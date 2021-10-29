Наиболее сложная ситуация с COVID-19 в Запорожской и Донецкой областях, - замглавы ОП Тимошенко

Наиболее напряженная ситуация с распространением пандемии COVID-19 в Украине наблюдается в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас у нас самая напряженная и сложная ситуация в Запорожской, Донецкой области, также была в Херсонской, сейчас она стабилизировалась", - отметил он.

Тимошенко пояснил, что в Херсонской области дополнительные койко-места появились после развертывания мобильного госпиталя ГСЧС.

В то же время, заместитель руководителя ОП информировал, что в каждой области есть "старший по кислороду" на эту область, который круглосуточно на связи с координатором в Минздраве, а уже координатор из министерства координирует все предприятия по производству кислорода.

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