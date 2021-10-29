Военком задержан на Киевщине на взятке 4 тыс. долл. за непризыв на срочную службу, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки начальником одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области (бывшее название – "военный комиссариат").

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что военное должностное лицо – майор ВСУ получил взятку в размере 4 тыс. долларов за несовершение призыва на срочную военную службу двух призывников.

28 октября офицер-взяточник был задержан в служебном кабинете непосредственно после получения второй части взятки в размере 2000 долларов.

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29 октября в суд подано ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.