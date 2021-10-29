"Слуга народа" 1 ноября на заседании рассмотрит кадровые изменения в Кабмине, - спикер фракции Палийчук

Фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября рассмотрит кадровые изменения в Кабмине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"В понедельник, 1 ноября, в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором планируют рассмотреть:

- кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;

- избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец;

- другие вопросы, связанные с работой фракции", - говорится в сообщении.

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