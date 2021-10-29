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Экс-сотрудник СБУ пришел в ГБР и признался в убийстве мужчины, пытавшегося вербовать его для совершения терактов

Экс-сотрудник СБУ пришел в ГБР и признался в убийстве мужчины, пытавшегося вербовать его для совершения терактов

Сегодня на прием к дежурном следователю ГБР прибыл гражданин Украины, который сообщил об обстоятельствах совершения им убийства другого гражданина в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Мужчина рассказал, что является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в столице.

Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".

Бывший правоохранитель утверждал, что сразу уехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, поэтому он пошел в ГБР.

По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве.

Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского управления столичной полиции.

"Правильно оценив возможность такого развития событий, следователи и оперативники Государственного бюро расследований смогли принять верное решение", - добавили в ГБР.

Читайте: Рассматривается две версии убийства активиста Иванины - заказное преступление и личная неприязнь, - Нацполиция

Автор: 

Киев (25710) признание (114) СБУ (20067) убийство (6512) вербовка (269) ГБР (3054)


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Топ комментарии
+19
Так можно убить любого . Мертвые, как известно, молчат
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29.10.2021 17:24 Ответить
+18
Шота я тещу подозреваю в попытке вербовки меня...
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29.10.2021 17:30 Ответить
+15
Любые домыслы из-за отсутствия здесь внятной дополнительной информации, кем являлись оба участника конфликта, не имеют никакого содержательного значения.
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29.10.2021 17:46 Ответить
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Так можно убить любого . Мертвые, как известно, молчат
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29.10.2021 17:24 Ответить
Скорше за все немає ніяких доказів слів вбивці, немає ніякої фото-відео фіксації спроб вербування. Тому суд його посадить в тюрму за вбивство.
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29.10.2021 17:46 Ответить
Возможно, остались вещдоки, как
...после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Источник:
Удивляет игнор СБУ и то, что коррумпированное ГБР поредало в не менее коррумпированную полицию.
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29.10.2021 17:55 Ответить
Так це банальна сварки з поножовщиною, до чого тут вербування. Сиділи пили їли, посварились, подрались, один іншого пирнув ножем та вбив, а тепер вигадує про вербування. Чомуж відразу не повідомив в СБУ що його вербують ще до вбивства? Чи він йшов на зустріч не розуміючи що його будуть вербувати?
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29.10.2021 18:04 Ответить
Я так понял, что это к нему пришел убитый. Может, вы правы, а может я - пока неизвестно.
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29.10.2021 18:13 Ответить
так он пришел УЖЕ убитьй !
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29.10.2021 18:54 Ответить
Та да. Встал из мавзолея и пришел. Зомби-2.
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29.10.2021 18:56 Ответить
а мені здається, що то є звичайною дискредитацією, "колишній співробітник СБУ" чи "колишній співробітник МВС", або заурядний водій тролейбуса, я перепрошую, але яка вдідька різниця, якщо він вже невідомо скільки років працює в СБУ??? ЧОМУ не говорять ким він працював до недавнього часу?? логичне питання. тому, на мій погляд, то є провокацією.
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30.10.2021 22:42 Ответить
я считаю - наградить и отпустить.
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29.10.2021 18:17 Ответить
Если кацапа прибил то наградить.
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29.10.2021 18:04 Ответить
Он сначала с ним забухал до поросячего визга...а потом когда начался ватный базар зарезал козла
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29.10.2021 18:14 Ответить
а если экс-СБУшник сам этнический руцький тогда как?
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29.10.2021 18:23 Ответить
вряд ли, он би тогда не с поличним явился, а в паРашу сбежал.
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30.10.2021 19:18 Ответить
Можно если Вы сотрудник сбу, хотя бы бывший.
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29.10.2021 18:47 Ответить
Тепер цей СБУ-шник на гачку. Йому можуть пригадати, коли їм буде потрібно.
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29.10.2021 20:14 Ответить
Эх, допросить не успели...
А так - молодец, каждый украинский гражданин так бы поступал
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29.10.2021 17:25 Ответить
Ещё таких отмазок не слышал. Да и то, что бывшие коллеги сбушника не поверили ему, тоже интересно. Кароче что не штирлиц, то очередная муть
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29.10.2021 17:26 Ответить
Требе було одразу викликати ментів і їм ліпити цього горбатого. І тоді було б два путі. Один - йому вірять. Другий - йому не вірять але роблять перевищення самооборони. Обидва чудові, судячи зі страви Стерненка. А він з дуру подався у ДБР, а там хлопці непрості і богаті вони передали його ментам і тепер сидять зверху.
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29.10.2021 18:00 Ответить
да, гбр настолько серьёзны-шо всё воспринимают серьёзно...
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29.10.2021 17:27 Ответить
ага, ОНИ и корабли топить в порту умеют))
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29.10.2021 17:36 Ответить
Так плохие корабли и надо топить!
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29.10.2021 17:56 Ответить
Лучше тупых зеленок. Красивый пирс получится.
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29.10.2021 18:21 Ответить
Может, вместо 15 лет тюрьмы дать этому СБУшнику медаль?
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29.10.2021 17:27 Ответить
Поместят в камеру к Антоненко, обвиняемого в убийстве агента фсб шеремета.
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29.10.2021 17:28 Ответить
Якщо геї сваряться - то вже конкретно
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29.10.2021 17:29 Ответить
