65% учителей полностью вакцинированы от коронавируса, 90% получили одну дозу, - Шкарлет
По данным на сегодняшний день практически 90% украинских учителей уже привиты от коронавирусной инфекции COVID-19 одной дозой вакцины
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования или почти 65%", - написал Шкарлет.
По его данным, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов демонстрируют: Киевская область – 98,8%; Николаевская – 98%; Харьковская – 95,5%; Хмельницкая – 94,1%; Донецкая – 93%.
Порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кількість населення України 42-43 млн осіб.
Отже, "ряды антиваксеров", навіть 100% щеплених за прожектами Шкарлєта, це бл. 2,1-2,2 % від населення України.
Есть такой препарат - Zolgensma, стоит около 2,5млн. долларов. Препарат первой генной терапии для лечения детей в возрасте до 2 лет со спинально-мышечной амиотрофией. И вот, «нормальный разумный антиваксер» наверняка оставил бы своего ребёнка в покое («ну подумаешь, не будет ходить»)… А есть такие родители (и в Украине), которые просят у всего мира собрать необходимую сумму, чтобы вылечить своего малыша.
Вы-то не такие «лошары», вы-то не будете своего ребёнка «генетически модифицировать»? Правда, «здравомыслящие» долбоантиваксеры?!