде за миллионы,может же на голову упасть,а тех кто стрелял в шофера шефира,а того кто убил человека в Сумах,дорогуша,страх вокруг нас.
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29.10.2021 14:43 Ответить
Ха-ха! Еще пру недель такого звиздеца, и глав ЗЕбил напишет: выключайте "Квартал 95", выключайте "Сватов", и включайте мозг.

Вот интересно, его адепты поймут, а простят?
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29.10.2021 14:45 Ответить
Будут искать в ютубе разъяснения - как выключить всё дерьмо и при этом как голосовать за любимую бубочку.
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29.10.2021 17:10 Ответить
На иврите это пишется так - Кисиен мериен тухес. Этот поц поймёт.
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29.10.2021 17:12 Ответить
Вы действительно думаете, что недоносок-троечник способен выучить иврит или любой другой иностранный язык? Воно и на английском не поймёт.
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29.10.2021 19:40 Ответить
Вот, что об этом говорит его учительница - https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg

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29.10.2021 21:37 Ответить
отож - надо было моск закупать вовремя. а сейчас и включать нечего. весь моск "ушол" на "вєлiке крадiвництво"...
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29.10.2021 14:46 Ответить
Дурачек. Если все выключат соцсети и включат мозг, ты же без работы останешься и не только в политике но и в шоу бизнесе))
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29.10.2021 14:48 Ответить
Там если мозги включать, то вешать пора, а не без работы
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29.10.2021 16:46 Ответить
А ну он там уточнил "именно по этому вопросу")) Сам понял что лишнего ляпнул))
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29.10.2021 14:52 Ответить
Что взять с больного на голову человека.
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29.10.2021 15:17 Ответить
Зе: "Я дуже прошу, щоб ми всі з вами вимкнули соцмережі і включили мозок."
Ти ба, а у 2019-му покладався саме на соцмережі і на те, що у людей мізки були відключені (після серіалу про Голобородька).

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29.10.2021 14:56 Ответить


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29.10.2021 17:51 Ответить
В цій ситуайії Косоворотці краще булоб промовчати, а коли вже щось крякнув, то давай пораду хворим на ковід прикладати до грудей кусок асфальту.
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29.10.2021 15:01 Ответить
Все вавіндер це ще мінус 10 підтримки антиваксерів , вони тобі цього не пробачать
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29.10.2021 15:02 Ответить
Взывать к тому чего у электората зели нету ? Ну так себе инициатива 😄
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29.10.2021 15:03 Ответить
Гроші верни пісюнограй, які вкрав на велике крадівництво!
ЛІКУЙ ХВОРИХ ЛЮДЕЙ,А НЕ ЗАРАЖАЙ ВАКЦИНОЮ ЗДОРОВИХ !
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29.10.2021 15:05 Ответить
Заразить можно только Спутником 5. И то не Ковидом, а мокшанским сифилисом. Кстати, как паготка в Саратове то?
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29.10.2021 19:37 Ответить
как может некомпетентный человек призывать делать нечто? какое вообще право имеет? ты биохимик/микробиолог? привились - радуйтесь, счастье наступило. получайте степень профильную и дискутируйте, иначе это выглядит как агитация неандертальцем, что самсунгом удобней гвозди забивать, чем айфоном. или как в совке - вижу очередь, становлюсь, жду, что там дают. югославские сапоги - хорошо, вакцинируют - тоже неплохо. прошу заметить, я не отговариваю вакцинироваться, а даже понимаю, что это неплохой вариант, но не нужно навязывать свое мнение и решение, тем более, не понимая вообще ничего в этой области.
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29.10.2021 15:07 Ответить
"Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети, именно по этому вопросу (вакцинации. - Ред.) и включили все мозг. Нужно вакцинироваться........ а не лезть в мои оффшоры, думать о тарифах, зарплатах, растущих ценах. Дайте спокойно дограбить страну"
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29.10.2021 15:08 Ответить
Якби дибілоїди включали свій мозок коли голосують, то можливо і такої пандемії не було б в Україні.
Багато чого не було б....
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29.10.2021 15:14 Ответить
У Украины три беды. *****, Зеленский и COVID. Вот только не знаю какая из них сейчас главная
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29.10.2021 15:17 Ответить
Выключите соцсети и включите мозг. Источник:

