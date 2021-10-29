Посольство США о применении Bayraktar на Донбассе: Риторика РФ об обострении Украиной ситуации вводит в заблуждение
Официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию на Донбассе, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными: поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", - говорится в заявлении посольства США.
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"Ночными бабочками" також називають повій, наприклад... )))
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Вам мало этого заявления?
То ли дело у гансов: русски каубица - оччень карашо! Уккраинский Байрактар - зер шлехт! Оччень пльокхо!
СОСИ СОЧНО (у куйла) - вот что любят немцы.
А домашня ковбаса - то наше надбання.
PS: По копростану мы не стреляли! Надеюсь пока не стреляли...
ведь мы как минимум, при подержке США - потребуем вернуть нам наши исконные земли Кубань, Таганрог, Белгород и Курск !
а ядерной войны не будет, потому что тогда сраная мацква успеет только раз бздануть перед исчезновением, прежде чем нажмёт красную кнопку !