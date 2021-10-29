Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Прокурор Киева Олег Кипер является кандидатом на пост Генерального прокурора. Вместе с тем, его жена, как минимум, еще в 2020 году имела гражданство РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Гео Лерос (внефракционный), передает Цензор.НЕТ.

"Будущий генеральный прокурор Олег Кипер и его российский след. А какие могут быть люди Ермака?" - отметил Лерос и опубликовал документы о наличии у Ирины Кипер паспорта гражданки РФ, которым она пользовалась в 2020 году.

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Напомним, Венедиктова в июле 2020 года представила нового прокурора Киева Олега Кипера. Он женат на Ирине Кипер. Сам Кипер заявил, что уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко нему уже не применяется.

Нардепу "ЕС" Владимиру Арьеву стало известно, что кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года.