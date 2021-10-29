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Украина может ежегодно экономить 1,5 млрд долл. в коммунальной сфере за счет мер по энергосбережению, - Шмыгаль

Украина может ежегодно экономить 1,5 млрд долл. в коммунальной сфере за счет мер по энергосбережению, - Шмыгаль

Украина благодаря мерам по энергоэффективности и энергосбережению может ежегодно экономить 1,5 млрд долларов.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть инициатива президента Украины со следующего года начать большую государственную программу энергосбережения, которая поможет нам в наших городах энергомодернизировать большие жилые дома и теплосети, что приведет к большой экономии. По данным Министерства экономики, до 1,5 миллиарда долларов в год мы можем экономить, лишь осуществив меры энергоэффективности и энергосбережения для коммунальной сферы", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году на энергоэффективность выделят 5,5 млрд грн, - Шмыгаль

Автор: 

энергосбережение (154) энергоэффективность (113) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+13
А если не включать отопление то еще больше...
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29.10.2021 16:08 Ответить
+9
А если не принимать по ночам посланцев фирташа, а коломойского отправить в Делавэр, можно сэкономить еще больше.
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29.10.2021 16:12 Ответить
+6
только дебилы будут придумывать меры по энергосбережению строить СОЛЭС вместо-того чтобы построить несколько АЭС и получать почти шаровую электроэнергию
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29.10.2021 16:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
именно) спишут в карман инвестиционной бабушке)
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29.10.2021 16:21 Ответить
1,5 млрд долларов, которые могли бы быть украденными коллективным ЗЕлеМойским
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29.10.2021 17:23 Ответить
А если не включать отопление то еще больше...
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29.10.2021 16:08 Ответить
зачем его включали? было 24 стало 26. за что платить то? за открытые окна?
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29.10.2021 16:22 Ответить
У меня включили. Ощутимо менее сыро стало в квартире - т.е. утром пару дней назад ты не мог открыть окно потому как на улице минус 2 а в доме холодно и сыро от влаги, выдохнутой ночью... а сча все прекрасно.
Задумайся, насколько описанная выше ситуация влияет на здоровье.
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29.10.2021 16:41 Ответить
легкие нужно хранить на холоде, в морозилке !
так они не портятся
доктор Комаровский
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29.10.2021 16:52 Ответить
а сделать вменяемый ремонт дома никак?
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29.10.2021 17:05 Ответить
У меня теплый пол как раз на такой переходной период.
Но память - хорошая, как было до того. И понимаю, что у многих может быть так же.
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29.10.2021 17:11 Ответить
Якщо просто сидіти в міністерстві і закидати ідеї які вже 100 років знають, то ні..я не станеться.
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29.10.2021 16:10 Ответить
только дебилы будут придумывать меры по энергосбережению строить СОЛЭС вместо-того чтобы построить несколько АЭС и получать почти шаровую электроэнергию
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29.10.2021 16:10 Ответить
в Украине из 25 блоков АЄС сейчас работают только 3 (ТРИ !!!)
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29.10.2021 16:54 Ответить
ну и кто тебе дал такую методичку?
в Украине 15 энергоблоков АЭС общей мощностью 13835 МВт
и в работе 11 энергоблоков которые вырабатывают 9985 МВт
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29.10.2021 17:48 Ответить
ой как больно....челюстью об стол ударился от ржача))))))))))))))
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29.10.2021 16:10 Ответить
Человечище, какой мозг, если вообще не включите, то уже некому будет платить пенсии, зарплату.
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29.10.2021 16:11 Ответить
щаз буба с ленкой вам поведают о секретах полуторалитровых баллонов под одеялом...
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29.10.2021 16:12 Ответить
А если не принимать по ночам посланцев фирташа, а коломойского отправить в Делавэр, можно сэкономить еще больше.
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29.10.2021 16:12 Ответить
А сэкономленное можно чудесно распилить. Аж слюнки потекли у Дениски.
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29.10.2021 16:14 Ответить
Как экономить с централизованным отоплением в многоэтажных домах? Утеплить и открывать окна зимой?
