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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о ситуации с COVID-19: "Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября"

Ляшко о ситуации с COVID-19:

За минувшие два месяца вакцина от коронавируса спасла минимум 3,5 тыс. жизней граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Конгресса региональных и местных властей заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Позитивным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но не время чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, ежедневно благодаря вакцинации спасаются жизни украинцев.

"Если в перерасчете смоделировать сколько сохранила жизней вакцинация, то это уже минимум 3,5 тыс. человек за последние два месяца", - подчеркнул министр.

Ляшко попросил всех вакцинирваться, чтобы уберечь свою жизнь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У переболевшего COVID-19 человека в 11 раз больше шансов заболеть снова, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
походу это чудо перед интервью где то мозг забывает...26 тыс по сравнению с началом в 5-6,это конечно не вал...это ЖОПА!
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29.10.2021 15:09 Ответить
+7
Так мы только ж на плато подымаемся...вы там со шмигелем договоритесь хотя бы, что брехать ...
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29.10.2021 15:11 Ответить
+7
1 продажа масок

2 переправками самолетом из китая без обсервации

3 мутки с закупкой вакцин, швл, кислородом.

власть делала ВСЕ чтобы эпидемия тут вспыхнула ярче чем у соседей, чтобы списать на это свои прибарахления на ковидном фонде.
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29.10.2021 15:14 Ответить
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29.10.2021 15:08 Ответить
"некогда о ковиде думать, михалыч!"(с)
вова ссыкун новое задание да - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Мезуз бомбить будем.. и пингвинов!

... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав Зеленський.
Джерело: https://biz.censor.net/n3296548
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29.10.2021 15:17 Ответить
У меня два вопроса:
1. Где оно их строить собрался?
2. А зачем на Черном и Азовском морях ледоколы ?
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29.10.2021 15:23 Ответить
х.з.. но видать кокс ему морем везли..
а тут квартального клована торкнуло - кораблики, кокс, ледоколы, пингвины, "всех бамбить!"

п.с. после встечим с очередной корабельной сосной - гидрант квартальный решил "посадить 1 млрд.деревьев"..
Вот их срубят - и флот построят.. океанами кокс возить будут, уголь))
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29.10.2021 15:26 Ответить
36 наукових суден ,це дуже добре. Гроші знайдуть. А от на пенсії від 1900 до 2500 гривень грошей звісно не буде. А таких пенсіонерів більшість.
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29.10.2021 15:39 Ответить
походу это чудо перед интервью где то мозг забывает...26 тыс по сравнению с началом в 5-6,это конечно не вал...это ЖОПА!
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29.10.2021 15:09 Ответить
"мы чемпионы мира по видосикам о "борьбе" с ковидом"(с)зеЛох офшорный
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29.10.2021 15:24 Ответить
Нєлох новий "сніжний комок" привезе з Буковелі.
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29.10.2021 15:10 Ответить
Так мы только ж на плато подымаемся...вы там со шмигелем договоритесь хотя бы, что брехать ...
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29.10.2021 15:11 Ответить
Та тут вже не посперечаєшся, лавина це точно не куля....
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29.10.2021 20:04 Ответить
мозги напрочь отсутсвуют у чела - 26К заболевших в сутки и это только официально!
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29.10.2021 15:12 Ответить
1 продажа масок

2 переправками самолетом из китая без обсервации

3 мутки с закупкой вакцин, швл, кислородом.

власть делала ВСЕ чтобы эпидемия тут вспыхнула ярче чем у соседей, чтобы списать на это свои прибарахления на ковидном фонде.
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29.10.2021 15:14 Ответить
индусам кислородные концентраторы отдали, самим теперь не хватает.
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29.10.2021 16:20 Ответить
Да за 3-4 месяца все переболеют дельтой, а дальше передышка до следующего варианта. Два три варианта и перейдет в разряд обыкновенных ОРВИ. Чем он по сути и является.
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29.10.2021 15:16 Ответить
Просто ковид перешел от животных( летучей мыши). Все зоонологические вирусы очень опасны.

