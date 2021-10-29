РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8479 посетителей онлайн
Новости
10 056 33

Российского блогера Пыжа посадили на 5 лет за то, что вывез в Украину схему туннелей метро

Российского блогера Пыжа посадили на 5 лет за то, что вывез в Украину схему туннелей метро

Андрей Пыж вел в YouTube канал UrbanTurizm и последние несколько лет жил в Украине. По данным следствия, он вывез из РФ флешкку с документами о московском метро, которые были нужны ему для видео.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Московский городской суд приговорил Андрея Пыжа к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Блогера, который публиковал в ютьюбе видео c заброшенных зданий и закрытых объектов, задержали в московском ресторане и отправили в СИЗО 6 августа 2020 года.

Пыжа обвиняют в том, что он вывез на территорию Украины, где жил в последние годы, флешку с документами о московском метро, которые были нужны ему для видео. СМИ утверждали, что речь шла о засекреченных подземных схемах "Метро-2".

Читайте: 56 лет колонии строгого режима на четырех: суд в России вынес очередной приговор крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир", - Денисова

"В период с декабря 2018 г. по август 2020 г. злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе", — уточнили в прокуратуре Москвы. Пыж не признал вину.

Изначально интересы блогера представлял адвокат Алексей Хальзов, назначенный следователем ФСБ. В его присутствии оформляли протокол о задержании, он же убедил Пыжа признать вину. В августе 2020 года Хальзов был лишен статуса за вымогательство денег у родственников подзащитных.

Также читайте: Найден мертвым российский генерал, который был свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова

Автор: 

приговор (1237) россия (96267) блогер (221)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Мордор, он и есть Мордор. А у нас закон о коллаборантах всё никак не могут принять...
показать весь комментарий
29.10.2021 17:11 Ответить
+12
запізно всрались, схема вже у нас
показать весь комментарий
29.10.2021 17:11 Ответить
+12
Не, эту

показать весь комментарий
29.10.2021 17:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мордор, он и есть Мордор. А у нас закон о коллаборантах всё никак не могут принять...
показать весь комментарий
29.10.2021 17:11 Ответить
запізно всрались, схема вже у нас
показать весь комментарий
29.10.2021 17:11 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2021 17:44 Ответить
Так её только самые ленивые не имеют...
Схема - тупо повод, а вот какая истинная причина?
показать весь комментарий
29.10.2021 22:54 Ответить
эта та, что в педивикии?) сильно
показать весь комментарий
29.10.2021 17:11 Ответить
Думаю нет. Даже планы горных работ шахт и рудников секретка. А здесь речь о выработках под многомиллионным городом. На тех схемах что в сети думаю едва ли 10 часть и это СХЕМА а не план( карта). Чем они отличаются надеюсь понятно?
показать весь комментарий
29.10.2021 17:37 Ответить
кому нафик надо в этой стране эта схема? на ней что украсть можно?)
показать весь комментарий
29.10.2021 18:48 Ответить
А нафіга було вивозити-ризикувати? Американці б дали на шару.
показать весь комментарий
29.10.2021 18:56 Ответить
Только в Украине можно вести деяельнось как Медвечук и получить домашний арест
показать весь комментарий
29.10.2021 17:12 Ответить
и хто ему дохтор?раз решил вернуться на мокшанию...
показать весь комментарий
29.10.2021 17:12 Ответить
Эту что ли?
показать весь комментарий
29.10.2021 17:13 Ответить
Не, эту

показать весь комментарий
29.10.2021 17:31 Ответить
Остряк 😁
показать весь комментарий
29.10.2021 17:38 Ответить
Спасибо Пыжу за схемы. Пригодятся....
показать весь комментарий
29.10.2021 17:13 Ответить
Он не преступник! Это он по просьбе бубочки сделал! Бубочка хочет соединить Житомирское и Полтавское метро с Воронежским, а потом с Московским и далее с Якутским. Но это сразу после модуля на Луне. Метро будет начинаться оттуда.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:15 Ответить
диггеры вообще странные...поголовно.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:15 Ответить
Без увлучения жить скучно. Для меня самые странные люди с маршрутом кровать, работа, бухло, кровать.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:42 Ответить
человек вернулся к педофилу...это,блеать,странно...
руфер красит на мокшании звезду в цвета Украины это не странно,это большая уважуха.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:59 Ответить
В Даркнете этого говна как грязи. Любое метро любого города мира.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:16 Ответить
Да,да так и есть😁
показать весь комментарий
29.10.2021 17:39 Ответить
Красивое...

показать весь комментарий
29.10.2021 17:17 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2021 17:22 Ответить
видать по ветке обосраное ездит в бункер...
показать весь комментарий
29.10.2021 17:22 Ответить
почему не сразу на костер....за схему мовзолеЯ и валенка
показать весь комментарий
29.10.2021 18:21 Ответить
Через пяток лет надеюсь будем иметь схему тюряг(и).
показать весь комментарий
29.10.2021 18:53 Ответить
У нас спокойно по Чернобылю катается предатель с ЛНР Креосан, принявший российское гражданство. Любит снимать ядерные могильники. Рядом с ним патлатый крендель, что время от времени бубнит что-то типа Слава России. Понятно, СБУ само так бубнит. Но есть же в зоне своя охрана....
показать весь комментарий
29.10.2021 19:05 Ответить
Что то, я от них такого не слыхал. Ну катается, хай катается. Не портит никому жизнь, не убивает, ну и пусть живет. Они там с мозгами вроде бы, не всякое дурачье сможет то, что могут они. Это если так, по правде говоря.
показать весь комментарий
29.10.2021 19:58 Ответить
если россиянину можно незаконно шариться по нащим ядерных сховищам, то конечно. в прошлом году половину локаций из игры Сталкер сожгли.
показать весь комментарий
29.10.2021 20:24 Ответить
С мозгами - не с мозгами - хз конечно, но мы с сотрудниками давно ставки делаем на то - кого из них первого насмерть либо ***** токнет либо фейерверком застрелит, ибо то, что они творят в кадре в плане техники безопасности - ни с какими мозгами не коррелирует. )
показать весь комментарий
29.10.2021 20:58 Ответить
Он вроде раньше за рушкий мир был, а потом в целях экономии переехал в Киев, мол деньги с интернета те же а жить дешевле.
Вон оно как оказалось.
показать весь комментарий
29.10.2021 21:02 Ответить
Дааа, попал МШ. Остался бы в Украине, был бы на свободе. Поехал бы еще раз в ЧЗО с Полесским, запилили б годный контент, а так...
показать весь комментарий
29.10.2021 22:09 Ответить
А ЗАЧЕМ ОН ВЁЗ ФЛЕШКУ-ЕСЛИ КАК АГЕНТ МОГ ВСЁ "СКИНУТЬ"-В НЕТЕ НА -"ОБЛАКО"...ЛИБО ОН "ДУРНОЙ"-АГЕНТ-ЛИБО-ЭТО ФУФЛО!
показать весь комментарий
29.10.2021 23:14 Ответить
МШ предупреждали не возвращаться. Он об этом сам говорил в об этом.
показать весь комментарий
30.10.2021 20:40 Ответить
 
 