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29.10.2021 16:14 Ответить
Есть рабочие проекты. В доме нужно сделать теплопункт не большой, нужно установить теплообменник (нужно, чтобы фактически разделить теплосеть дома и городскую и позволяет дальше делать регулировки по отбору тепла из городской сети), добавить насос циркуляции теплоносителя для дома, добавить счётчик тепла, и добавить автоматику по регулировке (или в зависимости от температуры на улице или как уже договорятся по дому жильцы), ну или без автоматики придется вручную каждый раз бегать и крутить задвижку и регулировать подачу тепла на дом. Это в принципе всё, дальше можно утеплять дом и радоваться большому падению платежек тепла. Да это стоит денег, но окупится достаточно быстро при грамотном подходе. НО, бюрократическая машина будет максимально сопротивляться, т.к. люди начнут экономить в разы, а это не выгодно никому, кроме людей, в тарифе на газ и з.п. чиновников заложена, меньше газа - меньге з.п. Так вот при попытке установить теплопункт в доме сразу нужно будет вагон разрешений всех и вся, вагон разных справок, договоров и т.д. Новые дома уже делают и возможностью регулировки, вплоть до квартиры со счетчиком тепла в каждой квартире и в этом случае централизованное отопление в разы лучше индивидуального, котельная сбоку и вас соседи не подзорвут, так делают в ЕС часто, в новостроях, отопление централизовано, но вы можете регулировать. Нельзя всегда сделать индивидуальное, особенно если высотка 9+ этажей. Давно уже всё придумано и работает, только бюрократическая система будет мешать до последнего.
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29.10.2021 16:34 Ответить
Пан мае рацію. Приятно читать умного человека. Поддерживаю и одобряю всеми четырьмя лапами.
Стандартная 9-ти этажка (жалея вас) беру 2 подъезда. Озвучьте теплопотери здания и размер теплообменника.
Всё, в принципе, верно. Теплообменник уберите.
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29.10.2021 19:40 Ответить
Может и есть системы без теплообменника, но я видел только с теплообменником, это позволяет убрать большое давление городской сети и отбирать столько тепла, сколько нужно потребителю и с поломками проще, высокое давление котельной может порвать трубы в доме, особенно старые трубы часто лопают. Может и делают без теплообменника, но я этого не знаю, правильно с теплообменником, проще, надежнее и безопаснее, это как редуктор для воды или газа, от сверх высокого давления. Теплообменники не большие, я в свое время обслуживал огромные склады 4 этажа + офисы 3 этажа, сотни квадратов на этаж и все это отапливалось с теплообменником высотой чуть более метра и сторонами не более 0,5х0,5м, небольшая коробка, которой хватало на огромные площади. КПД читал, то около 98%, это есть и можно почитать, фирму не помню, но это не принципиально, они все примерно похожи по характеристикам. И в многоэтажках видел, то там примерно такие же были и всего хватает. Современные теплообменники для домов не большие. Вот только их нужно не забывать обслуживать и чистить, не критично, но нужно делать. В любом случае методы перехода есть, но системе это не выгодно по ряду причин и одна из них, что и за потери должен кто то платить, а не проще капитально утеплить теплотрассу.
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29.10.2021 21:50 Ответить
А по поводу расчета, то это нужно делать под конкретный дом и сколько ему нужно тепла. Есть фирмы, которые это делают. Так же есть фирмы, которые имеют уже готовые решения и они это делали уже, они привозят мини теплопункт в сборе или по частям и по месту врезают его в подвале или где там в существующие трубы и всего делов. Но опять же как говорят головы ОСББ, чтобы это можно было сделать, то нужно пройти всё и вся, а потом люди меняют внутридомовые трубы и утепляются. Я жил, то жильцы дома своими силами после установки счетчика утепляли трубы на чердаке и по этажам, так же запечатали чердак и платежка упала ощутимо, было 1400грн за 1к, а стало 900-1100грн, а дальше планировали утеплять стены, и еще будет меньше. А если нет счетчика, то смысла утеплять нет, будут по среднему считать, даже если дом утеплен будет. Всё начитается с установки счетчика, а дальше уже виднее.
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29.10.2021 22:03 Ответить
правильно-всего большого и побольше...
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29.10.2021 16:16 Ответить
Перевожу из шмыгальского на человеческий.
Зимой никто особо топить не собирается.
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29.10.2021 16:16 Ответить
все верно - скока еще пацанов без приличных курток ходят...
хватит ли от тока на всеx 1,5 лярда?
сволочь все-таки етот степашка и шмоточник.
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29.10.2021 16:31 Ответить
Объясните, пожалуйста: как можно что-то там сберегать при советской системе отопления -- одна большая ТЭЦ отапливает дома с расстояния нескольких километров?
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29.10.2021 16:22 Ответить
Проще парней репы. Ставте датчик контроля тепла на дом и крутите вентель. Чтобы тепло равномерно доходила до крайних домов, автоматизируйте регулировку, благо все уже есть и wifi, и автоматы-заслонки.
