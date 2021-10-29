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Новости Взяточники
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Военком задержан на Киевщине на взятке 4 тыс. долл. за непризыв на срочную службу, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки начальником одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области (бывшее название – "военный комиссариат").

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Военком задержан на Киевщине на взятке 4 тыс. долл. за непризыв на срочную службу, - прокуратура 01

Установлено, что военное должностное лицо – майор ВСУ получил взятку в размере 4 тыс. долларов за несовершение призыва на срочную военную службу двух призывников.

28 октября офицер-взяточник был задержан в служебном кабинете непосредственно после получения второй части взятки в размере 2000 долларов.

Военком задержан на Киевщине на взятке 4 тыс. долл. за непризыв на срочную службу, - прокуратура 02

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29 октября в суд подано ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Автор: 

взятка (6187) Киевская область (4209) военкомат (458)


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Топ комментарии
+3
а сколько ЗЕ дал военкому??
того не будут задерживать??
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29.10.2021 16:48 Ответить
+2
А может просто призыв отменить?Выгода №1- военкомы перестанут брать взятки,выгода № 2 армия избавится от людей клавших на службу болт, выгода №3 в армии останутся люди действительно считающие службу своим призванием. Вопросы военной подготовки неслуживших решаются курсами выходного дня, или двух, трехнедельными сборами.Призыв -это рабство , пережиток совка, и кормушка.
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29.10.2021 21:07 Ответить
+1
нефик прикацапленых назначать военкомами...
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29.10.2021 16:48 Ответить
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а сколько ЗЕ дал военкому??
того не будут задерживать??
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29.10.2021 16:48 Ответить
нефик прикацапленых назначать военкомами...
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29.10.2021 16:48 Ответить
невтримався
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29.10.2021 16:49 Ответить
Ни хрена себе аппетит! Хотя берет пример с Главнокомандующего и Слуги Уродоы и их зарплат в конвертах.
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29.10.2021 16:51 Ответить
а было военное состояние в стране, расстрелялиб нах.......
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29.10.2021 17:35 Ответить
Причём не первым и даже не тысячным...
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29.10.2021 21:14 Ответить
за 4 кило зелени можно на каком то контракте "учиться" года четыре и не парится с призывом
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29.10.2021 17:39 Ответить
Так для поступления и учёбы хоть какие-то мозги и знания с желанием иметь надо...
А может знали, что "рыло в пушку" и подставили по каким-то причинам, соображениям, нужде в конце концов...
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29.10.2021 21:18 Ответить
О, а этот молодец, не ждет милости от природы, когда прислуги дадут 4к бакса, а сам берет все обещанное. Все таки сумма 4000 баксов какая то магическая, то там, то тут выскочит
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29.10.2021 18:28 Ответить
А может просто призыв отменить?Выгода №1- военкомы перестанут брать взятки,выгода № 2 армия избавится от людей клавших на службу болт, выгода №3 в армии останутся люди действительно считающие службу своим призванием. Вопросы военной подготовки неслуживших решаются курсами выходного дня, или двух, трехнедельными сборами.Призыв -это рабство , пережиток совка, и кормушка.
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29.10.2021 21:07 Ответить
Я даже за то, чтобы полные гражданские права давать только сдавшим минимум по военной подготовке, обучать в школе и ЧВК. Обязательный воинский учёт в структуре территориальной обороны, постепенный переход к Швейцарской системе. А именно армия только по контракту...
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29.10.2021 21:27 Ответить
ви шо, в країні ж війна. треба якомога більше молодняку призивати. вони ж обов'язково після служби підуть воювати.

навіщо нам професіонали, які отримують гідну зарплатню, компенсації і страховку у разі поранень/інвалідності/смерті?
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29.10.2021 22:12 Ответить
 
 