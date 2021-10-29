Трое украинских воинов ранены, с начала суток российские войска 9 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов российских войск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Возле Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлопаля враг вел огонь из гранатометов различных систем. В направлении Зайцево наемники РФ совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Возле Новотошковского российские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
В районе населенных пунктов Станица Луганскоя, Лебединское и Павлополь российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность ВСУ открывали ответный огонь.
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правильно чпокнул и притаился с биноклем на перевес...
троє українських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілів російських військ. Джерело:
трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов российских войск. Источник:
Що українською, что по-русски, вы пишите ни что иное, как - "получили ранения, когда вели обстрел российских войск"
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