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Новости Коронавирус и карантин
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65% учителей полностью вакцинированы от коронавируса, 90% получили одну дозу, - Шкарлет

65% учителей полностью вакцинированы от коронавируса, 90% получили одну дозу, - Шкарлет

По данным на сегодняшний день практически 90% украинских учителей уже привиты от коронавирусной инфекции COVID-19 одной дозой вакцины

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования или почти 65%", - написал Шкарлет.

По его данным, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов демонстрируют: Киевская область – 98,8%; Николаевская – 98%; Харьковская – 95,5%; Хмельницкая – 94,1%; Донецкая – 93%.

Порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны.

Читайте также: 56% учителей вакцинированы полностью, 86% получили одну дозу, - Шкарлет

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) школа (3022) учитель (498) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+7
Рано радуешься. Такое ощущение, что вакцинированные тронулись башкой. Действие вакцины дается о себе знать. Агрессивность и неадекватность - ее первые симптомы.
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29.10.2021 15:37 Ответить
+3
Так статья не про мокшляндию
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29.10.2021 15:47 Ответить
+2
Они не поняли и половины букв, не говоря уже о словах
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29.10.2021 15:33 Ответить
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Так, или иначе, ряды антиваксеров тают на глазах
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29.10.2021 15:30 Ответить
Рано радуешься. Такое ощущение, что вакцинированные тронулись башкой. Действие вакцины дается о себе знать. Агрессивность и неадекватность - ее первые симптомы.
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29.10.2021 15:37 Ответить


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29.10.2021 15:43 Ответить
Кількість педагогів в Україні (дошкільна, шкільна і вища освіта) в Україні близько 700.000 осіб (Дані Держкомстату за 2019-20 н.р.) Додавши технічний персонал отримаємо цифру 850.000 - 900.000.

Кількість населення України 42-43 млн осіб.

Отже, "ряды антиваксеров", навіть 100% щеплених за прожектами Шкарлєта, це бл. 2,1-2,2 % від населення України.
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29.10.2021 15:59 Ответить
Так это ж не единственный способ. Ты не учитываешь естественную убыль антиваксеров
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29.10.2021 16:00 Ответить
Для долбоантиваксеров:
Есть такой препарат - Zolgensma, стоит около 2,5млн. долларов. Препарат первой генной терапии для лечения детей в возрасте до 2 лет со спинально-мышечной амиотрофией. И вот, «нормальный разумный антиваксер» наверняка оставил бы своего ребёнка в покое («ну подумаешь, не будет ходить»)… А есть такие родители (и в Украине), которые просят у всего мира собрать необходимую сумму, чтобы вылечить своего малыша.
Вы-то не такие «лошары», вы-то не будете своего ребёнка «генетически модифицировать»? Правда, «здравомыслящие» долбоантиваксеры?!
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29.10.2021 15:32 Ответить
Они не поняли и половины букв, не говоря уже о словах
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29.10.2021 15:33 Ответить
И как нашли 2.5 ляма ? ты вообще в своём уме что пишешь такое.
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29.10.2021 15:44 Ответить
Для кацапов это, конечно, неразрешимая задача
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29.10.2021 15:48 Ответить
Вы ведь могли просто погуглить и не позориться здесь.
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29.10.2021 15:51 Ответить
А оно в яндексе гуглит - там такого не показывают
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29.10.2021 15:52 Ответить
Должно быть. Там есть фонд имени *****, и в этот "фонд" сбивают с бизнесменов деньги...
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29.10.2021 15:59 Ответить
Повний крінж, а не порівняння. Абсолютній більшості антиваксерів від Ковіду нічого не буде, а от у тої дитини це єдиний шанс на більш-менш нормальне життя.
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29.10.2021 16:13 Ответить
А Вы значит умеете думать мои мысли? Какое сравнение, чего с чем, и зачем? Я дал пищу для размышлений. Вот Вы, подумали над этим и это уже хорошо.
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29.10.2021 16:28 Ответить
Не поняла, а причём тут вакцины к спинной атрофии? Спинная атрофия что, из-за вакцины случилась?
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29.10.2021 16:18 Ответить
При том, что - идиоты бояться всего нового. Zolgensma и mRNA-вакцины - это новое поколение. Некоторые из идиотов, которые вынуждены вакцинироваться, прикладывают к месту укола магнит, чтобы "проверить" нет-ли "чипа". Люди настолько тупые упоротые, что не знают даже - что такое магнит и принцип его действия, уже не говоря про материалы из которых изготавливают "чипы".
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29.10.2021 16:48 Ответить
Ничего смешнее не слышал )))))))))) У меня знакомая учительница, говорит у них максимум в школе 30% и такай тенденция по всему городу.
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29.10.2021 15:43 Ответить
Так статья не про мокшляндию
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29.10.2021 15:47 Ответить
гундяевских попов привейте сначала...можна и шваброй..
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29.10.2021 15:50 Ответить
Разве то шваброй. А так - не надо. Пусть природа сделает своё дело.
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29.10.2021 15:51 Ответить
90% украинских учителей уже привиты от коронавирусной инфекции COVID-19 одной дозой вакцины - и после этого школы работают на дистанционке? пусть работают также как и сады - очно.
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29.10.2021 15:57 Ответить
Очно работает моносброд
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29.10.2021 15:58 Ответить
В майбутньому освіта буде не потрібна...
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29.10.2021 16:35 Ответить
К сожалению медработники такой статистикой похвастаться не могут и приблизительно.
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29.10.2021 17:01 Ответить
А 80% работников учебных заведений не из числа педагогического состава еще нет.
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29.10.2021 17:03 Ответить
ну скорее всего купили. учителя - это самый упоротый контингент
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29.10.2021 18:36 Ответить
 
 