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29.10.2021 16:33 Ответить
Задолбал автоматический подсказчик. Не "парней", а "паренной"
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29.10.2021 16:40 Ответить
а ты здесь про wifi, и автоматы-заслонки париш

со смартфоном разберись
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29.10.2021 16:56 Ответить
При чем тут вентиль? Десятки киллометров теплотрас не имеют теплоизоляции и что, потери на нагрев морозного воздуха шмыгаль оплачивать будет? Или потери впихнут в тариф и вперед экономь на здоровье, хоть в холодной квартире сиди, а за нагрев атмосферы платить будешь
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29.10.2021 18:44 Ответить
одна большая ТЭЦ отапливает дома с расстояния нескольких километров
Ставте датчик контроля тепла на дом и крутите вентель.
Тот же колхоз - только меньше размером.
Вы не понимаете структуру финансирования. Чем больше вы будете экономить гигокаллорий тем меньше будет финансирование теплоцентрали. А значит для покрытия убытков повысится цена гигокаллории.
Чем меньше мы потребляем газа - тем дороже для нас газ.
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29.10.2021 19:51 Ответить
У совка как-то получалось обеспечивать. Неужели сейчас хуже, ммм?
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29.10.2021 16:42 Ответить
Давно всё есть, решено и работает. Даже немцы продавая своё оборудование уже всё посчитали и имеют готовые проекты, они всё посчитали, есть и свои фирмы тоже и тоже работают и делают. Вкратце: покупается мини теплопункт, врезается по точке входа городское сети на ваш дом и всё, есть готовые решения. дальше вы можете регулировать и отбирать столько тепла, сколько нужно, жильцы сами решают уже о нужной им температуре. А дальше можно утеплить дом и потребление тепла будет падать еще сильнее. Но прикол в том, что для установки свое теплопункта нужно вагон разрешений и дороговор, а падение потребления теплоносителя не выгодно никому кроме людей и сами чиновники максимально будут сопротивляться переходу. В новостроях есть свои теплопункты и даже индивидуальный учет в квартире, и можете регулировать как с индивидуальным, только по сути централизованное и это плюс, вас соседи как минимум не смогут подорвать газом. В том же Киеве так и делают в новостроях, котельная и рядом высотки, у каждого дома свой учет и учёты по квартирам индивидуально, дома начинают брать тепло, котельная больше нажимает на нагрев, всё автоматизировано, так же и с бизнес центрами современным и т.д. Там централизованное отопление, но каждый крутит себе как хочет температуру, а в итоге и платит по факту за СВОЕ потребление, а не за общак, где одному жарко, а другие замерзли и по среднему заплатили. Всё есть, просто это даже не так вопрос денег, как обойти бюрократическую волокиту и получить вагон отказов, что ваш прям не подходит для индивидуального регулирования вот прям никак, хотя по факту так ничего не меняется в системе отопления ))) Да и люди многие не знают, что можно сделать регулировку.
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29.10.2021 16:51 Ответить
врезается по точке входа городское сети на ваш дом и всё,... вы можете регулировать и отбирать столько тепла, сколько нужно, жильцы сами решают уже о нужной им температуре.
"Ах как не понять бабка глупой такой, на всех не разделишь продукт валовой"
Все в городскую сеть отдают по возможности, но за то берут по потребности.
Из трубы и сухой тряпки больше чем есть не выжать.
Вы форсунку в элеваторе рассверливали?
Вспомните как к линии электричества подключают. Вам пломбируют автомат на 16 Ампер, а так ни в чём себя не ограничивайте, в пределах 3-х кВТ.
Учите азы теплотехники.
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29.10.2021 20:04 Ответить
Если не были в котельной, то не пишите. Если расход растет, то в котельной увеличивают расход газа, всё регулируется, если этого не делать, то можно или разморозить систему в мороз или перегреть и даже подзорвать котлы. Если у вас счетчик, то цена гигакалории фиксирована и количество гигакаллорий делится на жильцов в соответствии с площадью недвижимости, а если счетчика нет, то делят и вешают на всех с потерями и т.д. Я жил в одном доме, то ОССБ сделали и установили счетчик и платежка упала на 30% сразу, через два месяца его сломали поставные лица и компания стала считать по среднему тепло пока не отремонтируют счетчик, и естественно получилось больше. По поводу автомата знаю, и есть нормы и мощность по договору, да это относительно недавно начали такое делать на вводных автоматах, это установка с верхов, типа нужно снизить пиковые нагрузки на энергосистему, и простые рабочие не виноваты в этом. Если бы вы умели договариваться, то есть автоматы с маркировкой 16А, а по факту там 32А, все люди и нужно просто уметь поговорить без криков. Или же платите за увеличение мощности. Учите азы жизни и учитесь договариваться.
