Военком задержан на Киевщине на взятке 4 тыс. долл. за непризыв на срочную службу, - прокуратура. ФОТО
Правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки начальником одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области (бывшее название – "военный комиссариат").
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Установлено, что военное должностное лицо – майор ВСУ получил взятку в размере 4 тыс. долларов за несовершение призыва на срочную военную службу двух призывников.
28 октября офицер-взяточник был задержан в служебном кабинете непосредственно после получения второй части взятки в размере 2000 долларов.
29 октября в суд подано ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
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того не будут задерживать??
А может знали, что "рыло в пушку" и подставили по каким-то причинам, соображениям, нужде в конце концов...
навіщо нам професіонали, які отримують гідну зарплатню, компенсації і страховку у разі поранень/інвалідності/смерті?