Надеюсь тоже, что превратится в человеческие ОРВИ.
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29.10.2021 19:49 Ответить
Самая бессмысленная версия...
Но и самая удобная - мыши оправдаться не смогут.))
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29.10.2021 20:07 Ответить
Ляшко, крестик сними, или трусы надень. Достал своими статистиками. Лучше бы провели анализ насколько вакцинация эффективна и сколько людей от нее погибли и еще погибнут. Человек - это сложный саморегулируемый организм и лезть в него можно лишь после долгих исследований с большой осторожностью. Сегодня происходит преступление против человечества планетарного масштаба. Жаль, что об этом запрещено говорить, как и об альтернативной энергетике.
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29.10.2021 15:25 Ответить
Если в перерасчете смоделировать сколько сохранила жизней вакцинация, то это уже минимум 3,5 тыс. человек за последние два месяца", - подчеркнул министр. Источник:
хххх
Похоже оно вообще связь с реальностью потеряло. Цуко, за что єто нам - ежедневно 500-600 людей умирает, - это в месяц 15000-18000 тысяч, а это чмо гордится что 3,5 тысячи за 2 месяца якобы сберегло.
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29.10.2021 15:31 Ответить
Ну не виноват он, что математика и элементарная логика, совсем не его конёк... Что написано, то и прочитал - функцию "говорящей головы" выполнил. К чему эти придирки , набирали как переданного, а требуют как с умного...
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29.10.2021 20:13 Ответить
Я его не набирал. Это какие-то другие президенты набрали, а не я
Поэтому и хочу речи от него слышать как от умного. Но не судьба видать
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29.10.2021 20:30 Ответить
Проблема кроется в отсутствии ответственности у "руководства" за свои слова, действия и равно бездействия... Вот он явно "***************" по бумажке, не осознавая о чем речь, а ему, пока он предан и послушен, за смерти простых людей ничегошеньки не будет ...
А по поводу необходимости четкой системы ответственности, так он даже не в первой сотне , с кого надо спрашивать, если мы выжить хотим конечно....
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29.10.2021 20:52 Ответить
Ну у него то хоть элементарное чувство самосохранения есть? Или он настолько дебил что не соображает что власть эта не вечна, а силовые структуры пройдут ротацию и тогда с него начнут спрашивать?
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29.10.2021 21:27 Ответить
А хоть 1 пример "ответившего" перед народом/законом за "сотворенные чудеса" , привести можете?
P.S. Со всем уважением - нет таких, а отсутствие наказания, есть прямое поощрение...
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29.10.2021 21:36 Ответить
Увы нет
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29.10.2021 21:45 Ответить
уважаемые....ВЫ тут сильно не (гуляйте....) нормальный он скромный мужик -министр! лучший из лучших! вчера у Савика ШУФРИЧ РАЗБУЯНИЛСЯ ВООБЩЕ ,И НА НЕГО ЛИЧНО! он очень адэкватный. простой и просто доступно разжовывал и разжовывает всем понятно что и как. каждый сидя на диване критикует всех. а сам то ноль и делал бы ещё хуже . как говорится киздесть на кого то тем более не заслужено, не мешки ворочать...(( ВОВСЕХ ЗАРАЩЕННЫХ ВИНОВАТО БЫДЛО ЛЮДИ!!В СТРАНЕ ДО 6 НАИМЕНОВАНИЙ ВАКЦИН, НИГДЕ В МИРЕ ТАКОГО ВЫБОРА НЕТ.... вакцины пропадали и пропадают. когда мор начался и ужесточили нарушения .заёрзали как ужи на сковороде .очереди сотенные драки...идиоты конченные .а совсем ещё недавно иди и прививайся спокойно выбрав вакцину.
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29.10.2021 15:40 Ответить
да не хочу чтобы рядом сомной стояло , чехало заразное живоное какое то. сами лезите в пакет целофановый нетяните за собой адэкватных людей которым нужно жить и они хотят жить! таких как вы нужно задерживать и вакционировать насильно! а когда такие как вы заболевают то начинают верещать как свиньи.... ПАМАГИТЕ! СПАСИТЕ!! А ААА...*** ХАЧУ ДЫШАТЬ... ХАЧУ ЖИТЬ, А.... занимаете потом место которое понадобится действительно нормальному человеку....((
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29.10.2021 15:55 Ответить
Нет чтоб денег за вакцинацию предложить как в Прибалтике, просто не пускают не привитых в транспорт и всё побежали вакцинироваться) хитро)
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29.10.2021 16:14 Ответить
странное мышление у таких как вы... дай вакцину вам, спаси вас от смерти и ваших родных, и просто людей. так дай ещё за это и денег чтобы заразу не разпространяли. ну это борзость уже без границ.... до чего обнаглели.... за спасение своей жизни и здоровья хотят вознаграждения... Вам не стыдно такое писать?
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29.10.2021 16:27 Ответить
В стране где критическая масса "умных" достигла более 73% с IQ = 90 и ниже, где с диагнозом Ковид - спецом лезут в набитый транспорт, а чО... я заболел, пусть и другие мучаются... думаю это просто минусы социального воспитания и мировозрения, вследствии что школьная программа была ограничена, и та прогуливалась, дома книжек не было, одно порно с боевиками ... ну Вы поняли уровень...
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29.10.2021 19:47 Ответить
Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, Источник:
а чому стабілізація на високих цифрах? А тому що, коли на 100% заповнено СОVID койки в лікарнях, то більше немає куди класти хворих - все, стабілізація.
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29.10.2021 15:42 Ответить