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29.10.2021 21:37 Ответить
Для начала поставте датчики тепла в каждый многоквартирный дом, чтобы регулировать равномерность потребления. Сейчас в одних домах жарят и окна открывают, а в других холод. Продавец тепла заинтересован по максимуму содрать денег и ему наплевать на экономию газа.
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29.10.2021 16:26 Ответить
Надо бы уже и по квартирам рассовывать.
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29.10.2021 16:31 Ответить
Для получения результата с минимальными вложениями начать надо с домов и подъездов, как независимые от жильцов места установки устройств контроля.
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29.10.2021 16:37 Ответить
По квартирам в старых домах счетчик не всегда получится, там перекрытия не утеплены и будет перетекание тепла, в счетчиках просто нет смысла или нужно утеплять в каждой квартире стены, потолок и пол. Для примера по практике, старый панельный дом и одна квартира перешла на индивидуальное, а остальные остались на централизованном, но в отопительный сезон по сути они и не топят и радуются огромной экономии, но они тупо греются от соседей и по сути воруют их тепло через тонкие не утепленные стены, вот и вся хитрость. А доказательство этому есть тепловизионный аудит и видно, что даже не топить, а стены соседей теплые, немного идет перетекание тепла, соседи то греются. А когда соседние квартиры тоже переходят на индивидуальное и начинают экономить, то уже начинается вой и вопли, и этим радующимся уже холодно и растет потребление газа, шара закончилась и они начинают жаловаться, мол капец, было тепло раньше, а теперь холодно. Так вот, при переходе на индивидуальное нужно не только отрезать квартиру от общей тепло сети, но и утеплить квартиру со всех сторон, чтобы не вы не получали тепло у соседей через стены, потолок и пол, и соседи не получали у вас, это деньги. Даже в новостроях утепленных не все сразу делают ремонт и если соседи будут отапливаться, то в квартирах в средине дома даже если не топить вообще, то большая вероятность, что температура не опустится ниже ноля (если окна установлены), на улице минус, а в квартире плюс 10 например, хотя в самой квартире отопления нет вообще, но там теплее чем на улице, и тепло откуда то появилось, это и есть перетекание тепла от соседей и в тепловизор его прекрасно видно, в квартире нет отопления, но смежные стены тёплые, не сильно, но теплые и от этого теплее и другим. Если квартира внутри и все соседи будут греться, то и вам придется сильно меньше платить за тепло - это думаю и так понятно, квартира - это не частный утепленный по всему периметру дом.
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29.10.2021 17:12 Ответить
Мабуть так, але ще є вікна. Навіть металопластикові здають тепло.
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29.10.2021 18:43 Ответить
Ну теплопотери через окна никто не отменял, но при современных на много камер потери там не критичные и не большие, куда больше потери через мостики холода рядом с окнами и не утепленные откосы. Бегал в своё время с тепловизором и потери часто не там, где люди думают. По тепловизору на окне +22, а рядом не утепленном откосе +16, дальше по стене опять +22, потом на откосе вода и плесень, люди утеплили откосы и +4 градуса в комнате сразу. А дальше утеплить стены еще нужно и будет красота, если они не утеплены.
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29.10.2021 18:49 Ответить
+100 Я тільки недавно до цього додумався. Батареї у нішах, відповідно наружна стіна у цьому місці тонша.
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30.10.2021 12:14 Ответить
и толку - у одного и стены утеплены и окна современные...- а у других щели по сантиметру....- только по-квартирно-индивидуальные....
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29.10.2021 16:41 Ответить
Скажым так: у когото квартира на 16м этаже, а у когото на первом, а тепло подаётся сверху вниз.
Опа!
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29.10.2021 16:46 Ответить
Ну звісно... кожний помирає по одинці...
