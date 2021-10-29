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Новости
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Пророссийский журналист Алексеев получил в Латвии срок за разжигание розни

Пророссийский журналист Алексеев получил в Латвии срок за разжигание розни

Суд в Риге приговорил его к заключению сроком 1 год 2 месяца. Юрий Алексеев писал разжигающие вражду комментарии, а при обыске у него нашли патроны и детское порно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Delfi.

Уголовный процесс был начат 29 ноября 2017 года в связи с публикацией комментариев, содержание которых разжигает межнациональную рознь. В ходе расследования ПБ пришло к выводу, что подозреваемый публиковал такие комментарии неоднократно, с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

По месту жительства Алексеева было проведено несколько обысков. В ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. ПБ утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.

Сам Алексеев утверждает, что комментарии писал не он, патроны ему подбросили при обыске, а "детское порно" - фото его купающихся детей.

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Алексеев - один из самых известных русскоязычных журналистов и редакторов в Латвии. Полиция Безопасности в ежегодном отчете не раз называла его сайт ресурсом, который "играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии". ПБ также утверждала, что источники финансирования ресурса находятся в России.

Автор: 

Латвия (1349) пропаганда (3700)


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Топ комментарии
+19
Урод ,оно еще и извращенец.Тварь козламордая потологически больные, мутанты с изуродованой психикой. Высылать тварей и за колючую проволоку этот зверинец.
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29.10.2021 17:34 Ответить
+17
Латвийским русофобам-респект...
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29.10.2021 17:28 Ответить
+13
Очередное подтверждение, что русскомирным в странах Балтии надо домой, в Воронеж, Ижевск, Пензу
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29.10.2021 17:39 Ответить
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Латвийским русофобам-респект...
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29.10.2021 17:28 Ответить
Брезгливость - это не фобия.
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29.10.2021 17:36 Ответить
Русофобия - это боязнь стать похожим на русских.
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29.10.2021 19:37 Ответить
Сомневаюсь, что для людей это возможно.
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29.10.2021 19:39 Ответить
Ну есть же лживые, подлые и кровожадные люди. Эти люди не русофобы, они похожи на русских.
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29.10.2021 19:41 Ответить
год за патроны с детским порно...куда катится этот мир?
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29.10.2021 17:32 Ответить
Не защищая подкацапника , туда ему дорога. Хочу заметить. Наркотиков не нашли? Наркотиков не хватает для полного набора. Патрон и снимок голого мальчика принесли для заключения сделки с правосудием. Не хочешь порно и патрона - получай год за разжигание. Или роем с детским порно? Нет, не роем.
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29.10.2021 19:26 Ответить
да нафик все эти сложности...я за дармовые путёвки в ближайшую лесопосадку в каждое полнолуние...
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29.10.2021 19:35 Ответить
а че там с нашим шариковым? как-то клован все на тормозах спустил....
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29.10.2021 17:32 Ответить
Урод ,оно еще и извращенец.Тварь козламордая потологически больные, мутанты с изуродованой психикой. Высылать тварей и за колючую проволоку этот зверинец.
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29.10.2021 17:34 Ответить
Oni vse takije, kak toljko proraseiskij, to ili pe..rast ili pedofil, ne nu serjozno, no jesli koje kovo iz nih berjot za zadnicu, to srazu prikidivajetsia gejem, no na samom dele prostije pid..rasi v konce okazivajetsia. Na podhode i jescho i mul ishakov-bivshij mer rigi, da da za jevo vremja Rigu mozhno pisatj s ne zaglavnoi bukvoi.
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29.10.2021 20:04 Ответить
Очередное подтверждение, что русскомирным в странах Балтии надо домой, в Воронеж, Ижевск, Пензу
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29.10.2021 17:39 Ответить
а у нас вони із ящиків 24 години на добу не вилазять -зомбують ОПЖЗИСТІВ відкрито та постійно ....
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29.10.2021 17:42 Ответить
такі вони, представники "русского мира", до пупка дитячого чогось тягнуться
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29.10.2021 17:50 Ответить
детское порно?! Типичный рашист!
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29.10.2021 18:10 Ответить
Опаньки, а ведь мураев на него похож. Просто одно и тоже рыло как и у нашего пропарашного ушлёпка. Уж не папа он нашего парашного обсоса мураева?
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29.10.2021 18:50 Ответить
Все по путинской кальке. Даже порно. Быстро учатся.
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29.10.2021 18:55 Ответить
Угу. ***** - педофил, и его холуи тоже.
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29.10.2021 19:38 Ответить
А у кацапів майже всі журнашлюхи педофіли
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29.10.2021 19:14 Ответить
Почалось раніше, з Чайковського, Цвєтаєвої, Нурієва, великих князів Сергія та Павла.
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29.10.2021 19:33 Ответить
Хз, якось пофігу, не люблю підарасів і негрів, думаю і Бандера не любив би.
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29.10.2021 19:39 Ответить
Так цей русачок ще й педофіл!
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29.10.2021 19:37 Ответить
какой русский не любит детское порно и не является латентным гомосеком ?
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29.10.2021 22:35 Ответить
 
 