А во сколько бюджету Украины стала вот такая фирменная масочка с флагом Украины на мордочке министра...?? И товаришЧ министр наверное ее меняет каждые два часа...а работает он не покладая рук...часов по 10 в сутки...итого пять масочек...фирменных....или 150 штук в месяц....
И это на одну мордочку....
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29.10.2021 15:53 Ответить
Снежного кома значит нет, потому без ковид-бумажки мы вам не дадим ехать в общественном транспорте
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29.10.2021 16:01 Ответить
ЖЕСТЬ В АВСТРАЛИИ! Здравствуй, фашизм!
https://www.youtube.com/watch?v=Ic5PTxl8tSA&ab_channel=Workandlife
Австралия. Далее везде?..
https://www.youtube.com/watch?v=pLUnc3nu340&ab_channel=Astralionica
Рикардо Бози - национальный лидер австралийского движения/партии "AUSTRALIAONE", писатель, кандидат в члены Сената Австралии, подполковник сил специального назначения Австралии.
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29.10.2021 16:03 Ответить
Я лично за вакцинацию ( привит сам и вся семья , ещё летом - сообщаю , чтобы исключить тупые вопросы) , также я за пропаганду вакцинированния, НО я против принуждения , как явного, так и скрытого, потому что должен работать естественный отбор и в первую очередь по психосоматическим параметрам...
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...
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29.10.2021 20:40 Ответить
Кроме ляшка, зели, шмыгаля, радуцкого в нынешнем провале виноваты наши БЕЗЗУБЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. Как можно было пропустить в мае тот факт, что Ляшко после кучи личных обещаний про 4,5-11млн.прививок в месяц и при наличии "НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЫ" с 5,6млн.прививок в месяц при назначении на Министра всё мгновенно забывает и обещает всего лишь 3млн. в месяц (10млн. за 100 дней / в реальности он не сделает и этого минимума, свои 10млн. он наберёт только к 15.09). НО ЕГО ВСЁ-РАВНО НАЗНАЧАЮТ МИНИСТРОМ! Почему???
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30.10.2021 00:34 Ответить
 
 