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В следующем году медики будут получать 13,5 тыс. грн зарплаты, а врачи - минимум 20 тыс., - Зеленский

Зарплаты медицинских работников с 2022 года составят минимум 13,5 тыс. гривен, врачей - не менее 20 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

"Со следующего года наши медработники минимум будут получать 13,5 тыс., а врачи минимум 20 тыс. гривен. Это уж действительно не о словах", - отметил Зеленский.

В то же время Зеленский заявил о недопустимости задержек выплаты медикам заработных плат.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата медиков в следующем году составит $800-900.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата врача в Украине в будущем году составит 22,5 тыс. грн, - министр финансов Марченко

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) врачи (1518) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+30
А учителя 4000 дол.....верим 😂
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29.10.2021 16:54 Ответить
+16
Зебіли вам оце не остогидло?
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29.10.2021 16:57 Ответить
+15
Популизм. Это конечно очень хорошо. Только вот в проекте Бюджета НЕТ денег под ЭТО!
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29.10.2021 16:55 Ответить
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Просто доллар будет по 5
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29.10.2021 16:53 Ответить
За 1 цент.
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29.10.2021 16:56 Ответить
Так 4000$ не получится, а 1$ за 5 гривен - норм.
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29.10.2021 17:00 Ответить
но это будет завтра !

смотрите программу телепередач-видосиков на завтра !
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29.10.2021 17:20 Ответить
А учителя 4000 дол.....верим 😂
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29.10.2021 16:54 Ответить
та лжемантійці вже отримують- і набагато більше - і що ...
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29.10.2021 16:54 Ответить
Ню ню,учителя уже получили 4000$.
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29.10.2021 16:55 Ответить
Від слова буде людей нудить, може воно ще скаже що це буде в Царстві Небесному.
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29.10.2021 22:28 Ответить
Знайшли цікаве рішення...
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29.10.2021 16:55 Ответить
скоро загубиться як й інші Їхні найвеличніші цікаві рішення
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29.10.2021 17:00 Ответить
Популизм. Это конечно очень хорошо. Только вот в проекте Бюджета НЕТ денег под ЭТО!
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29.10.2021 16:55 Ответить
Ему пох ,найдут. Пару см асфальта можно сдередь и продать
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29.10.2021 16:58 Ответить
"наши медработники"...кароче антипалестинцам усмихнулось щастя...
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29.10.2021 16:56 Ответить
Наша пісня гарна нова, починаєм її знову.
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29.10.2021 16:56 Ответить
Зебіли вам оце не остогидло?
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29.10.2021 16:57 Ответить
Без дифференциации эти деньги - на ветер.
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29.10.2021 16:56 Ответить

