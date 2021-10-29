65% учителей полностью вакцинированы от коронавируса, 90% получили одну дозу, - Шкарлет

По данным на сегодняшний день практически 90% украинских учителей уже привиты от коронавирусной инфекции COVID-19 одной дозой вакцины

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования или почти 65%", - написал Шкарлет.

По его данным, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов демонстрируют: Киевская область – 98,8%; Николаевская – 98%; Харьковская – 95,5%; Хмельницкая – 94,1%; Донецкая – 93%.

Порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны.

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