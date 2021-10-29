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Сумская и Харьковская области должны подключить к отоплению 100% потребителей в течение двух суток, – Чернышов

Сумская и Харьковская области должны подключить к отоплению 100% потребителей в течение двух суток, – Чернышов

По результатам региональных поездок Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов дал Сумской и Харьковской областям два дня на подключение к отоплению всех потребителей. Показатели подключения составляют 80% жилого фонда и зданий социальной инфраструктуры в Сумской области, а также 95% жилых домов и около 80% зданий социальной инфраструктуры в Харьковской области.

"Темпы подключения потребителей к теплоносителю в Харьковской и Сумской областях необходимо ускорить. Правительство создало все необходимые условия для обеспечения украинцев теплом и прохождения отопительного сезона в рабочем порядке, без стрессовых ситуаций. На сегодняшний день в этих двух регионах темпы удовлетворительные, однако показатель нужно довести до 100% в течение нескольких дней", - заявил Алексей Чернышов.

Ранее отмечалось, что 30 сентября на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергией и горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 гг.

Напомним, ранее Алексей Чернышов сообщил, что Правительство приняло решение, которое создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и разрешает начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.

Сейчас происходит внесение предприятий отрасли в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, которые участвуют в процедуре урегулирования задолженности.

Автор: 

отопительный сезон (530) Алексей Чернышов (151)


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Не знаю как в моей родной Харьковской области а в Сумах треть города не получает тепло и врядли раньше 3 ноября получит ! Котельная Северного Промузла в огромных долгах и хитромудрый собственник В.М. Лукьяненко чтобы получить газ на базе старого предприятия создал новое предприятие с уставным капиталом в 1000 грн ! А долги старого предприятия платить не хочет хочет реструктизировать ! А люди мерзнут!
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29.10.2021 17:13 Ответить
Отопление! Включайсь! Ать-Два!
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29.10.2021 17:19 Ответить
чо тама каму дала?
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29.10.2021 17:58 Ответить
Не треба нам опалення. Включайте з 15 листопада - надворі тепло, заощадимо гроші
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29.10.2021 19:25 Ответить
 
 