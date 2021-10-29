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Новости Агрессия России против Украины Война
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Трое украинских воинов ранены, с начала суток российские войска 9 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

Трое украинских воинов ранены, с начала суток российские войска 9 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов российских войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлопаля враг вел огонь из гранатометов различных систем. В направлении Зайцево наемники РФ совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Возле Новотошковского российские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Станица Луганскоя, Лебединское и Павлополь российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность ВСУ открывали ответный огонь.

Автор: 

обстрел (27982) ранение (3401) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Тогда растоптали Чехославакию, сейчас хотят Украину
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29.10.2021 17:32 Ответить
+1
нужно просто перестать обсираться
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29.10.2021 17:13 Ответить
+1
Где бубочка? Ранят, убивают наших лучших.... Всё ещё хочет заглянуть в "глаза", в опу, куда ещё?
Или деньги не пахнут....((((
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29.10.2021 17:19 Ответить
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нужно просто перестать обсираться
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29.10.2021 17:13 Ответить
Где бубочка? Ранят, убивают наших лучших.... Всё ещё хочет заглянуть в "глаза", в опу, куда ещё?
Или деньги не пахнут....((((
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29.10.2021 17:19 Ответить
байрактары свалили в отпуск...нафига была та шумиха?
правильно чпокнул и притаился с биноклем на перевес...
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29.10.2021 17:20 Ответить
и наша армия вновь обтекает......
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29.10.2021 17:24 Ответить
Тогда растоптали Чехославакию, сейчас хотят Украину
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29.10.2021 17:32 Ответить
а де байраки?
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29.10.2021 17:54 Ответить
Как всегда считаем раненых и убитых,,,радуемся,, и прислушиваемся к голосу друзей России- Германии и Франции. Сколько ещё сотен воинов убьёт Раша?когда мы начнём хотя бы адекватно отвечать
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29.10.2021 18:07 Ответить
Удар учебной петардой с Байрактара или с чего-то там почему-то не остановил ни обстрелы, ни боевиков. Хенерал Залужный, в чем был смысел? Послушать скуление Меркель и Макарона? Ну послушали. Почву прощупали. Дальше что?
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29.10.2021 18:36 Ответить
Бляха-муха! Вы читаете то, что пишите?

троє українських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілів російських військ. Джерело:

трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов российских войск. Источник:

Що українською, что по-русски, вы пишите ни что иное, как - "получили ранения, когда вели обстрел российских войск"

Жертвы ЕГЭ?
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29.10.2021 19:14 Ответить
 
 