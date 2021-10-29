Полученные от Великобритании и Бельгии научные суда назвали "Ноосфера" и "Борис Александров"

Английский ледокол "Джеймс Кларк Росс" и научное судно "Бельгика" получили новые названия – "Ноосфера" и "Борис Александров".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Первое название было выбрано, поскольку одной из основных задач ледокола будет транспортировка научного персонала на станцию ​​"Академик Вернадский". Станция названа по имени украинского ученого, идеи которого привели к формированию понятия "ноосфера" – так французский философ Эдуар ле Руа, развивая идеи Владимира Вернадского, назвал следующую степень развития биосферы Земли.

Борис Александров – покойный директор Института морской биологии Национальной академии наук Украины, член-корреспондент НАН. Он погиб в пожаре, почти полностью уничтожившем здание института в начале декабря 2019 года.

О выборе названий стало известно во время поездки президента Владимира Зеленского 29 октября в Одессу. Сюда он приехал, в том числе, для посещения украинского научного флота.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессу прибыло уникальное научно-исследовательское судно, переданное Украине Бельгией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Бельгику" Украина получила в подарок от правительства Бельгии. Судно будет использоваться для мониторинга Черного моря, в частности, исследования морского дна и сбора экологических данных. В Одессу судно зашло 21 октября 2021 года. В первую экспедицию судно планируют отправить уже в декабре этого года.

Ледокол James Clark Ross Украина приобрела в августе 2021 года, а в начале октября он также прибыл в Одессу. На момент спуска на воду ледокол входил в главную тройку научных судов мира. Он также скоро должен отправится к Антарктиде, но сначала пройти техническое обслуживание. Как отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, проблем с ледоколом они не ожидают. В экспедицию он отправится либо в середине декабря, либо в начале следующего года.

Также смотрите: Приобретенный у Великобритании ледокол прибыл в Одессу. ФОТОрепортаж

"Он в полной автономке вполне успешно перешел из Дании в Украину, обойдя всю Европу. То есть это означает, что по судоходным свойствам к судну вопросов нет. Но одно дело – переход вокруг Европы, второе – идти в ледовую обстановку. Поэтому настаиваем, что хотим первое обслуживание сделать до выхода в Антарктиду. Это где-то вторая половина ноября", – сообщил ученый.