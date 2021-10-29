Ляшко о ситуации с COVID-19: "Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября"

За минувшие два месяца вакцина от коронавируса спасла минимум 3,5 тыс. жизней граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Конгресса региональных и местных властей заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Позитивным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но не время чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, ежедневно благодаря вакцинации спасаются жизни украинцев.

"Если в перерасчете смоделировать сколько сохранила жизней вакцинация, то это уже минимум 3,5 тыс. человек за последние два месяца", - подчеркнул министр.

Ляшко попросил всех вакцинирваться, чтобы уберечь свою жизнь.

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