С начала пандемии правоохранители составили более 109 тыс. админпротоколов из-за нарушения правил карантина, - МВД

С начала карантина (март 2020) правоохранители составили 109 130 административных протоколов по статье "Нарушение правил карантина людей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, речь идет о более чем 19 тыс. протоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 14 тыс. протоколов в отношении водителей транспортных средств, 9 868 в отношении руководителей торговых заведений и учреждений питания.

Кроме того, 4 770 протоколов составили в отношении руководителей развлекательных заведений, объектов хозяйствования или заведений питания, работавших после 22:00 и более 3 тысяч в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций.

Также за нарушение правил самоизоляции составили 3 553 административных протокола.

Всего, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 2 224 уголовных правонарушениях, связанных с карантинными мерами и нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

За нарушение карантинных правил предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для граждан – в размере от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн), для должностных лиц – от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

Отсутствие защитной маски в общественном месте влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

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