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Новости Агрессия России против Украины Война
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Посольство США о применении Bayraktar на Донбассе: Риторика РФ об обострении Украиной ситуации вводит в заблуждение

Посольство США о применении Bayraktar на Донбассе: Риторика РФ об обострении Украиной ситуации вводит в заблуждение

Официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию на Донбассе, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными: поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", - говорится в заявлении посольства США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль, ОРДЛО и Берлин объединяет тон комментариев о применении Украиной Bayraktar на Донбассе, - Bild

Автор: 

беспилотник (3795) посольство (1085) россия (96279) США (27213) Донбасс (26958) наемники рф (2093)


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Топ комментарии
+70
неплохо бы и евро-проститутке - германии пасть прикрыть....
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29.10.2021 17:23 Ответить
+59
Какая простая и ясная позиция.
То ли дело у гансов: русски каубица - оччень карашо! Уккраинский Байрактар - зер шлехт! Оччень пльокхо!
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29.10.2021 17:25 Ответить
+44
Американцы из другого конца мира видят. Немцы у себя под носом типо не разобрались, ага.
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29.10.2021 17:30 Ответить
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неплохо бы и евро-проститутке - германии пасть прикрыть....
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29.10.2021 17:23 Ответить
бубочке следовало бы сказать (может, я и не имею права советовать президенту, но он же сам сказал, что все мы президенты), что на своей земле мы можем применять оружие такое, какое захотим
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29.10.2021 23:48 Ответить
Для такого высказывания нужно иметь ум и яйца. У бабочки нет ни того, ни другого.
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30.10.2021 10:55 Ответить
бубочки*
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30.10.2021 10:55 Ответить
Хоча... У порівнянні Зюзяндрія із ********** теж щось є. Недовговічне таке, несерйозне створіннячко.
"Ночными бабочками" також називають повій, наприклад... )))
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30.10.2021 13:34 Ответить
Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня ...... говорится в заявлении посольства США.

.....................................................................................................................................................................................................................

