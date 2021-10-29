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Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Прокурор Киева Олег Кипер является кандидатом на пост Генерального прокурора. Вместе с тем, его жена, как минимум, еще в 2020 году имела гражданство РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Гео Лерос (внефракционный), передает Цензор.НЕТ.

"Будущий генеральный прокурор Олег Кипер и его российский след. А какие могут быть люди Ермака?" - отметил Лерос и опубликовал документы о наличии у Ирины Кипер паспорта гражданки РФ, которым она пользовалась в 2020 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурор Киева Кипер: Я уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко мне уже не применяется

Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 01
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 02
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 03
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 04
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 05
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 06
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 07
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 08
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 09
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 10
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 11
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 12
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 13
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 14
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 15
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 16
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 17
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 18
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 19
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 20
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 21
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 22
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 23
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 24
Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос 25

Напомним, Венедиктова в июле 2020 года представила нового прокурора Киева Олега Кипера. Он женат на Ирине Кипер. Сам Кипер заявил, что уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко нему уже не применяется

Нардепу "ЕС" Владимиру Арьеву стало известно, что кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года.

Автор: 

Ермак Андрей (1272) Лерос Гео (378) Кипер Олег (45) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+34
кипер, шифер, Зелер, Ермакир, ........
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29.10.2021 16:58 Ответить
+28
Какой хороший кандидат. У него тоже наверняка есть раша паспорт и награды ФСБ!
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29.10.2021 16:57 Ответить
+27
Віктор Уколов:
"Так зомбувалась сталь" 🙂 у книзі для школярів, яку видали (увага!) в 2016 році є фраза персонажа серіалу "Слуга народу" Зеленського. Ось фото сторінки.
А потім батьки, що її читали пішли голосувати, та й діти виросли і отримали право голосу і вчителі також...
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29.10.2021 16:57 Ответить
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кипер- наверное тоже с земли обетованной
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29.10.2021 16:57 Ответить
кипер, шифер, Зелер, Ермакир, ........
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29.10.2021 16:58 Ответить
Існуть дві України: верх мокшансько-Ієрусалимський, низ (35 млн) український.
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29.10.2021 17:11 Ответить
За часів овоча шуткували, що в донецьку відловлюють двірників, щоб призначити на керіні посади. При ВАЗеленському, та ж фігня, тільки з юдами. Хоча різниця є і вона суттєва. При овочі посади отримували за відданість сцарю, незалежно від національності, а за ВАЗеленського окрім відданості, ще й за національною ознакою. А це вже - українофобія.
Ще один злочин, у скарбничку ВАЗеленського.
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29.10.2021 17:13 Ответить
💯Аж не смішно(((
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29.10.2021 17:40 Ответить
Было такое. Именно Овощ разрушил систему гос.управления. До него никто не трогал ключевых бюрократов (в хорошем понимании) в линейке госуправления. Менялись начальники, но грамотные люди, которые хорошо понимали как работает государство, всегда оставались на постах, куда никогда не допускались блатовые. И только Янык стал менять ключевых спецов на своих преданных, но тупых. .
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29.10.2021 17:46 Ответить
ЗеИУДА -проект фсб , все ФАКТЫ это подтверждают !
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30.10.2021 08:15 Ответить
Какой хороший кандидат. У него тоже наверняка есть раша паспорт и награды ФСБ!
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29.10.2021 16:57 Ответить
Хорошие сапоги, надо брать?
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29.10.2021 17:59 Ответить
Зелебобики, кого вы к власти привели? Ну и как, хуже не будет? Или это еще не дно?
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29.10.2021 16:57 Ответить
Віктор Уколов:
"Так зомбувалась сталь" 🙂 у книзі для школярів, яку видали (увага!) в 2016 році є фраза персонажа серіалу "Слуга народу" Зеленського. Ось фото сторінки.
А потім батьки, що її читали пішли голосувати, та й діти виросли і отримали право голосу і вчителі також...
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29.10.2021 16:57 Ответить
Сильно сказано! Аж не віриться, що це виповзло з найвеличнішого роту.
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29.10.2021 17:00 Ответить
Это выползло из-под пера сценариста. Величайший без буммжки или суфлера и пару фраз не свяжет.
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29.10.2021 17:38 Ответить
с такой родословной токо к хрыстыянам добкина...
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29.10.2021 16:59 Ответить
she's a keeper!
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29.10.2021 17:00 Ответить
Так всем здравомыслящим было понятно в апреле 2019-го, что кремлеботы и кремлепропагандоны не будут просто так агитировать за зелечмо. Теперь всплывает миллионное доказательство, что кацапы и зе-***** - это одна ко*****!
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29.10.2021 17:02 Ответить
пипец
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29.10.2021 17:03 Ответить
Семочко можно, а почему Киперу низзя? Все органы пронизаны мало того что коррупцией и тотальным непрофессионализмом, так ещё и тёплыми и братскими отношениями с северными коллегами. Поэтому создание только с 0, никаких бывших во вновь созданных
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29.10.2021 17:06 Ответить
Семочко, кстати, выиграл все суды у Бигуса. Тот так и не смог доказать ни одно из своих утверждений. Как не писал потом кипятком.
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29.10.2021 17:51 Ответить
семочка виграв суди не з питань бігуся.
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29.10.2021 18:16 Ответить
https://www.capital.ua/ru/news/153877-semochko-vyigral-apellyatsionnyy-sud-u-bigus-info-materialy-zhurnalistov-priznany-klevetoy-i-dolzhny-byt-oprovergnuty https://www.capital.ua/ru/news/153877-semochko-vyigral-apellyatsionnyy-sud-u-bigus-info-materialy-zhurnalistov-priznany-klevetoy-i-dolzhny-byt-oprovergnuty

