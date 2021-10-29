Россия не создавала газовый кризис в Европе, но и не сделала ничего, чтобы его смягчить, - представитель Госдепа Хохштейн
Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, но и не предприняла достаточных шагов, чтобы смягчить его.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
"Давайте скажем прямо, Россия не создавала газового кризиса в Европе. Он случился из-за различных факторов, часть из которых нельзя было контролировать", - отметил он.
По словам Хохштейна, в то же время, "нет сомнений, что Россия не сделала все то, что могла бы, чтобы смягчить кризис и замедлить рост цен".
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+9 Anton Florian
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+7 Игорь Горобец #201911
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https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/03/17/672014/
а) борцы с холодным климатом должны страдать, иначе никогда не осознают своих ошибок.
б) росияне еще раз продемонстрировали почему с ними нельзя иметь дела.
Понимаю что за последние несколько лет было много случаев где покупать с рынка было дешевле чем по долгосрочному контракту, но тогда нужно и быть готовым к тому что возможна обратная ситуация. Рынок не может работать только за счёт продавца.
В конечном итоге, не раскрыта роль сша. Европейцы уверенно и доверчиво строили регазификационные СПГ терминалы с планом «диверсифицироваться от Российского газа», в пользу Катарского и Американского, и внезапно… его нет, потому что он ушёл в Азию где цены выше. Теперь к этим СПГ терминалам чаще швартуются Российские танкеры принадлежащие Новатэку, а не американские. Почему никто Американцев не винит в махинациях или кидалове
Ха-ха-ха... Зачем продавцу что-то делать, чтобы замедлить рост цен на свой товар?
там как раз обсуждают что сша частники потому забили на европу и повезли в азию, в сша нет своихх газовозов, они все в рукахчастника, средний газовоз при доставке в азию получит 144 млн баксов, тот же рейс ,но в европу заработает 100 миллионов, будь у вас газовоз вы бы куда газ поперли?
Экспорт американского СПГ в Азию вырос на 67%
Азиатские рынки стали главным экспортным направлением для сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Несмотря на сокращение спроса на энергоносители, низкие цены и отмену нескольких отгрузок в течение лета 2020 г., зарубежные поставки американского СПГ