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Новости Коронавирус и карантин
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"Дистанционки" и продления каникул в школах Черновцов не будет, в понедельник дети вернутся за парты, - горсовет

Горсовет Черновцов не будет переводить школы в дистанционный режим обучения. Город находится в "оранжевой" зоне эпидопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook собщил заместитель мэра Юрий Лесюк.

"Дистанционного обучения и продления каникул в черновицких школах не будет. Уже с понедельника дети вернутся за парты", - говорится в сообщении.

По словам Лесюка, власть города руководствуется постановлением 1236 Кабинета Министров Украины (с изменениями), которое определяет карантинные ограничения на территории государства.

"Пока что Черновицкая область находится в оранжевой зоне, поэтому дополнительных ограничений на территории громады мы не будем устанавливать", - добавил заместитель мэра.

По его словам, в городе соблюдают механизм, предусматривающий режим самоизоляции школ в случае, если 50% детей в учебном заведении болеют коронавирусом.

"Вместе с тем, на территории Черновицкой громады нет ни одного учебного заведения с таким показателем. В то же время есть 23 класса, которые находятся на самоизоляции из-за выявленных случаев коронавируса. Если же говорить о педагогах, то заболели 42 учителя и 5 технических работников", - подытожил Лесюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ призывает не закрывать школы во время карантина: "Наука должна преобладать над политикой"

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карантин (16729) Черновцы (677) школа (3022) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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ненадолго
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29.10.2021 16:35 Ответить
Немудре рішення! Зараз треба збити темп зараження ковідом. Після того, як діти пішли на канікули (а пройшов тільки тиждень) крива нових випадків та кількості смертей стала менш крутою. Ковід пішов на спад саме через те, що діти не заражають один одного в класах і не несуть ковід до старших родичів, особливо до улюбленних бабусь та дідусів.
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29.10.2021 19:29 Ответить
интересно, чьими интересами руководствовалась администрация при принятии такого решения?
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29.10.2021 16:58 Ответить
Ну что же вы так? А кто дебилов и неучей будет делать. Страна рабов и феодалов - будущее.
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29.10.2021 17:05 Ответить
Хочу в Черновцы!
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29.10.2021 17:58 Ответить
Школяр
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29.10.2021 19:25 Ответить
звучит как "вернутся на нары"
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29.10.2021 19:03 Ответить
 
 