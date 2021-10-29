Полученные от Великобритании и Бельгии научные суда назвали "Ноосфера" и "Борис Александров"
Английский ледокол "Джеймс Кларк Росс" и научное судно "Бельгика" получили новые названия – "Ноосфера" и "Борис Александров".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Первое название было выбрано, поскольку одной из основных задач ледокола будет транспортировка научного персонала на станцию "Академик Вернадский". Станция названа по имени украинского ученого, идеи которого привели к формированию понятия "ноосфера" – так французский философ Эдуар ле Руа, развивая идеи Владимира Вернадского, назвал следующую степень развития биосферы Земли.
Борис Александров – покойный директор Института морской биологии Национальной академии наук Украины, член-корреспондент НАН. Он погиб в пожаре, почти полностью уничтожившем здание института в начале декабря 2019 года.
О выборе названий стало известно во время поездки президента Владимира Зеленского 29 октября в Одессу. Сюда он приехал, в том числе, для посещения украинского научного флота.
"Бельгику" Украина получила в подарок от правительства Бельгии. Судно будет использоваться для мониторинга Черного моря, в частности, исследования морского дна и сбора экологических данных. В Одессу судно зашло 21 октября 2021 года. В первую экспедицию судно планируют отправить уже в декабре этого года.
Ледокол James Clark Ross Украина приобрела в августе 2021 года, а в начале октября он также прибыл в Одессу. На момент спуска на воду ледокол входил в главную тройку научных судов мира. Он также скоро должен отправится к Антарктиде, но сначала пройти техническое обслуживание. Как отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, проблем с ледоколом они не ожидают. В экспедицию он отправится либо в середине декабря, либо в начале следующего года.
"Он в полной автономке вполне успешно перешел из Дании в Украину, обойдя всю Европу. То есть это означает, что по судоходным свойствам к судну вопросов нет. Но одно дело – переход вокруг Европы, второе – идти в ледовую обстановку. Поэтому настаиваем, что хотим первое обслуживание сделать до выхода в Антарктиду. Это где-то вторая половина ноября", – сообщил ученый.
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сферой разума лично малюська управляет?чы то,блеать,коллегиальное решение?
Те саме і сто років потому. Та сама незалежність 1991 року з купкою самостійників (Рух) яких колишня комуністична більшість (по аналогії з автономістами УНР) обзивала радикалами.
А от поляки з фіннами не бавились в Автономію і одразу відокремились від росії в 1918 р.
Так само як і чехи з поляками в 1989р. обирали Леха Валенсу і реформаторів типа Чорновола, а ми- 'новиє ліца' вчорашніх комуняк що розвалили совок.
І де зараз ми, і де- поляки, чехи, і фінни!