Вам мало этого заявления?
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30.10.2021 14:55 Ответить
мне лично пох шо на росию, шо на США. Если в мой дом залез враг, я его буду п*здить всем, что под руку попадется - молотком, утюгом, Байрактаром
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30.10.2021 22:21 Ответить
только желающего заблуждаться можно ввести в заблуждение...
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29.10.2021 17:23 Ответить
Какая простая и ясная позиция.
То ли дело у гансов: русски каубица - оччень карашо! Уккраинский Байрактар - зер шлехт! Оччень пльокхо!
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29.10.2021 17:25 Ответить
Американцы из другого конца мира видят. Немцы у себя под носом типо не разобрались, ага.
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29.10.2021 17:30 Ответить
ага, большое видится на расстоянии)))
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29.10.2021 18:13 Ответить
Так прекращаем истерику, как по накосячевшему Косяку, так и по Байрактарам, хорош воздух гонять. На эти очередные гипер-агрессивные истерики Раши энд Лугандона на каждый наш чих уже никто не ведётся, кроме информационных наркоманов
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29.10.2021 17:30 Ответить
Наших ранят, убивают на войне с рашкой... "хотите Мира, готовтесь к войне" наконец то адекватный ответ! Так держать!
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29.10.2021 17:30 Ответить
Хочешь мира с Рашкой:приготовь крылатые ракеты с ЯО достающие до Петербурга и Москвы. А иначе рашка зная что всегда будет в 5 раз сильнее Украины-всегда будет нас террорезировать. Спасибо США за ОБЕСПОКОЕННОСТЬ а не за то что могли-бы создать 10 своих военых баз на восточной границе Украины и таким образом избавить Украину от НЕОБХОДИМОСТИ создания своего ЯО и ракет средней дальности
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29.10.2021 18:34 Ответить
Ганьба ковбасникам. Вони союзники Уйла. Жабоїди теж.
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29.10.2021 17:31 Ответить
ковбасу не чіпай!)))
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29.10.2021 18:14 Ответить
То святе?
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30.10.2021 08:12 Ответить
Не "ковбасникам", а СОСИСОЧНИКАМ.
СОСИ СОЧНО (у куйла) - вот что любят немцы.
А домашня ковбаса - то наше надбання.
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29.10.2021 20:21 Ответить
просто, понятно, без выкрутасов
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29.10.2021 17:34 Ответить
Молодцы! Называем вещи своими именами. А то, ни Германия, ни Франция почему то российскую гаубицу Д30, стреляющую по украинским военным российскими снарядами, не заметили. Не заметили развернутую позицию этих гаубиц, находящуюся вне разрешенной Минском территории. Так это, слава Богу, Байрактары засняли эту позицию. А каждый день десятки этих обстрелов обезьянами, которым Россия восьмой год поставляет вооружение, боеприпасы, ГСМ! Эти твари восьмой год стреляют, и если бы раньше велась подобная видеосьемка, очень выпучены бы были глаза у Франции и Германии. Вместе с задокументированными эшелонами с вооружением из России и содержимым "гумконвоев"!
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29.10.2021 17:49 Ответить
Да все всё видят и прекрасно понимают - со спутников все видно и не х тут муде приводить к бороде... Уничтожать активнее нужно с байрактаров а не снимать, кому нaхрeн нужны эти снимки? Все всё прекрасно знают - 8 год война!!!!
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30.10.2021 16:38 Ответить
Одни турки нам братья, остальные могут передать в любой момент.
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29.10.2021 18:00 Ответить
Ні. Турки самі по собі. Єдине що, вони ніколи не визнають анексію Криму.
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29.10.2021 18:30 Ответить
ты под высказыванием турецкого МИД оставил коммент? ты реально так думаешь?
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29.10.2021 18:58 Ответить
Краще історію України перечитайте, про Туреччину та Османську імперію зокрема. Хто ніколи не нападав на Україну - так це США, Канада, Австралія.
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29.10.2021 21:15 Ответить
))) напад Ґавстралії на Україну - це щось більше, ніж просто сюр
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30.10.2021 13:37 Ответить
У торок братьев нет. Есть ситуативніе союзники.
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30.10.2021 08:14 Ответить
В политике все ситуативніе союзники .
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30.10.2021 14:58 Ответить
На то они и лишнехромосомы, чем уничтожать кацапов и кацапские пушки, если располагаются во дворах, детских садах, больницах и т.д.? Сцыкливые свинособаки боятся открытых пространств! Вот и остаётся нам, этих существ "Рюзьгого мифа" давить Байрактарами!
PS: По копростану мы не стреляли! Надеюсь пока не стреляли...
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29.10.2021 18:21 Ответить
Ходят слухи что тогда не только портки подпортились, но и "Оккупанты тщательно скрывают, что 26 октября погиб российский офицер (действующий, не отпускник и не "ихтамнет")".
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29.10.2021 18:31 Ответить
Тепер я розумію британців, Європа повія яка прислуговує тому в кого гроші,а не демократія
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29.10.2021 18:51 Ответить
Аж тепер?Дивлячись на той бедлам в Європі брити не схотіли бути співучасниками цього. І як реакція-брексіт.
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30.10.2021 06:42 Ответить
Напротяжении уже 8 лет мне не даёт покоя один маленький, но очень большой вопрос. Почему молчат родные погибших свинособак мавзолейных? По самым скромным подсчетам, на Донбассе их погибло несколько тысяч. У всех погибших свинособак остались родные и близкие. Неужели им всем абсолютно пихуй что происходит, что их дети, сыновья, мужья гибнут на украинской Земле?
