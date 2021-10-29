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Полученные от Великобритании и Бельгии научные суда назвали "Ноосфера" и "Борис Александров"

Полученные от Великобритании и Бельгии научные суда назвали

Английский ледокол "Джеймс Кларк Росс" и научное судно "Бельгика" получили новые названия – "Ноосфера" и "Борис Александров".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Первое название было выбрано, поскольку одной из основных задач ледокола будет транспортировка научного персонала на станцию ​​"Академик Вернадский". Станция названа по имени украинского ученого, идеи которого привели к формированию понятия "ноосфера" – так французский философ Эдуар ле Руа, развивая идеи Владимира Вернадского, назвал следующую степень развития биосферы Земли.

Борис Александров – покойный директор Института морской биологии Национальной академии наук Украины, член-корреспондент НАН. Он погиб в пожаре, почти полностью уничтожившем здание института в начале декабря 2019 года.

О выборе названий стало известно во время поездки президента Владимира Зеленского 29 октября в Одессу. Сюда он приехал, в том числе, для посещения украинского научного флота.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Бельгику" Украина получила в подарок от правительства Бельгии. Судно будет использоваться для мониторинга Черного моря, в частности, исследования морского дна и сбора экологических данных. В Одессу судно зашло 21 октября 2021 года. В первую экспедицию судно планируют отправить уже в декабре этого года.

Полученные от Великобритании и Бельгии научные суда назвали Ноосфера и Борис Александров 01

Ледокол James Clark Ross Украина приобрела в августе 2021 года, а в начале октября он также прибыл в Одессу. На момент спуска на воду ледокол входил в главную тройку научных судов мира. Он также скоро должен отправится к Антарктиде, но сначала пройти техническое обслуживание. Как отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, проблем с ледоколом они не ожидают. В экспедицию он отправится либо в середине декабря, либо в начале следующего года.

Также смотрите: Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу. ФОТОрепортаж

"Он в полной автономке вполне успешно перешел из Дании в Украину, обойдя всю Европу. То есть это означает, что по судоходным свойствам к судну вопросов нет. Но одно дело – переход вокруг Европы, второе – идти в ледовую обстановку. Поэтому настаиваем, что хотим первое обслуживание сделать до выхода в Антарктиду. Это где-то вторая половина ноября", – сообщил ученый.

Автор: 

корабль (2046) наука (698) Одесса (7931) переименования (741)


