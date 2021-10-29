Жена кандидата на пост Генпрокурора Кипера имеет гражданство РФ: а какие могут быть люди Ермака? - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ
Прокурор Киева Олег Кипер является кандидатом на пост Генерального прокурора. Вместе с тем, его жена, как минимум, еще в 2020 году имела гражданство РФ.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Гео Лерос (внефракционный), передает Цензор.НЕТ.
"Будущий генеральный прокурор Олег Кипер и его российский след. А какие могут быть люди Ермака?" - отметил Лерос и опубликовал документы о наличии у Ирины Кипер паспорта гражданки РФ, которым она пользовалась в 2020 году.
Напомним, Венедиктова в июле 2020 года представила нового прокурора Киева Олега Кипера. Он женат на Ирине Кипер. Сам Кипер заявил, что уволился из Офиса Президента после восстановления в органах прокуратуры, термин "люстрированный" ко нему уже не применяется.
Нардепу "ЕС" Владимиру Арьеву стало известно, что кандидат на пост генпрокурора Кипер неоднократно ездил в Россию после 2014 года.
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Ще один злочин, у скарбничку ВАЗеленського.
"Так зомбувалась сталь" 🙂 у книзі для школярів, яку видали (увага!) в 2016 році є фраза персонажа серіалу "Слуга народу" Зеленського. Ось фото сторінки.
А потім батьки, що її читали пішли голосувати, та й діти виросли і отримали право голосу і вчителі також...
https://www.dsnews.ua/society/semochko-vyigral-sud-u-bigusa-zhurnalisty-oprovergli-svoe-rassledovanie-protiv-eks-razvedchika-16042021-422428
і мені насрати на всі мрії тупих москвофілів...
"пора укропам законодательно требовать свой процент и в законодательной власти також..." & "я за пропорційне представництво народів України у всіх гілках влади..." - как будто разные люди писали...
ты,блеать,хозяин горбатой горы,чы просто тупая мокша?
если ты шото не понял,то ты просто тупой и вини в этом папу с мамой.
хто ты такой шоб гнать меня с цензора?
я тут с его рождения.
Бомбануло? Доложите куратору, что спалились и меняйте ник, старожил Цензора
Да. А вы???
Я нет.
А шо так?
- А шо случилось?
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
Она там родилась и пол жизни прожила. а половину тут.
гео снова в лужу ветры пустил.
ЗЕбилы развесили уши и слушают байки про вступ у Нато.
А слуги коломойского активно тянут страну назад в совок и рашку