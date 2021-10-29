Ляшко о ситуации с COVID-19: "Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября"
За минувшие два месяца вакцина от коронавируса спасла минимум 3,5 тыс. жизней граждан Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Конгресса региональных и местных властей заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Позитивным в этой эпидемии, сейчас в этой волне является тот факт, что у нас разрыв между выписками и госпитализациями начинает сокращаться. Уже нет того "снежного кома", который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня мы видим, что в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах, но не время чтобы расслабляться. Это время для определенной передышки, и мы должны делать все возможное, чтобы спасать жизни", - отметил глава Минздрава.
По словам Ляшко, ежедневно благодаря вакцинации спасаются жизни украинцев.
"Если в перерасчете смоделировать сколько сохранила жизней вакцинация, то это уже минимум 3,5 тыс. человек за последние два месяца", - подчеркнул министр.
Ляшко попросил всех вакцинирваться, чтобы уберечь свою жизнь.
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вова ссыкун новое задание да - ФЛОТ строть!
ОКЕАНСКОГО класса! Мезуз бомбить будем.. и пингвинов!
... на найближчі п'ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна.
А планка така - 36 наукових суден, з них 12 океанські, льодового класу", - сказав Зеленський.
Джерело: https://biz.censor.net/n3296548
1. Где оно их строить собрался?
2. А зачем на Черном и Азовском морях ледоколы ?
а тут квартального клована торкнуло - кораблики, кокс, ледоколы, пингвины, "всех бамбить!"
п.с. после встечим с очередной корабельной сосной - гидрант квартальный решил "посадить 1 млрд.деревьев"..
Вот их срубят - и флот построят.. океанами кокс возить будут, уголь))
2 переправками самолетом из китая без обсервации
3 мутки с закупкой вакцин, швл, кислородом.
власть делала ВСЕ чтобы эпидемия тут вспыхнула ярче чем у соседей, чтобы списать на это свои прибарахления на ковидном фонде.
Надеюсь тоже, что превратится в человеческие ОРВИ.
Но и самая удобная - мыши оправдаться не смогут.))
хххх
Похоже оно вообще связь с реальностью потеряло. Цуко, за что єто нам - ежедневно 500-600 людей умирает, - это в месяц 15000-18000 тысяч, а это чмо гордится что 3,5 тысячи за 2 месяца якобы сберегло.
Поэтому и хочу речи от него слышать как от умного. Но не судьба видать
А по поводу необходимости четкой системы ответственности, так он даже не в первой сотне , с кого надо спрашивать, если мы выжить хотим конечно....
P.S. Со всем уважением - нет таких, а отсутствие наказания, есть прямое поощрение...
а чому стабілізація на високих цифрах? А тому що, коли на 100% заповнено СОVID койки в лікарнях, то більше немає куди класти хворих - все, стабілізація.
А во сколько бюджету Украины стала вот такая фирменная масочка с флагом Украины на мордочке министра...?? И товаришЧ министр наверное ее меняет каждые два часа...а работает он не покладая рук...часов по 10 в сутки...итого пять масочек...фирменных....или 150 штук в месяц....
И это на одну мордочку....
https://www.youtube.com/watch?v=Ic5PTxl8tSA&ab_channel=Workandlife
Австралия. Далее везде?..
https://www.youtube.com/watch?v=pLUnc3nu340&ab_channel=Astralionica
Рикардо Бози - национальный лидер австралийского движения/партии "AUSTRALIAONE", писатель, кандидат в члены Сената Австралии, подполковник сил специального назначения Австралии.
Если до индивидума "не доходит" вся серьёзность окружающей объективной реальности - пусть сыграет в "русскую рулетку" , со всеми вытекающими... Ожидаемый результат - очищение генофонда. Да жёстко, можете сказать - не гуманно и т.д.
Но я не могу понять, почему индивидум, который наверняка использует лекарства: жаропонижающее, противовоспалительные, гормональные, антибиотики, пробиотики, витамины и тд, является противником вакцины... Откажитесь заодно и от лекарств...