https://www.dsnews.ua/society/semochko-vyigral-sud-u-bigusa-zhurnalisty-oprovergli-svoe-rassledovanie-protiv-eks-razvedchika-16042021-422428
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29.10.2021 19:28 Ответить
пора укропам законодательно требовать свой процент и в законодательной власти також...
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29.10.2021 17:07 Ответить
Нацистам-московитам не известно, что "укроп" = украинский патриот (независимо от национальности)?
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29.10.2021 17:22 Ответить
я за пропорційне представництво народів України у всіх гілках влади...
і мені насрати на всі мрії тупих москвофілів...
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29.10.2021 17:29 Ответить
Так не надо здесь срать. Найдите форум "тупих москвофілів" и срите там.

"пора укропам законодательно требовать свой процент и в законодательной власти також..." & "я за пропорційне представництво народів України у всіх гілках влади..." - как будто разные люди писали...
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29.10.2021 17:38 Ответить
що тобі не зрозуміло?"срітє там"?
ты,блеать,хозяин горбатой горы,чы просто тупая мокша?
если ты шото не понял,то ты просто тупой и вини в этом папу с мамой.
хто ты такой шоб гнать меня с цензора?
я тут с его рождения.
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29.10.2021 17:52 Ответить

Бомбануло? Доложите куратору, что спалились и меняйте ник, старожил Цензора
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29.10.2021 17:58 Ответить
ты таки недоразвитый...нику триста лет.
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29.10.2021 18:01 Ответить
А потом еще удивляемся почему так живем и почему все начинания и казалось бы 100% планы у нас оказываются провальные. Чего вы хотите если у нас верхушка ето вражеские диверсанты. Да никогда они не дадут етой стране и етому народу вылезть из ямы и снять росийское ярмо
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29.10.2021 17:11 Ответить
Удивляются только недоразвитые и пришибленные , голосовавшие за ЧЛЕНОГРАЯ -МАРИОНЕТКУ И ЕГО КУКЛОВОДОВ !
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30.10.2021 08:22 Ответить
А как же этот кипер допуск на держтаемныцю получал? А товарищ Баканов? Опять по лозунгу дуче «друзьям всё врагам закон»? Блин как эти маланские расклады задрали!
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29.10.2021 17:18 Ответить
У Баканова самого жена имеет гражданство Раши. Он этого и не скрывал особенно.
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29.10.2021 17:54 Ответить
Вот поэтому я и писал о лозунге Муссолини про друзей и врагов.
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29.10.2021 18:17 Ответить
Нечему удивляться, уже третий год офшорник окружает себя антиукраинской, прокремлевской сволотой, считаю, зе своей кадровой политикой, как минимум, заработал два пожизненных.
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29.10.2021 17:19 Ответить
Нацменшина вже зовсім знахабніла. Це ж дискримінація українців - на всіх ключових посадах євреї. Може, вже Україну час на Хозарію перейменувати, чи то область Ізраїлю?
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29.10.2021 17:21 Ответить
Эти деятели добиваются у нас устойчивого отвращения к особям определенных национальностей. Очень похоже, что добиваются успешно.
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29.10.2021 17:21 Ответить
А чого вартий їхній закон про антисемітизм? В Україні що тепер, тільки євреїв захищає влада, українців можна обплювати, обізвав, голодомор не визнавали? А українець тепер не має права навіть літературно єврея жидом назвати? Як це робили наші шановані класики Шевченко, Франко, Мирний тд?
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29.10.2021 17:26 Ответить
оставте в покое жану она с прибалтики а етому выплатить 700000 гривнов и орден обьязательно! зе- вперде ой вперед
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29.10.2021 17:29 Ответить
Я извиняюсь, а вы по национальности….??
Да. А вы???
Я нет.
А шо так?
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29.10.2021 18:23 Ответить
- Изя! Вы кто по национальности?
- А шо случилось?
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29.10.2021 19:35 Ответить
Так аби ж не Порох !!! Бидло досі не бачить різниці або взагалі вихваляє цю "владу"
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29.10.2021 19:18 Ответить
Малороси повертаються в усі гілки влади.

Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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29.10.2021 19:37 Ответить
Хороший президент ЗЕ..,а команда у него о3,14;зденическая .Н у так все на нары и просятся.
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29.10.2021 20:22 Ответить
я что-то пропустил и бенедиктовна уже не генетальный прокурвор?
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29.10.2021 21:18 Ответить
В чём крамола, у нас запрещены браки с гражданами РФ?
Она там родилась и пол жизни прожила. а половину тут.
гео снова в лужу ветры пустил.
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30.10.2021 16:35 Ответить
Что еще добавить.
ЗЕбилы развесили уши и слушают байки про вступ у Нато.
А слуги коломойского активно тянут страну назад в совок и рашку
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30.10.2021 16:48 Ответить
 
 