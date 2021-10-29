В следующем году медики будут получать 13,5 тыс. грн зарплаты, а врачи - минимум 20 тыс., - Зеленский

Зарплаты медицинских работников с 2022 года составят минимум 13,5 тыс. гривен, врачей - не менее 20 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

"Со следующего года наши медработники минимум будут получать 13,5 тыс., а врачи минимум 20 тыс. гривен. Это уж действительно не о словах", - отметил Зеленский.

В то же время Зеленский заявил о недопустимости задержек выплаты медикам заработных плат.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата медиков в следующем году составит $800-900.

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