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Топ комментарии
+5
а чего не *95 квартал*?
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29.10.2021 15:50 Ответить
+4
Не знаю... Як на мене то оте ОВ мене якось бісить...
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29.10.2021 15:57 Ответить
+3
НООСФЕРА Вернадського - Вернадський не сприймав ідей відокремлення України від Росії, заперечував проти швидкої українізації, запровадженої Центральною Радою, спочатку розглядав Українську академію наук як регіональне відділення Петербурзької АН
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29.10.2021 16:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а чего не *95 квартал*?
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29.10.2021 15:50 Ответить
Решено на них рояль не устанавливать.
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29.10.2021 15:52 Ответить
95-й аврал
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29.10.2021 15:57 Ответить
Надо что бы гбр следсвенные действия на них провели как на военных катерах.
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29.10.2021 16:03 Ответить
изначально хотели назвать "папа Саша" и "мама Рима" но решили что перебор
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29.10.2021 16:26 Ответить
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29.10.2021 16:31 Ответить
Вроде имена судам менять-плохая примета.
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29.10.2021 15:52 Ответить
офис отработал по полной...
сферой разума лично малюська управляет?чы то,блеать,коллегиальное решение?
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29.10.2021 15:55 Ответить
Не знаю... Як на мене то оте ОВ мене якось бісить...
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29.10.2021 15:57 Ответить
ну хоть не доктор кива
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29.10.2021 16:00 Ответить
та там 90% співробітників на ов і єв і українську не знає ніхто
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29.10.2021 20:15 Ответить
Сколько денег лупанули на перекраску?
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29.10.2021 16:02 Ответить
Несерйозно. Одне судно все-таки має носити назву Голобородько, а друге Косоворотка.
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29.10.2021 16:12 Ответить
Нужно было не скромничать, а назвать своим именем: "ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ". А ещё лучше было по-быстрому придумать липовую трускавецко-квартальную академию и назвать: "АКАДЕМИК ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ". А для второго корабля: "АКАДЕМИК КВАРТАЛЬНЫЙ ЦАХЕС". Супер!
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29.10.2021 16:18 Ответить
По-настоящему хорошее дело...Украина приобрела замечательные суда и как же без путинских выкормышей?? Гавнометы тут как тут....уже опорожнились.
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29.10.2021 16:27 Ответить
Не приобрела, а ПЕРЕДАЛИ, т.е. подарили.
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29.10.2021 16:31 Ответить
Юноша, приобрести вовсе не значит КУПИТЬ.....
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29.10.2021 16:48 Ответить
А чего не "Александр Зеленский"? Как ни как а "весомый вклад" в "науку" сделал. Его даже на пожизненную надбавку к пенсии в прошлом году подавали. И портрет у него такой "мужественный".
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29.10.2021 16:30 Ответить
Пропоную назву на інші кораблі, наприклад '' Академік Володимир Зеленський".😊
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29.10.2021 16:31 Ответить
Я протестую, давайте спочатку проффесор "Володимир Зеленський", щоб було якость по честі. Він закінчив тільки два курса Трускавецької академії, а через два роки, можна вже і дати "акадіміка" і генерала клоунськиї військ.
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29.10.2021 16:39 Ответить
И ещё одно заведомо бредовое зелино обещание: "36 науч. кораблей за 10 лет!" На додачу к всем прежним успешно проваленным (или находящ. в процессе проваливания): 10млн.тестов ПЛР из Китая к 22.03.20 (реально всего 50тыс. или ПОЛПРОЦЕНТА!), "4тыс.дол.зарплата учителей!", "миллиард деревьев!", "десятки тысяч новых мостов в Украине!" и проч. бред от шмаркли...
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29.10.2021 16:37 Ответить
Борис Немцов нужно было назвать...
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29.10.2021 16:40 Ответить
НООСФЕРА Вернадського - Вернадський не сприймав ідей відокремлення України від Росії, заперечував проти швидкої українізації, запровадженої Центральною Радою, спочатку розглядав Українську академію наук як регіональне відділення Петербурзької АН
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29.10.2021 16:51 Ответить
Сама Центральна Рада була проти Незалежності від Росії. А тільки за Автономію. І 73% біомаси теж вважали себе хохлами або 'тутешніми', про назву Україна знала купка інтелігентів. І навіть повстання "Самостійників" Миколи Міхновського і полку ім.Полуботка в Києві в липні 1917р. війська Центральної Ради задавили в співпраці з військами російського 'тимчасового уряду'. А далі Автономісти центральної ради вдивлялись в очі Троцького в пошуках миру. Аж поки більшовики не захопили Харків, Полтаву, Одесу і не підійшли під станцію Крути. Далі уже було прозріння і 4-й Універсал про Незалежність. Але було вже пізно. Вояки розбіглись або пішли до червоних. Авторитет серед народу - втрачено. Все що було далі зі Скоропадським і Петлюрою- просто агонія.

Те саме і сто років потому. Та сама незалежність 1991 року з купкою самостійників (Рух) яких колишня комуністична більшість (по аналогії з автономістами УНР) обзивала радикалами.

А от поляки з фіннами не бавились в Автономію і одразу відокремились від росії в 1918 р.
Так само як і чехи з поляками в 1989р. обирали Леха Валенсу і реформаторів типа Чорновола, а ми- 'новиє ліца' вчорашніх комуняк що розвалили совок.
І де зараз ми, і де- поляки, чехи, і фінни!
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30.10.2021 13:16 Ответить
Поки ми будемо займатися "наукою" назва нашої держави зміниться на федеральний округ расєйської **********...
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29.10.2021 21:33 Ответить
А что,свои суда строить уже не могём?Лучше у Европы покупать,развивая ее промышленность,чем свою промышленность строить.
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30.10.2021 11:55 Ответить
 
 