Российского блогера Пыжа посадили на 5 лет за то, что вывез в Украину схему туннелей метро

Андрей Пыж вел в YouTube канал UrbanTurizm и последние несколько лет жил в Украине. По данным следствия, он вывез из РФ флешкку с документами о московском метро, которые были нужны ему для видео.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Московский городской суд приговорил Андрея Пыжа к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Блогера, который публиковал в ютьюбе видео c заброшенных зданий и закрытых объектов, задержали в московском ресторане и отправили в СИЗО 6 августа 2020 года.

Пыжа обвиняют в том, что он вывез на территорию Украины, где жил в последние годы, флешку с документами о московском метро, которые были нужны ему для видео. СМИ утверждали, что речь шла о засекреченных подземных схемах "Метро-2".

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"В период с декабря 2018 г. по август 2020 г. злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе", — уточнили в прокуратуре Москвы. Пыж не признал вину.

Изначально интересы блогера представлял адвокат Алексей Хальзов, назначенный следователем ФСБ. В его присутствии оформляли протокол о задержании, он же убедил Пыжа признать вину. В августе 2020 года Хальзов был лишен статуса за вымогательство денег у родственников подзащитных.

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