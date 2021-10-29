ВОЗ призывает не закрывать школы во время карантина: "Наука должна преобладать над политикой"
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что зимой школы должны быть открыты, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ.
"Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно для психического и социального благополучия детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки", - подчеркнул он.
Вместо того, чтобы закрывать учебные заведения, ВОЗ рекомендует продолжать соблюдать эпидемиологические меры в школах, среди которых социальная дистанция, частое мытье рук, ношение масок, обеспечение надлежащей вентиляции в классах и расширение доступа к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности COVID-19.
"Наука должна преобладать над политикой, а долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно сейчас, когда в ряде стран наблюдается всплеск передачи инфекции. У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ", - подчеркнул Клюге.
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