Блазню ж тоді хана
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29.10.2021 15:23 Ответить
Як це 1500 у війну на день? Виходить це 600 000 на рік? Тобто 2,5 млн за 4 роки? Там більші ж втрати були.
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29.10.2021 15:31 Ответить
Пользователи сети,в массе своей не в том возрасте,щоб умереть.Большинство умерших это консерваторы за 60,которые ще совок помнят и черпают инфу из телевизора.Плюс ко всему люди с мизерными пенсиями,которой едва хватает на качественную потребительскую корзину и лекарства,щоб усиливать иммунитет
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29.10.2021 15:40 Ответить
Знайшла таке-------------''Среди привитых от коронавируса в Украине зафиксировано 119 летальных случаев. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью Украинской правде, опубликованном во вторник, 26 октября.----------"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи", - сказал он.
При этом министр заявил, что "эта цифра ни о чем".-------а чи не думає він (якщо взагалі він це в змозі робити)-------що ці люди мали протипоказання.---------В усіх інструкціях є--------------Показаня , Протипоказання та Побічна дія. В інструкціях до вакцини такого немає.---------------У мене целіакія. Задуха все життя. Чи можна мені вакцинуватися? Думаю---ні. Фах---провізор.
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29.10.2021 15:47 Ответить
Я бы на вашем месте, нашёл сайт производителя вакцин и задал там ваш вопрос.Определённо есть группы людей с такой болезнью,которые это обсуждают или уже есть ответ,он может быть как положительный так и отрицательный.
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29.10.2021 16:10 Ответить
От селючина! Выбрала самый сенсационный кусок, остальное как бы неважно. Из этой статьи абзацом ниже:
"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи», - отметил Ляшко, отвечая на вопрос, какая статистика есть на конец октября. Ведь с начала кампании до середины сентября в Украине было 95 смертей среди вакцинированных. Из них 77 не были связаны с вакцинацией, другие еще не проверили."
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29.10.2021 16:41 Ответить
Зе сильно обкурился похоже. Пусть лучше расскажет почему импортные лекарства ежедневно дорожают при падении курса доллара. Сегодня заболеть - это приговор неимущим.
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29.10.2021 15:45 Ответить
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29.10.2021 15:47 Ответить
...жирували за мій рахунок. ©
Правильно. Хай краще вигрібають з бюджету по $4k щомісяця.
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29.10.2021 17:14 Ответить
Вы не так поняли или недослышали: Воно сказало, что "мої батьки жирували за мій офшорний рахунок".
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29.10.2021 19:33 Ответить
Президент Зеленский правильно говорит,Молодец!
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29.10.2021 15:49 Ответить
Воно тебе говорило, что дачу отдаст детям, уберёт кортежи, продаст самолёты, прекратит эпоху кумовства (кстати, как тебе пенсия папы Сраши в 300 штуцеров?), даст по 4000 баксов в месяц каждому учителю и много другой херни. Но по факту не сбрехал только раз: когда сказал, шо он тебе ничего не должен.
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29.10.2021 19:32 Ответить
какое оно иПанутое.....
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29.10.2021 15:53 Ответить
у меня знакомые антиваксеры это зебилы представители и адепты партии лехаим полушария и конечно же рпц
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29.10.2021 15:54 Ответить
совпадение
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29.10.2021 15:55 Ответить
Сьогодні, щоб оте все не перелічувати пишуть або кажуть одним словом - лаптєногі. Якщо мається на увазі сутність що мешкає за поребриком - скрєпостноє...
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29.10.2021 17:39 Ответить
Які ж у тебе цікаві друзі. Дивне коло знайомств у тебе. Треба думати, що ти адепт РПЦ в кращому разі. А у мене серед антивакцінатров 5 академікові, 7 докторів медичних наук та 9 вірусології.
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30.10.2021 05:19 Ответить
а ты дочь ахвицера не ?
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01.11.2021 08:07 Ответить
Что предвыборная компания в Украине уже началась? Наставления мирового п.?
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29.10.2021 16:00 Ответить
У этого обдолбыша она ни не прекращалась. Оно только о рейтингах и думает. Тому що "не має часу думати стратегічно". А по факту просто троечник-наркоман. Загрёбший бабло благодаря таким же неучам.
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29.10.2021 19:29 Ответить
Кстати именно этого и ждет народ от Зеленского и не только в этом вопросе - включи...те мозг и посмотрите вокруг. Страну не узнать после пребывания во власти этих недоумков.
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29.10.2021 16:05 Ответить
Как всегда самое главное - в конце: "Мы должны быть в тонусе, и люди, и чиновники", - добавил президент."
Янелох отжигает!
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29.10.2021 16:09 Ответить
Малоросы уже в анусе, почему бы им не быть ещё и в тонусе?
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29.10.2021 19:26 Ответить
Так понятно. Но только прежде чем вакцинируешься и вакцина "подействует" человек 20 раз заболеет ковидом в больнице ( рассаднике ковида, гриппа, ОРЗ и внутрибольничных вирусов) или в переполненных пунктах вакцинации. ( по сути на данный момент это наиболее опасные места для заражения). Нужно было вводить ограничительные меры и проводить более убедительную агитация с середины мая а не с середины октября.
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29.10.2021 16:26 Ответить
единственная рабочая агитация для самых умных, которые сидели до последнего - клюнувший петух. И вот как дрель долбит жёпку этих самых умных, поэтому сейчас только толпы, переполненные пункты вакцинации и больницы. Проблему ищите в себе именно по срыву вакцинации.
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29.10.2021 16:34 Ответить
Не, ленивое туповатое и лоховатое ленивое население себя считает богоподобным, а во всем винит власть. Которая типа наживается на прививках и лечении ковида. Ну и все ж типа бессмертные и неуязвимые, болеть может кто-то кроме них. Потому прививки только если по-другому никак. А то мало ли, может Пфайзер прокисший, Модерна поддельная, дозы колят экономно, жмотят миллилитры вакцин. Ну и главная страшилка: вакцины типа убивают иммунитет, народ массово мрет, жутко болеет, а от ковида они типа не защищают. Откуда инфа? Баба Галя сказала, она точно знает! ))))
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29.10.2021 16:51 Ответить
Не трогайте Галю. Против вакцин воевало зокрема это глядище - баба Лиза. Чем вызвало, насколько я помню, неистовую эякуляцию адептов Наркоши. Я скажу даже больше про наркодрочеров: есть такие, что считают, что их родственники склеили ласты не от Ковида, а "от чивота другова". Так шо, выперд Нарика если не в "молоко", то в "девятку" максимум. Они жрать хотят и отопление по 5 копеек, а он им про какое-то чипирование.
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29.10.2021 19:24 Ответить
Ну почему, закрыли бы все и ввели бы требования красной зоны с середине мая и глядишь к середине октября 60 - 65% вакцинировалось бы. Не ну понятно бизнес, туризм,, отдых,, не популярно, рейтинги., Но как говорится это тоже выбор. ( ведь сейчас бегут вакцинироваться не из за болезни.. а из за ограничений и запретов.. вот главный стимул, но не поздновато ли за него вспомнили, вот в чем речь). Извечная тема " Кто виноват, и что делать" ответ в принципе тоже известен " Дураки и дороги" Ну и еще "отсутствие политической воли" ( хотя когда это у нас она была..)
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29.10.2021 16:55 Ответить
Так а где его найти этот мозг? Мозг выращиваеться десятками лет чтением правильных книг и статей научный специалистов а не 19-ти летних оленей, правильной музыкой, искусством, правильными фильмами, театром, учёбой, тренировками, работой, в том числе и над собой. На одном пиве мозг не вырастет. На марихуяне он, к тому же, сужаеться. А пизно.
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29.10.2021 16:31 Ответить
Опять "хочу, хочу...". Он серьезно не понимает в чем заключается его работа!
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29.10.2021 16:36 Ответить