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29.10.2021 18:56 Ответить
им за это платят немаленькие пенсии.
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29.10.2021 18:57 Ответить
велика територія,кількатисячні відстані створюють певні умови використання добре зазомбованого ватного народу.
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29.10.2021 19:16 Ответить
Определенная сумма начисленных денег как компенсация за смерть орка для орчих вполне удовлетворима. А те орчихи, которые будут недовольны смертью и компенсацией, обычно остаться у разбитого корыта и перед угрозой террора от силовых структур.
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29.10.2021 21:35 Ответить
Хоть один друг у нас есть..
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29.10.2021 18:57 Ответить
В политике друзей нет. Есть союзники, когда интересы совпали.
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30.10.2021 13:20 Ответить
еще надо пару джав на камеру запустить, чтоб раху киндратий хватил)))
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29.10.2021 19:06 Ответить
яка разюча відмінність в риториці США і Європи! США і Британія наші справжні союзники
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29.10.2021 19:06 Ответить
США не покупают газ в РФ, в отличие от ЕС.
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29.10.2021 19:18 Ответить
Т.е. , ...все продается, все покупается... Вы наверно из мацквы?
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29.10.2021 19:58 Ответить
Я из Чернигова.
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29.10.2021 21:29 Ответить
Много ваты в Чернигове, приграничье, прокацпленность, печаль. И родственники в РФ есть небось, может рванете к ним, зачем себя терзать?
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30.10.2021 10:11 Ответить
При чём тут вата? Политика цинична. США выгодна независимая от РФ Украина. Интересы Украины и США совпали относительно РФ. Вот и всё.
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30.10.2021 11:53 Ответить
А Украине что выгодно, или главное в жизни дешевый газ?
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30.10.2021 15:23 Ответить
Украине выгодно иметь такого сильного союзника, как США, способного рявкнуть на РФ. Нормальные цены на газ выгодны мировой экономике. И нам тоже.
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30.10.2021 15:40 Ответить
Согласен.
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30.10.2021 15:43 Ответить
А на газе для Евросоюза свет клином сошелся? Других источников энергии импотенты из Евросоюза развидеть не могут? Какого лешего отказываться от АЭС, чтобы потом зависеть от потенциального врага и его поставок с черта на куличках с какой-то Сибири?
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29.10.2021 22:08 Ответить
Коррупция есть и в ЕС.
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29.10.2021 22:27 Ответить
Байрактар чем хорош, так это тем что помимо уничтожения противника еще и все снимает, и этим сковывает рашистскую пропаганду в ее оголтелом *******. Они то ******* не прекращают, но всем глаза не выколешь, и кто хочет разобраться - видео с дронов глянут и все поймут. Жаль что европроститутки это делать не хотят
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29.10.2021 19:52 Ответить
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29.10.2021 20:02 Ответить
кацапне, как минимум , нужно задуматься над тем , чем они будут неньке Украине репарации выплачивать, за захваченный Крым и разрушенный Донбасс !!!
ведь мы как минимум, при подержке США - потребуем вернуть нам наши исконные земли Кубань, Таганрог, Белгород и Курск !
а ядерной войны не будет, потому что тогда сраная мацква успеет только раз бздануть перед исчезновением, прежде чем нажмёт красную кнопку !
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29.10.2021 20:07 Ответить
Америка научила русский калькулятор считать 2 + 2.
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29.10.2021 20:22 Ответить
Слава США и Британии!
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29.10.2021 21:58 Ответить
Вообще не понимаю суть возмущений Рашки и их прихлебателей из Хранции и Третьего Рейха. Рашка сама заявила что ни артиллерии ни росийских солдат тобишь ихтамнетов ихтам нет. Беспилотника тоже никто не видел. Так в чем проблемы? А то что Рашка еще с 2014 года применяет против Украины беспилотники почему то никого не возмущало. Будь на рашке ударные дроны они бы давно уже бомбили Киев. А жабоеды с фрицами и ОБСЕ закрывали бы на ето глаза и тредовали чтобы Украина пошла на уступки и капитулировала, чтобынебылавайны.
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30.10.2021 01:17 Ответить
He In a2d2a5b7 - Пропутлеровский тролль. Будьте бдительны.
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30.10.2021 06:44 Ответить
А мсье жабоед? Он разве лучше немцев?
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30.10.2021 05:30 Ответить
Слава богу в мире есть адекватная страна с адекватными людьми.Странно другое.Комсомолка и Альфонс геронтофил дуют в одну дудку.Вот оно настоящее лицо комуно минета.
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30.10.2021 08:06 Ответить
Еще бриттов с прибалтами ,как адекватов,можно добавить..Жаль,что колбасники с жабоедами легли под рашу
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30.10.2021 13:42 Ответить
США не *****шь ))
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30.10.2021 15:08 Ответить
Каждый бош знает *не путать с исчезающими германцами) что 20 рублей есть 20 хоть и грязных, вонючих, деревянных, но почти денег.
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30.10.2021 15:48 Ответить
Сразу видно кто друг Украине, а кто блаблабла.
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30.10.2021 17:20 Ответить
 
 