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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ призывает не закрывать школы во время карантина: "Наука должна преобладать над политикой"

ВОЗ призывает не закрывать школы во время карантина:

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что зимой школы должны быть открыты, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ.

"Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно для психического и социального благополучия детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки", - подчеркнул он.

Вместо того, чтобы закрывать учебные заведения, ВОЗ рекомендует продолжать соблюдать эпидемиологические меры в школах, среди которых социальная дистанция, частое мытье рук, ношение масок, обеспечение надлежащей вентиляции в классах и расширение доступа к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности COVID-19.

"Наука должна преобладать над политикой, а долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно сейчас, когда в ряде стран наблюдается всплеск передачи инфекции. У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ", - подчеркнул Клюге.

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Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) школа (3022) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Проговорилися, що квірус - це політика.
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29.10.2021 16:11 Ответить
+5
Та шоб Вы здохли, чёртовы ВОЗники. Это Вы вирус ********.
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29.10.2021 16:13 Ответить
+3
Причина одна, у зелених довбнфв відсутні кошти на опалення шкіл
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29.10.2021 16:04 Ответить
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Причина одна, у зелених довбнфв відсутні кошти на опалення шкіл
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29.10.2021 16:04 Ответить
это да...не могём за просто так потерять большую шоблу навуковцив...лыжню киваноидам!
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29.10.2021 16:05 Ответить
"У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ"

Инструменты-то есть, но в Украине слишком много идиотов, которые не хотят ими пользоваться. Пользуются как обычно - граблями, и то - не для того для чего они предназначены.
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29.10.2021 16:05 Ответить
Где ж вы в августе были. А то уже которую неделю школота дурака валяет
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29.10.2021 16:08 Ответить
Проговорилися, що квірус - це політика.
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29.10.2021 16:11 Ответить
Та шоб Вы здохли, чёртовы ВОЗники. Это Вы вирус ********.
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29.10.2021 16:13 Ответить
Если он хоть знал что такое наука.. Наука - это ОПРОВЕРЖЕНИЕ того чему тебя учат
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29.10.2021 16:14 Ответить
"Только мертвый негр
Не идет играть в баскетбол"
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29.10.2021 16:29 Ответить
Что-то эфиоп уже давно не выступал
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29.10.2021 16:29 Ответить
То есть ковид и миллионы смертей от него- "политика"??? Да вас ещё не судили за то, что вначале пандемии, когда в Китае была жесть, вы говорили о "вспышке локального характера" и "призывали" не прекращать авиасообщение с очагом заразы!!!
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29.10.2021 16:36 Ответить
Поменяли пестню после полутора лет точно измеренного и задокументированого провала в обучении. Которое будет стоить триллионы баксов в пониженной продуктивности уже в ближайшем будущем.
А ведь говорили же им еще год назад - лучше бабушка проживет на три года меньше чем дети будут мучаться пять десятилетий.
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29.10.2021 17:40 Ответить
ВОЗ рекомендует продолжать соблюдать эпидемиологические меры в школах, среди которых социальная дистанция, частое мытье рук, ношение масок, обеспечение надлежащей вентиляции в классах и расширение доступа к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности COVID-19.ВІН ХОТЬ ОДИН РАЗ У ШКОЛІ БУВ?
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29.10.2021 18:15 Ответить
Призывают...? Это те которые прощелкали ipalom эпидемию в Ухани? у вас слабоумие преобладает над политикой
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29.10.2021 18:25 Ответить
а чем занимается сегодня школа
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29.10.2021 19:34 Ответить
 
 