Хотя...
Доллар по пиисят? Ну, может быть, может быть
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29.10.2021 16:57 Ответить
А щоб у нього чирка на язику вискочила. Так безсоромно брехати, як дворовий пес на велосипед, й вже стільки часу... ПАКРАЩЕННЯ вже вчора, сьогоднЯ ще більше пакращення...
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29.10.2021 16:59 Ответить
Опять обострение?!
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29.10.2021 16:59 Ответить
Стоит бубочке ширнуться, он такой бред несет...
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29.10.2021 17:06 Ответить
Пхи... учителям проехался по ушам, взялся за врачей. Но как-то скоромненько взялся...
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29.10.2021 17:00 Ответить
ЗЫ ... и о да, чуть не забыл, мол, сам то в кашруд не ударяется, морда вон, нашарика стала ширша, чим довша (на казенных харчах).
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29.10.2021 17:25 Ответить
Доллар по 23, цены и коммуналка поднимутся в два раза, зарплаты по 1000$ и ничего не купишь...
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29.10.2021 17:03 Ответить
Ще торік це треба було зробити, а не запрошувати на місця звільнившихся медиків ФОПів.
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29.10.2021 17:04 Ответить
А учителя по 4 кило баксов. Да, бубочка, ты так лохам хрюкал🐷?
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29.10.2021 17:05 Ответить
Несмотря на ранее принятый депутатами «Слуги народа» и утвержденный главарем политсовета фракции Д. Арахамия закон о «Великой Зеленой Омерте», один смелый человек, из присутствовавших на закрытой части выступления Зеленского в Трускавце, все же по большому секрету поведал автору текста о наименее секретной его части, а именно: Президент Заявил, что Украина снова должна стать космическим государством. В частности рассказал о разработанной в ОП программе исследования и покорения Луны «Артемида», о которой он упоминал во время своего визита в США. Программа в частности предусматривает отправку уже в 24г на нашу спутник первой женщины, депутатки-лунатички, но, к сожалению, фамилию будущей героини пока называть отказался. (при этом рассказчик заметил, как зарделись румянцем щеки, сидящей в первом ряду М.Безуглой).Но главное - это то, что к концу 22г, максимум в первой декаде 23го, на Луне в условиях пониженной грвитации начнется производство отечественной инновационной вакцины от Covid-19, которая, в отличие от всяких пфайзеров и модерн, не только не будет давать осложнений, но и будет вызывать ощущение прилива сил, эйфории и легкости в мыслях сроком минимум на три месяца.(Министр здравоохранения В.Ляшко гордо покивал головой). Изюминкой нашей вакцины будет так же то, что она уже после второй дозы гарантированно будет вызывать у вакцинированного (а возможно и у вируса) стойкое пожизненое привыкание, что не позволит всяким антиковидникам по своему усмотрению легко соскакивать с государственной иглы! За короткий срок эта вакцина вытеснит с рынка всех конкурентов и будет поставляться в Европу по освободившейся от газа украинской трубе, что наполнит бюджет и позволит наконец поднять минимальную зарплату учителям до обещанных 4000$. К реализации программы приступят сразу же по окончании посадки миллиарда деревьев и вводе в эксплуатацию последнего из 10 тысяч спортивных майданчиков. В конце выступления президент добавил, что единственным препятствием для реализации его проектов является господин Разумков и предложил депутатам немедленно начать ставить свои подписи за его ликвидацию. Зал ответил продолжительными и бурными аплодисментами.
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29.10.2021 17:05 Ответить
Хмы... Дык, бубочке не хватает одного срока, шобы ничего не делать ваапше... На шо это намек, на пожизненное, как у муйла?
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29.10.2021 17:36 Ответить
А про мільярд дерев вже забув?..
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29.10.2021 17:08 Ответить
та в нього тих проектів - що голок на йолці.
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29.10.2021 17:57 Ответить
Передоз опять. Сумасшедший, что возьмешь...
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29.10.2021 17:10 Ответить
А теперь оцените красоту зашквара: моносброд имеет с бюджета минимум миллиард гривен денег на трускавцы и оманы, лишний миллиард имеет офис главклоуна. Т.е по факту, шоу квартала95 обходятся (законно)
в 2 млрд гривен в год. А если взять эти деньги и направить врачам и медперсоналу, то зп увеличатся минимум на 3-5 тыс гривен без давления на бюджет. Так что с учётом текущего_повышения, можно поднять зп почти в два раза! Клоуны тырят наши деньги и выдают это за победу
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29.10.2021 17:11 Ответить
Как раз на коммуналку по новым ценам хватит.
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29.10.2021 17:12 Ответить
тупе зелене чмо завжди бреше
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29.10.2021 17:17 Ответить
А внутри Земного шара есть другой шар, по диаметру значительно больше наружного!
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29.10.2021 17:20 Ответить
А сколько будут получать санитарочки,на их плечах вся грязь,а про зарплаты не чичирк?
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29.10.2021 17:28 Ответить
у сопли ключевое слово - "будут"... лохи.
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29.10.2021 17:28 Ответить
пи...дун
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29.10.2021 17:30 Ответить
а вчителі?
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29.10.2021 17:31 Ответить
клован на понтах как на колесах, впрочем почему как...
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29.10.2021 17:42 Ответить
Головне - пообіцяти. Вже 30 років лохам лапшу вішають. Хто розумніший - давно вже виїхав. Залишились держслужбовці, терпіли і дуріки які все ще вперто вірять у світле майбутнє.
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29.10.2021 17:51 Ответить
можно этого дегенерата закрыть на пару месяцев в подвале, что бы нервы не портил людям! дать ему пару кг наркоты, пусть кайфует, есть надежда что сдохнет падла! каждый день по 500 трупов на твоей совести гнида.
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29.10.2021 18:00 Ответить
Все правильно, получать по 4000 баксов надоело уже, куча проблем, куда эти 4000 потратить???, это же и спится можно, каждый день в ресторане ужинать. А так 13-20 килло гривень, постоянно легкое чувство хорошего аппетита, тонус на высоте, нужно успевать халтурить, таксовать по вечерам, красота! И как бонус нет ни времени ни денег смотреть очередной квартал прислуги населения
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29.10.2021 18:21 Ответить
Вор-зеленский украл у учителей Украины в 2021 году 60 000 000 000 (миллиардов) гривен, потому что с 1 января 2021 года по-новому закону об образовании каждый учитель должен получать 3 минимальные зарплаты =18000 грн, а получает 6000 -8000 грн, значит зеленский ворует у каждого из 500 000 учителей Украины больше 10000 грн каждый месяц! И в следующем бюджете-2022 готовится рецидив этого преступления закона : вор- зеленский снова украдёт 60 миллиардов гривен у учителей Украины! Учитпля, вы ж не лохи! Все на ВСЕУКРАИНСКУЮ БЕССРОЧНУЮ ЗАБАСТОВКУ учителей! УКРАИНА ВСТАВАЙ НА МАЙДАН 3.0 ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ И ИХ КЛОУНОВ "ЗЕЛЮ ГЕТЬ"!!!
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29.10.2021 18:24 Ответить
При этом зелёном "покращені" сокращаются выплаты по всем статьям, воспитатели отправляются в отпуска за свой счёт, та что там на канцтовары денег нет. Во что выливается сокращение бюджетов показала смерть ребенка в детском саду, когда его привалило деревом, потому что два года не выделялись деньги на коронование деревьев. Не надо верить в то, что кто-то когда-то сделает, избрали - работай и отвечай за обещания, не можешь - уйди. Терпеть брехливых воров и жить хорошо невозможно.
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29.10.2021 18:27 Ответить
без коментарів )
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29.10.2021 18:50 Ответить
це як закінчення епохи бідності та зарплати вчителям Є2000
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29.10.2021 18:51 Ответить
А когда зелёные паразиты засевшие в ВР будут получать по 13,5 тыс. зарплату?
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29.10.2021 18:58 Ответить
Мели, Емеля, твоя неделя. Уже год назад все п о20 тис получают из твоих обицянок.
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29.10.2021 19:13 Ответить
Он ещё танцует?

