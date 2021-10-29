Три ковидные больницы на Львовщине загружены на 100%, - глава департамента здравоохранения ОГА Чемерис

Во Львовской области три областных больницы уже на 100% заполнены больными с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, при том что для больных коронавирусом выделена половина всей кроватной сети в медучреждениях области.

Об этом на брифинге отметил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о тех больницах, которые заполнены на 100%, – это Львовская областная инфекционная больница, Каменко-Бугская и Стебницкая. Это те медучреждения, где больше всего пациентов. Но если мы говорим о 100% заполненности, это не значит, что эта больница уже не принимает больных. Сюда госпитализируется ежедневно примерно 10-15 пациентов и такое же количество выписывается. У нас нет на территории области таких COVID-отделений, не принимающих больных. Все пациенты, которым это нужно, госпитализируются", – отметил Чемерис.

По его словам, в целом больных коронавирусом принимают 24 больницы Львовщины. В медучреждениях в настоящее время находятся 3173 пациента. Кроваточная сеть занята на 64,74%. В реанимациях находятся 213 человек, еще 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В больницах пока еще есть резервные койко-места с подведенным кислородом, который в медучреждения поступает без перебоев.

"Развертывание полевых госпиталей – это уже крайняя мера. По состоянию на сегодняшний день под коронавирус привлечено 50% всей кроватной сети области. Это оптимальная цифра, при которой мы можем оказывать помощь пациентам с COVID-19, и при этом не страдают люди с другими болезнями. Поэтому мы надеемся, что введение красной зоны и жесткие карантинные ограничения, которые мы должны соблюдать, позволят нам стабилизировать ситуацию", - добавил Чемерис.

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