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29.10.2021 16:46 Ответить
Если индивидуально, то в старых домах не нужно забывать еще утеплить изнутри стены, пол и потолок. Наверное и дураку понятно почему на первом этаже без утепления пол холодный, а на последнем потолок, почему угловые квартиры холоднее без утепления и т.д., а в средине вроде ниче так, потому как есть переходы тепла от соседей, которые греются к соседям которые не греются никто не отменял, это называется тепловые потери через перекрытия. По правильному уходя на индивидуальное в многоквартирном доме нужно утеплять смежные с соседями стены, потолок и пол изнутри, чтобы не "воровать" у них тепло и не отдавать им своё тепло, а тепло - это деньги. Не спроста в новостроях стараются по возможности утеплить стены, пол и потолок. Снимал квартиру и стены не утеплены, так если соседи уехали на дачу на несколько дней и перестали топить, то сразу расход газа увеличился и не спроста, квартира соседей остыла и через стены часть тепла начинала перетекать к холодной квартире соседей, стена холодная и пришлось вешать ковёр хотя бы, а по правильному нужно утеплить стену и проблем не будет, но это деньги и не все хотят это делать. В современных домах стены часто из газоблока, а он теплый и плохо проводит тепло, а не просто кирпич хрущевки, который хорошо проводит тепло.
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29.10.2021 18:45 Ответить
По хорошому треба щоб виконувались закони, самовільне відключення від опалення в багатоквартирному будинку заборонено, а перетоки тепла це крадіжка з якою можна йти до суду (тільки ніхто не заморачується в основному). Теплоенерго в свою чергу мав би виставляти борг, якщо по лічильникам нулі, з розрахунку мінімального обігріву, але лінуються і їм пофіг по великому рахунку.
А утеплення зсередини то ще той гємор, треба гратися з точкою роси, пароізоляцією і взагалі стіни "не дихають" ну тобто обліплені стіродуром не регулюють вологість в приміщенні.
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29.10.2021 19:40 Ответить
Для начала поставте датчики тепла в каждый многоквартирный дом, чтобы регулировать.....
Ну поставили датчик DS18B20, ну показал он 18 градусов. И что дальше? Вы о местной регулировке, так это к терморегуляторам.
Извините.
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29.10.2021 20:10 Ответить
ТОЛЬКО С КОВИДНОГО ФОНДА ФИНАНСИРУЙТЕ! ТОЛЬКО ТАК
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29.10.2021 16:29 Ответить
Может экономить. А может и не экономить
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29.10.2021 16:29 Ответить
давно в украине в долларах кабмин считает? или это для удобства хозяев оффшоров?
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29.10.2021 16:31 Ответить
+5
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29.10.2021 18:40 Ответить
Это чтобы раньше времени не раскрывать планируемый курс доллара...
И естественно после таких умных речей, нам ни кто ни план , ни кошторис не предоставит к рассмотрению. А "лесопилка" будет не слабее чем на дорогах.
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29.10.2021 21:03 Ответить
а может "погода" поможет - в Черновцах сегодня просто Золото День...- Солнце и + 16-ть....
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29.10.2021 16:38 Ответить
велотеплогенераторы от офиса на подходе...занимайте чэргу..
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29.10.2021 16:42 Ответить
Так... так.. так...
Алчевськ вже забули ЗЕбуїни... То Шмигалюга "может повторить"!!!
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29.10.2021 16:43 Ответить
Можно и 40 млрд. долл. съекономить, если не будете воровать.
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29.10.2021 16:45 Ответить
Вы тут, пожалуйста, не перегибайте....
А дети, а внуки, а правнуки???
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29.10.2021 21:05 Ответить
О чем шмыгаль говорит ? Они уже БелОруССии, а не Беларуси" продались а БелОруССия это кацапский регион Московской РФ. Дожили, бла до кацапских лаптей.
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29.10.2021 16:52 Ответить
За рахунок термомодернізації сотень тисяч старих багатоповерхівок заощаджувати можна всі 15 млрд. доларів щорічно. І взагалі без імпорту газу обійтись.
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29.10.2021 16:52 Ответить
очередной спич артиста разговорного жанра на должности премьер министра
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29.10.2021 16:52 Ответить
Если на списывать 100 миллиардов грн долгов олигархам, то будет экономить?
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29.10.2021 17:01 Ответить
Экономить будет народ....а для слуг державный бюджет - это бездонная бочка ....даже их внукам хватит.... Или кто-то думает, что ставленник Ахметова Шмыга думает о народе? (" Помним Донецк - можем погудеть")
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29.10.2021 17:05 Ответить
Почему не в этом?
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29.10.2021 17:10 Ответить
Отказавшись от централизованных теплосетей, и установив теплосчетчики - экономия составит 20-30 млрд.дол.
50% отапливают окружающую среду.