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29.10.2021 19:15 Ответить
А цены на тот момент?

Той новой зарплаты хватит на кило цибулі?

По чём будет піввареника?
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29.10.2021 19:44 Ответить
Ты хоть поРЖоШ

Хуже ж ни будит

Какая разница..

... - какие станут цены,

у Бубочки бумаги много.
Или нет?
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29.10.2021 20:31 Ответить
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29.10.2021 20:34 Ответить
Неплохо, но до учительских зарплат им пока все равно еще далеко...
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29.10.2021 19:41 Ответить
А бойцы на передовой рискуя жизнью наверное будут получать 15000 гр.????пЕНСИОНЕРЫ ПО 2000ГРД. Дайте я его за горло подержууу...
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29.10.2021 20:26 Ответить
А что новые станки завезли с большей производительностью? Или мучает ностальгия по купонам и зарплате которую выдавали пачками цветных бумажек?
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29.10.2021 21:03 Ответить
Зелепукін! А ти знаєш, що вчителі вже по 4000 зелених доларів отримують?
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29.10.2021 21:24 Ответить
Брехло зелене
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29.10.2021 22:20 Ответить
Булка хлеба по 35,бутылка масла по 228,,кило сахара по 45
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30.10.2021 01:59 Ответить
Ага, и Марс освоим и высадим миллиард древьев....Неужели еще кто еще верит этому вечному лжецу и вечному обещалкину которому уже давно прогулы ставят в цирке?
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30.10.2021 02:39 Ответить
ну если каждому из медиков дать чистыми 13.5 тыс минимум, а мы помним, что налоги это, округлим, 50%. То калькуляция дальше достаточно простая.
280 тыс медиков, на 13.5 тыс зарплаты, на 2, да на 12 месяцев.
Вбейте в калькулятор. И это ж только минимум.
А потом откройте бюджет, найдите статью расходов на всю медицину и сравните цифры.
У нас что, нефть или газ под Житомиром нашли, и мы теперь новые эмираты?
Конечно, можно дефицит еще миллиардов на 100 задрать. Аж до трети всего бюджета. В этом году у нас 20%? а еще 10 потянем?
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31.10.2021 15:02 Ответить
 
 