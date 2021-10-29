"Дистанционки" и продления каникул в школах Черновцов не будет, в понедельник дети вернутся за парты, - горсовет

Горсовет Черновцов не будет переводить школы в дистанционный режим обучения. Город находится в "оранжевой" зоне эпидопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook собщил заместитель мэра Юрий Лесюк.

"Дистанционного обучения и продления каникул в черновицких школах не будет. Уже с понедельника дети вернутся за парты", - говорится в сообщении.

По словам Лесюка, власть города руководствуется постановлением 1236 Кабинета Министров Украины (с изменениями), которое определяет карантинные ограничения на территории государства.

"Пока что Черновицкая область находится в оранжевой зоне, поэтому дополнительных ограничений на территории громады мы не будем устанавливать", - добавил заместитель мэра.

По его словам, в городе соблюдают механизм, предусматривающий режим самоизоляции школ в случае, если 50% детей в учебном заведении болеют коронавирусом.

"Вместе с тем, на территории Черновицкой громады нет ни одного учебного заведения с таким показателем. В то же время есть 23 класса, которые находятся на самоизоляции из-за выявленных случаев коронавируса. Если же говорить о педагогах, то заболели 42 учителя и 5 технических работников", - подытожил Лесюк.

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