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29.10.2021 17:15 Ответить
В Києві 12 тис будинків підключено до тепломереж, будівництво дахової котельні до кожного потребує з 4 млн грн, що потребує з 48 млрд грн? А що тоді красти Коломойському і Фірташу?
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29.10.2021 19:29 Ответить
4 млн состоят (примерно):
- 1,5 млн. техусловия и проект.
- 1 млн. разрешения и согласования.
- 1 млн. сама котельная.
- 0,5 млн монтаж.
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01.11.2021 09:00 Ответить
А если не прощать олигархам долги, то можно экономить 100млрд гривен в год!
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29.10.2021 17:17 Ответить
Вменяемые и адекватные потребители уже сегодня могут очень экономить на коммуналке - надо разделить суммы в платёжках на 3 или 5 и получившуюся сумму платить олигархам....Но наш мудрый нарид только стонет и хнычет.... И бежит платить фальшивые, раздутые, грабительские счета....Лохи дают себя грабить, значит нечего и скулить....
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29.10.2021 17:37 Ответить
от, курва, навіть слово таке згадали за два роки - енергозбереження
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29.10.2021 18:00 Ответить
Чому доларів ??
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29.10.2021 18:39 Ответить
Шмыг, а шо ж ты летом для ТЭС Украины угля не прикупил? Шо б теперь перед картофельным ************** и перед ****** на коленях ползать и энергию покупать. Вот скажи на йух ты такой хозяйственник украинцам нужен?
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29.10.2021 18:43 Ответить
Шмыг, а шо ж ты летом для ТЭС Украины угля не прикупил?
, а шо ж ты летом за отопление авансом не заплатил?
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29.10.2021 20:14 Ответить
Серёжа , а мне кто то что то объяснил или аванс просил? А что важнее широкая дорога до Харькова или тепло в домах у Украинцев зимой??? А почему в прежние годы с меня авансов не требовали? Может уголь сильно подорожал? А почему при порохе у нас запасы угля всегда на зиму были? Сам тебе отвечу - а потому что зельцу с его кагалом плевать на народ. Все по приколу! да Серега?
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30.10.2021 14:04 Ответить
Как обычно можно, нужно, всё всё знают, но делать не спешат, до 2008 это трубили и по сути ничего. А причина простая, если люди будут покупать меньше газа, то на них можно будет меньше заработать. Я думаю многие заметили, что как только появляется возможность экономить, появились энергосберегающие лампы и другая экономная электроника - сразу идёт снижение льготного уровня потребления электричества и поднятие цен на энергию. Я помню 150кВт, потом 100кВт, теперь забрали. Чем больше люди экономят - тем дороже делают энергоресурсы и снижают нормы, ибо нужно снимать с людей деньги, вместо того, чтобы создавать рабочие места и бизнес платил налоги как в других странах. Но это лирика и думаю и так многие знают это, люди у нас не дураки.
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29.10.2021 19:01 Ответить
Шмигаль то рідкісний пі*дун-фантаст. 1. Програми по енергоефективності вже давно працюють за європейські гроші. 2. Як би хтось міг замінити тисячі кілометрів старих труб тепломереж, переривши при цьому тисячі кілометрів доріг і тротуарів, то це б давно зробили. 3. Якби хтось міг кожному будинку встановити дахову котельну за декілька млн грн, це б теж давно зробили.

Так от, усі їх потуги "великого чогось" закінчиться дублюванням програми держенергоефективності по заміні світлодіодних лампочок.
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29.10.2021 19:16 Ответить
Нас весь час чомусь орієнтують на кацапсячий газ. А де наш? Раніш хоч жульки кричала, що у нас його хватає для потреб ЖКГ, а зараз вже два роки як в рот води набрали. Ніхто ні гу-гу. Шпарять на потреби ахмєток з хвірташами мабуть? Жюльці рота чимось заткнули, або в долю взяли?
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29.10.2021 19:23 Ответить
Зе гнилота і його моно більшість штучно створили в країні енгергетичну кризу.На нари.
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29.10.2021 19:51 Ответить
ПРЕМЬЕР хотя ДУРАК ДУРАКОМ Экономить на том чего не получаешь???? Нет пардон, он просто ДЛБ
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29.10.2021 20:31 Ответить
Вы просто не понимаете, это же высший пилотаж, всех глубин наших глубин....
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29.10.2021 21:08 Ответить
Главный принцип работы балагана - это непрерывный пистешш...
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29.10.2021 21:11 Ответить
 
 