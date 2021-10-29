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Новости Коронавирус и карантин
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Наиболее сложная ситуация с COVID-19 в Запорожской и Донецкой областях, - замглавы ОП Тимошенко

Наиболее сложная ситуация с COVID-19 в Запорожской и Донецкой областях, - замглавы ОП Тимошенко

Наиболее напряженная ситуация с распространением пандемии COVID-19 в Украине наблюдается в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас у нас самая напряженная и сложная ситуация в Запорожской, Донецкой области, также была в Херсонской, сейчас она стабилизировалась", - отметил он.

Тимошенко пояснил, что в Херсонской области дополнительные койко-места появились после развертывания мобильного госпиталя ГСЧС.

В то же время, заместитель руководителя ОП информировал, что в каждой области есть "старший по кислороду" на эту область, который круглосуточно на связи с координатором в Минздраве, а уже координатор из министерства координирует все предприятия по производству кислорода.

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Автор: 

карантин (16729) Запорожская область (3216) Донецкая область (10019) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
это та областЬ, в которой 7.5% вакцинации?
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29.10.2021 15:40 Ответить
+1
Надеюсь фото не из больницы.
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29.10.2021 15:41 Ответить
+1
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29.10.2021 15:45 Ответить
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так вы же ж уже на плато! забейте)
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29.10.2021 15:39 Ответить
это та областЬ, в которой 7.5% вакцинации?
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29.10.2021 15:40 Ответить
Надеюсь фото не из больницы.
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29.10.2021 15:41 Ответить
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29.10.2021 15:45 Ответить
Его бы самого "полечить" в таком госпитале, как развернули в Херсонской области

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29.10.2021 16:13 Ответить
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29.10.2021 16:15 Ответить
А антиваксерам это все равно "Абычный грипп, каждый год такое происходит!"
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29.10.2021 15:47 Ответить
спалил коронавирус контакты ватки..
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29.10.2021 15:47 Ответить
Донецька область це там, звідки через КПВП проходять даунбасята?
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29.10.2021 15:49 Ответить
Закрыты кпвв...уже более года закрыты...никто и никуда не проходит....
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29.10.2021 16:11 Ответить
Ну то й добре. Але пів року назад вони вештали і заносили свою заразу як ковідну, так і ватну.
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29.10.2021 16:26 Ответить
ишо один вылез комментатор. кто ОНО такое этот ворюга тимошонка Кирюха? Ааааа тот который билдеты Квартал 95 продавал!
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29.10.2021 15:52 Ответить
Жопа везде,вспомните Путина,и слова о биолабораториях США.
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29.10.2021 20:34 Ответить
 
 