https://ibigdan.livejournal.com/




https://ibigdan.livejournal.com/27481744.html Скрізь вороги



Саме так - диверсія!
І скоїв її, 1 квітня 2019 року, простий, мудрий український нарід на виборчих дільницях! 😠😡
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29.10.2021 16:37 Ответить
"Мы должны быть в тонусе, и люди, и чиновники" - хм, чиновников уже официально перестали людьми считать?
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29.10.2021 16:59 Ответить
Воно ж не мог сказать "и смерды, и чиновники". Хотя зря. Если бы он назвал своих дрочеров "быдлом", его рейтинг бы не снизился.
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29.10.2021 19:18 Ответить
Поц, какие соцсети - у тебя за все нарушения Конституции Украины - три сожжения на костре - как еврейскую ведьму.
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29.10.2021 17:15 Ответить
Він за 5 хвилин наговорив на 120 років ув'язнення - Тупицький.
А, якщо додати вагнергейт, офшор95, велике крадівнтво, розгін ВР за 2 хв після присяги...
То для початку ****** лайом обсипати пір'ям і возити на показ (для любителя софітів, це гірше ніж в камері з сексменшинами)
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29.10.2021 17:43 Ответить
що воно тупе меле?
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29.10.2021 17:19 Ответить
Тю, конченый. Был бы у них мозг, Воно бы сейчас до сих пор "в кабаре ногами дрыгало", а у Украины был бы президент. Он бы ещё подошёл к тёще и попросил показать ему девственную плеву.
Кстати, говорят, шо и под новым видео его любимые малоросы снова какашками бросаются в Владимира Александрочиво.
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29.10.2021 19:16 Ответить
Чувак, пришедший к власти исключительно потому, что его электорат тупое тв-зомби пупризывает зомби не быть зомби.
В интересное время живем...
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29.10.2021 19:25 Ответить
Себе коли что угодно, от людей отстань
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29.10.2021 20:12 Ответить
Отключать соцсети и включать мозг нужно было в 19 году на выборах...
А теперь поздно!
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29.10.2021 21:08 Ответить
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