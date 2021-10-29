Экс-сотрудник СБУ пришел в ГБР и признался в убийстве мужчины, пытавшегося вербовать его для совершения терактов
Сегодня на прием к дежурном следователю ГБР прибыл гражданин Украины, который сообщил об обстоятельствах совершения им убийства другого гражданина в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Мужчина рассказал, что является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в столице.
Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".
Бывший правоохранитель утверждал, что сразу уехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, поэтому он пошел в ГБР.
По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве.
Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского управления столичной полиции.
"Правильно оценив возможность такого развития событий, следователи и оперативники Государственного бюро расследований смогли принять верное решение", - добавили в ГБР.
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...после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Источник:
Удивляет игнор СБУ и то, что коррумпированное ГБР поредало в не менее коррумпированную полицию.
А так - молодец, каждый украинский гражданин так бы поступал
Чи він "джентльмен" якому всі повинні вірити на слово?!
ХЗ, может и правда что-то было, а может просто "водка злая" попалась...
Вот только зачем про это в новостях расплескивать??? Главная, как по мне, непонятка...
пырнуть в глаз - и ты уже на небесах.
человека и карандашом убить можно.
Не ууввжаю мы круче...путин ху..***** б.б.*****!!!..
аттветь за базар..*****
И как настоящий правильный пацан сбушник взял нож и завалил ватника