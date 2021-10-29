Посольство США о применении Bayraktar на Донбассе: Риторика РФ об обострении Украиной ситуации вводит в заблуждение

Официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию на Донбассе, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными: поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", - говорится в заявлении посольства США.

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