..а це варіант ! Серед цих кадрів з силових структур ппідерасів багато.
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29.10.2021 18:09 Ответить
Шота я тещу подозреваю в попытке вербовки меня...
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29.10.2021 17:30 Ответить
Алекс, тормозни пока! Подождем, что решат с этим перцем, потом будем принимать решения. У меня тоже есть пара-тройка кандидатов в вербовщики. Если шо, объединим их в единый вербовочный центр. И грохнем. Тещу твою, так и быть, назначим самой злостной вербовщицей, а мои, так и быть, пойдут паровозом.
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29.10.2021 17:35 Ответить
она уже давно тебя завербовала...- когда выдала Дочь...( шучу )
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29.10.2021 17:38 Ответить
Теща гриби любить?
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29.10.2021 18:26 Ответить
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29.10.2021 19:44 Ответить
Косой. Ну сосед, берегись.
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29.10.2021 17:30 Ответить
Надо на полиграф отправить. Есть такая экспертиза официально.
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29.10.2021 17:35 Ответить
тупорылый сбушник решил что кто-то поверит в его бред? леве думал срубить с лоха а тот пообещал стукануть куда надо- вот и посадил наперо....
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29.10.2021 17:35 Ответить
Прикольно, а как он докажет что мертвый его вербовал?
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29.10.2021 17:36 Ответить
смешно ...- что ж "бывший" когда получил такое "предложение" , сразу не обратился к своим с Конторы ...., и не начали "игру" ....
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29.10.2021 17:36 Ответить
Думав, що заплатять більше ніж виявилось.
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29.10.2021 18:27 Ответить
голубки...
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29.10.2021 17:37 Ответить
Любые домыслы из-за отсутствия здесь внятной дополнительной информации, кем являлись оба участника конфликта, не имеют никакого содержательного значения.
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29.10.2021 17:46 Ответить
Единственный адекватный коментарий
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29.10.2021 18:06 Ответить
То, мабуть, в нього і аудіо і відеозапис перемовин "вербування" є?
Чи він "джентльмен" якому всі повинні вірити на слово?!
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29.10.2021 18:06 Ответить
Если был хоть какой то намёк на вербовку, по любому нормальному профи достаточно пары секунд, чтобы включить диктофон на телефоне...
ХЗ, может и правда что-то было, а может просто "водка злая" попалась...
Вот только зачем про это в новостях расплескивать??? Главная, как по мне, непонятка...
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29.10.2021 22:16 Ответить
Я зразу ж і повірив у цю маячню. Нормальний СБУшник доповів би зразу ж по інстанціі, а не ходив би по друзях. Просто друузі дали йому добру пораду . За ліквідацію терориста "герою" вже орден треба давати.
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29.10.2021 18:07 Ответить
А вот интересно откуда взялся нож у бывшего сбеушника.
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29.10.2021 18:12 Ответить
может оттуда, откуда и у меня - купил на раскладке "все по 10". И теперь он всегда со мной.
пырнуть в глаз - и ты уже на небесах.
человека и карандашом убить можно.
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29.10.2021 18:19 Ответить
Экий, Вы батенька , людоед.) Мокрой салфетки же достаточно.)))
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29.10.2021 22:19 Ответить
Муть какая-то. Умный человек, и тем более СБУшник согласился бы, а потом вывел бы вербовщика на чистую воду.
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29.10.2021 18:14 Ответить
Короче дело было так СБУшник и его собутыльник нажрались до поросячего визга, затем начался базар ....ссср увжжаееш!?...
Не ууввжаю мы круче...путин ху..***** б.б.*****!!!..
аттветь за базар..*****
И как настоящий правильный пацан сбушник взял нож и завалил ватника
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29.10.2021 18:18 Ответить
Просто не поділили лаве.
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29.10.2021 18:29 Ответить
Есть еще версия..СБУшник как настоящий чекист и идейный наследник тов.Ежова дырявил убитого в очко...а убийство совершил из ревности
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29.10.2021 18:43 Ответить
В конце 90-х в газете заметка была в Вечернем Киеве в Ужгороде один чувак по пьяни топором завалил собутыльника а в качестве отмазки рассказывал , что дружбан оказался пида…. Пардон -геем и хотел этого дровосека на кукан посадить. Как вам отмазка? Правда потом оказалось все проще и банальнее! терпила просто хотел флакон водяры закрысить и поэтому колуном по кумполу получил. В жизни всякое бывает…
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29.10.2021 18:36 Ответить
Нашим силовикам верить - себя неуважать
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29.10.2021 18:50 Ответить
Гером слава !!!
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29.10.2021 19:27 Ответить
О да, прямо сюжет для Голливуда.
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29.10.2021 19:31 Ответить
ОЙ 3,14здит.ой 3,14 здит
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29.10.2021 20:17 Ответить
Невже ніхто не зрозумів - ця історія нашвидкоруч видумана, щоб відвести увагу від сьогоднішньої новини про псування ДБР-вцями військових катерів "Кентавр"!
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30.10.2021 10:50 Ответить
Фу гомы
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30.10.2021 17:33 Ответить
Как-то «бывший сбушник» в ситуации где его вербуют не верно поступил… нормальный «бывший сбушник» сразу бы сообщил своим, они бы все быстро организовали и мы бы читали совершенно другую новость о предотвращении теракта. При этом заработал бы нормальный кеш. А это история попахивает пиз*ежом. Ну либо гбр решили хайпануть и придумали «сбушника для очередной премии 🤔
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30.10.2021 23:00 Ответить
Больше на бытовуху смахивает🤔 зато дбр на всю страну раструбило, что задержали аж бывшего сбушника, видимо других "громких" дел больше нет🤦🏻‍♂️
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30.10.2021 23:31 Ответить
 
 