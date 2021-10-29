Трое украинских воинов ранены, с начала суток российские войска 9 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов российских войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлопаля враг вел огонь из гранатометов различных систем. В направлении Зайцево наемники РФ совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Возле Новотошковского российские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Станица Луганскоя, Лебединское и Павлополь российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность ВСУ открывали ответный огонь.