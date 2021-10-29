В эту волну на Львовщине COVID-19 чаще стали болеть беременные и дети: сейчас в больницах 30 беременных и 40 кислородозависимых детей, - ОГА
Во время нынешней волны коронавируса на Львовщине чаще стали болеть беременные женщины, а таже дети и люди от 30 лет.
Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис во время брифинга 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам чиновника, эту волну коронавирусной болезни можно охарактеризовать тремя тревожными факторами: сейчас COVID-19 часто поражает категорию лиц в возрасте 30-39 лет, беременных и детей.
Чемерис подчеркнул, что беременным женщинам и детям от 12 лет можно вакцинироваться.
"У нас сейчас более 30 беременных женщин, которые находятся в стационарах. По сравнению с прошлыми волнами, это были единичные случаи и, как правило, переносили Covid беременные гораздо легче… Также большое количество детей в состоянии средней тяжести. Более 40 детей. Дети кислородозависимые, которые нуждаются в стационарном лечении", - отметил он.
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