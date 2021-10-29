Пророссийский журналист Алексеев получил в Латвии срок за разжигание розни

Суд в Риге приговорил его к заключению сроком 1 год 2 месяца. Юрий Алексеев писал разжигающие вражду комментарии, а при обыске у него нашли патроны и детское порно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Delfi.

Уголовный процесс был начат 29 ноября 2017 года в связи с публикацией комментариев, содержание которых разжигает межнациональную рознь. В ходе расследования ПБ пришло к выводу, что подозреваемый публиковал такие комментарии неоднократно, с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

По месту жительства Алексеева было проведено несколько обысков. В ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. ПБ утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.

Сам Алексеев утверждает, что комментарии писал не он, патроны ему подбросили при обыске, а "детское порно" - фото его купающихся детей.

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Алексеев - один из самых известных русскоязычных журналистов и редакторов в Латвии. Полиция Безопасности в ежегодном отчете не раз называла его сайт ресурсом, который "играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии". ПБ также утверждала, что источники финансирования ресурса находятся в России.