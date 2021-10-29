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"Слуга народа" 1 ноября на заседании рассмотрит кадровые изменения в Кабмине, - спикер фракции Палийчук

Фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября рассмотрит кадровые изменения в Кабмине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"В понедельник, 1 ноября, в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором планируют рассмотреть:

- кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;

- избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец;

- другие вопросы, связанные с работой фракции", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ВР (29288) Кабмин (14036) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+5
Какая разница, каких тряпичных кукол -марионеток назначит Дерьмак в кабмин.... Воровство зелёной кодлы будет продолжаться до их последнего дня во власти.... Пусть воруют. "Нарид" же это устраивает....
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29.10.2021 14:58 Ответить
+4
Эти дебилы всерьез думают,что зекрысе это рейтинг поднимет))))
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29.10.2021 15:07 Ответить
+3
Сколько палкой в ведре с дерьмом не колоти, ни чего не изменится
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29.10.2021 14:54 Ответить
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1 октября??????????????????????????????????? назад в будущее
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29.10.2021 14:54 Ответить
В следующем году )
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29.10.2021 14:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=umMNxBPGo6g

признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
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29.10.2021 15:06 Ответить
на повестке дня - новое увлечение клоуна!
для пиара.. а то рейтинги падают)
вова хочет стать Вованом Первым, Флотовоцем!

п.с.
вова ссыкун новое задание да - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Мезуз бомбить будем.. и пингвинов!

... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав Зеленський.
Джерело: https://biz.censor.net/n3296548
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29.10.2021 15:19 Ответить
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29.10.2021 15:21 Ответить
так вроде льды отменяются как там с потеплением в мире?????
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29.10.2021 15:40 Ответить
Сколько палкой в ведре с дерьмом не колоти, ни чего не изменится
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29.10.2021 14:54 Ответить
гутцайта гоните. а главу антидопингового агенства под суд
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29.10.2021 14:54 Ответить
Какая разница, каких тряпичных кукол -марионеток назначит Дерьмак в кабмин.... Воровство зелёной кодлы будет продолжаться до их последнего дня во власти.... Пусть воруют. "Нарид" же это устраивает....
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29.10.2021 14:58 Ответить
Эти дебилы всерьез думают,что зекрысе это рейтинг поднимет))))
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29.10.2021 15:07 Ответить
А вы ,друзья ,как ни садитесь ...
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29.10.2021 15:08 Ответить
Шальная мысль....
Новогоднее обращение и фраза, только с самого начала текста,
- я устал, я ухожу....
Занавес....
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29.10.2021 15:26 Ответить
 
 