Украина может ежегодно экономить 1,5 млрд долл. в коммунальной сфере за счет мер по энергосбережению, - Шмыгаль
Украина благодаря мерам по энергоэффективности и энергосбережению может ежегодно экономить 1,5 млрд долларов.
Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Есть инициатива президента Украины со следующего года начать большую государственную программу энергосбережения, которая поможет нам в наших городах энергомодернизировать большие жилые дома и теплосети, что приведет к большой экономии. По данным Министерства экономики, до 1,5 миллиарда долларов в год мы можем экономить, лишь осуществив меры энергоэффективности и энергосбережения для коммунальной сферы", - сказал премьер.
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+13 Привет
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+6 Novik Leaks
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Задумайся, насколько описанная выше ситуация влияет на здоровье.
так они не портятся
доктор Комаровский
Но память - хорошая, как было до того. И понимаю, что у многих может быть так же.
в Украине 15 энергоблоков АЭС общей мощностью 13835 МВт
и в работе 11 энергоблоков которые вырабатывают 9985 МВт
Стандартная 9-ти этажка (жалея вас) беру 2 подъезда. Озвучьте теплопотери здания и размер теплообменника.
Всё, в принципе, верно. Теплообменник уберите.
Зимой никто особо топить не собирается.
хватит ли от тока на всеx 1,5 лярда?
сволочь все-таки етот степашка и шмоточник.
со смартфоном разберись
Ставте датчик контроля тепла на дом и крутите вентель.
Тот же колхоз - только меньше размером.
Вы не понимаете структуру финансирования. Чем больше вы будете экономить гигокаллорий тем меньше будет финансирование теплоцентрали. А значит для покрытия убытков повысится цена гигокаллории.
Чем меньше мы потребляем газа - тем дороже для нас газ.
"Ах как не понять бабка глупой такой, на всех не разделишь продукт валовой"
Все в городскую сеть отдают по возможности, но за то берут по потребности.
Из трубы и сухой тряпки больше чем есть не выжать.
Вы форсунку в элеваторе рассверливали?
Вспомните как к линии электричества подключают. Вам пломбируют автомат на 16 Ампер, а так ни в чём себя не ограничивайте, в пределах 3-х кВТ.
Учите азы теплотехники.
Опа!
А утеплення зсередини то ще той гємор, треба гратися з точкою роси, пароізоляцією і взагалі стіни "не дихають" ну тобто обліплені стіродуром не регулюють вологість в приміщенні.
Ну поставили датчик DS18B20, ну показал он 18 градусов. И что дальше? Вы о местной регулировке, так это к терморегуляторам.
Извините.
И естественно после таких умных речей, нам ни кто ни план , ни кошторис не предоставит к рассмотрению. А "лесопилка" будет не слабее чем на дорогах.
Алчевськ вже забули ЗЕбуїни... То Шмигалюга "может повторить"!!!
А дети, а внуки, а правнуки???
50% отапливают окружающую среду.
- 1,5 млн. техусловия и проект.
- 1 млн. разрешения и согласования.
- 1 млн. сама котельная.
- 0,5 млн монтаж.
, а шо ж ты летом за отопление авансом не заплатил?
Так от, усі їх потуги "великого чогось" закінчиться дублюванням програми держенергоефективності по заміні світлодіодних лампочок.