Экс-сотрудник СБУ пришел в ГБР и признался в убийстве мужчины, пытавшегося вербовать его для совершения терактов

Сегодня на прием к дежурном следователю ГБР прибыл гражданин Украины, который сообщил об обстоятельствах совершения им убийства другого гражданина в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Мужчина рассказал, что является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в столице.

Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".

Бывший правоохранитель утверждал, что сразу уехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, поэтому он пошел в ГБР.

По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве.

Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского управления столичной полиции.

"Правильно оценив возможность такого развития событий, следователи и оперативники Государственного бюро расследований смогли принять верное решение", - добавили в ГБР.

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