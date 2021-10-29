Украина может ежегодно экономить 1,5 млрд долл. в коммунальной сфере за счет мер по энергосбережению, - Шмыгаль

Украина благодаря мерам по энергоэффективности и энергосбережению может ежегодно экономить 1,5 млрд долларов.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть инициатива президента Украины со следующего года начать большую государственную программу энергосбережения, которая поможет нам в наших городах энергомодернизировать большие жилые дома и теплосети, что приведет к большой экономии. По данным Министерства экономики, до 1,5 миллиарда долларов в год мы можем экономить, лишь осуществив меры энергоэффективности и энергосбережения для коммунальной сферы", - сказал премьер.

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