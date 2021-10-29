В следующем году медики будут получать 13,5 тыс. грн зарплаты, а врачи - минимум 20 тыс., - Зеленский
Зарплаты медицинских работников с 2022 года составят минимум 13,5 тыс. гривен, врачей - не менее 20 тыс. гривен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе.
"Со следующего года наши медработники минимум будут получать 13,5 тыс., а врачи минимум 20 тыс. гривен. Это уж действительно не о словах", - отметил Зеленский.
В то же время Зеленский заявил о недопустимости задержек выплаты медикам заработных плат.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата медиков в следующем году составит $800-900.
Топ комментарии
+30 Нина Лабунская
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+15 Колыван Спикер
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Хотя...
Доллар по пиисят? Ну, может быть, может быть
в 2 млрд гривен в год. А если взять эти деньги и направить врачам и медперсоналу, то зп увеличатся минимум на 3-5 тыс гривен без давления на бюджет. Так что с учётом текущего_повышения, можно поднять зп почти в два раза! Клоуны тырят наши деньги и выдают это за победу
Той новой зарплаты хватит на кило цибулі?
По чём будет піввареника?
Хуже ж ни будит
Какая разница..
... - какие станут цены,
у Бубочки бумаги много.
Или нет?
280 тыс медиков, на 13.5 тыс зарплаты, на 2, да на 12 месяцев.
Вбейте в калькулятор. И это ж только минимум.
А потом откройте бюджет, найдите статью расходов на всю медицину и сравните цифры.
У нас что, нефть или газ под Житомиром нашли, и мы теперь новые эмираты?
Конечно, можно дефицит еще миллиардов на 100 задрать. Аж до трети всего бюджета. В этом году у нас 20%? а еще 10 потянем?