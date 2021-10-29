"Слуга народа" 1 ноября на заседании рассмотрит кадровые изменения в Кабмине, - спикер фракции Палийчук
Фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября рассмотрит кадровые изменения в Кабмине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
"В понедельник, 1 ноября, в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором планируют рассмотреть:
- кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;
- избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец;
- другие вопросы, связанные с работой фракции", - говорится в сообщении.
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признание депутата от слуги народа о КАТАСТРОФЕ в энергетическом секторе Украины, с углем и газом, о которой власть умалчивает
с 18:00 минуты
для пиара.. а то рейтинги падают)
вова хочет стать Вованом Первым, Флотовоцем!
п.с.
вова ссыкун новое задание да - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Мезуз бомбить будем.. и пингвинов!
... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав Зеленський.
Джерело: https://biz.censor.net/n3296548
Новогоднее обращение и фраза, только с самого начала текста,
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