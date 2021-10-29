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Новости Коронавирус и карантин
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С начала пандемии правоохранители составили более 109 тыс. админпротоколов из-за нарушения правил карантина, - МВД

С начала пандемии правоохранители составили более 109 тыс. админпротоколов из-за нарушения правил карантина, - МВД

С начала карантина (март 2020) правоохранители составили 109 130 административных протоколов по статье "Нарушение правил карантина людей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, речь идет о более чем 19 тыс. протоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 14 тыс. протоколов в отношении водителей транспортных средств, 9 868 в отношении руководителей торговых заведений и учреждений питания.

Кроме того, 4 770 протоколов составили в отношении руководителей развлекательных заведений, объектов хозяйствования или заведений питания, работавших после 22:00 и более 3 тысяч в отношении руководителей предприятий, учреждений и организаций.

Также за нарушение правил самоизоляции составили 3 553 административных протокола.

Всего, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 2 224 уголовных правонарушениях, связанных с карантинными мерами и нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

За нарушение карантинных правил предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для граждан – в размере от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн), для должностных лиц – от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

Отсутствие защитной маски в общественном месте влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

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Автор: 

карантин (16729) МВД (9327) правоохранительные органы (2970) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Работают ...а когда отдыхают то с мажоров по 100-200 баксов берут...
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29.10.2021 17:16 Ответить
Зайдите в любой магазин. Особенно в Эпицентр. Поржете с написанного.
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29.10.2021 17:28 Ответить
Это очень мало, обилие безнаказанного быдла без масок разносит эту заразу. Даже в медучреждениях, в огромных ковидных очередях находится около 5% конченого быдла с высунутым клювом или спущенной на подбородок маской.
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29.10.2021 17:44 Ответить
Больше заняться нечем. Ну действительно, не на Колю Харьковского же было протокол составлять, тот может и на хер послать. А тут пенсы и старики, никакой головной боли и бюджет свой пополнят.
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29.10.2021 18:33 Ответить
Більше 109 тис злочинних порушень Конституції...
Незаконне збройне формування
https://youtu.be/iHELRIYiE4M?t=364
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29.10.2021 18:38 Ответить
 
 