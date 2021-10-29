Сумская и Харьковская области должны подключить к отоплению 100% потребителей в течение двух суток, – Чернышов

По результатам региональных поездок Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов дал Сумской и Харьковской областям два дня на подключение к отоплению всех потребителей. Показатели подключения составляют 80% жилого фонда и зданий социальной инфраструктуры в Сумской области, а также 95% жилых домов и около 80% зданий социальной инфраструктуры в Харьковской области.

"Темпы подключения потребителей к теплоносителю в Харьковской и Сумской областях необходимо ускорить. Правительство создало все необходимые условия для обеспечения украинцев теплом и прохождения отопительного сезона в рабочем порядке, без стрессовых ситуаций. На сегодняшний день в этих двух регионах темпы удовлетворительные, однако показатель нужно довести до 100% в течение нескольких дней", - заявил Алексей Чернышов.

Ранее отмечалось, что 30 сентября на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергией и горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 гг.

Напомним, ранее Алексей Чернышов сообщил, что Правительство приняло решение, которое создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и разрешает начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

Сейчас происходит внесение предприятий отрасли в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, которые участвуют в процедуре урегулирования задолженности.