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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский: Украина использует оружие только для защиты территории и не нарушает договоренностей

Зеленский: Украина использует оружие только для защиты территории и не нарушает договоренностей

Вооруженные силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны российских наемников.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ВСУ открывают ответный огонь согласно договоренностям о режиме прекращения огня и подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.

Также читайте: Посольство США о применении Bayraktar на Донбассе: Риторика РФ об обострении Украиной ситуации вводит в заблуждение

"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) ВСУ (6703) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+23
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29.10.2021 18:14 Ответить
+22
Якщо Ви вранці прокинулися , включили комп»ютер , зайшли у соцмережі і читаєте новини, а там не пишуть ні про один «зашквар» «ЗЕ-шобла» , перевірте - може це лише світанок вихідного дня і вони ще в ліжках?
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29.10.2021 17:41 Ответить
+17
Еще и оправдайся-" мы не наступаем",куда уж... с тобой можно наступить только в дерьмо.
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29.10.2021 17:41 Ответить
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29.10.2021 17:40 Ответить
Удар Байрактара на Донбассе: эскалация конфликта или Путин капут? / Видео №

https://www.youtube.com/watch?v=zmDLfHSv0xU
Швец на прямую о предателях рядом с Вовой- ДЕМЧЕНКО и ЕПМАК
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29.10.2021 17:57 Ответить
при это Гончаренко СЕЙЧАС в Пентагоне (Лерос иже с ним в США) , в то время, как Ермак отменил официальный, запланированный , уже утвержденный посольством США вояж депутатов в США именно из- за наличия в группе депутатов оппозиционеров ...
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29.10.2021 18:01 Ответить
доречі, а чи Єрмак не пустив СлугВови, як це думє Лєрос???
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29.10.2021 19:01 Ответить
То есть по логике упоротых порохоботов- заявление о том что ВСУ будет применять и дальше беспилотники , это зрада ? И чем вы лучше зелебоб? Что одни что вторые - секты идиотов )
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29.10.2021 22:43 Ответить
Якщо Ви вранці прокинулися , включили комп»ютер , зайшли у соцмережі і читаєте новини, а там не пишуть ні про один «зашквар» «ЗЕ-шобла» , перевірте - може це лише світанок вихідного дня і вони ще в ліжках?
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29.10.2021 17:41 Ответить
Якщо ви зайшли на "Цензор" а там замість словосполучення "різкА заява" написано "різькА заява" - будьте впевнені - це "кацап" що "косит пад хахла", перекладає свій коментар за допомогою Гугла і пробує спровокувать "срач"!
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29.10.2021 20:02 Ответить
Еще и оправдайся-" мы не наступаем",куда уж... с тобой можно наступить только в дерьмо.
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29.10.2021 17:41 Ответить
Зеленьский так і не зрозумів, що це не кіно, і не 95 квартал.
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29.10.2021 17:43 Ответить
А вместе с этим убогим не поняли и процентов 30 нарида-избирателей. Это страшные цифры.
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29.10.2021 17:48 Ответить
до его избирателей уже начало доходить, что модерировать группу вконтактике и управлять государством это не одно и то же.
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29.10.2021 18:47 Ответить
Мальчик, хватит балаболить. Взрослые дома есть?
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29.10.2021 17:43 Ответить
Придет ермак и даже за это даст ремня.
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29.10.2021 17:49 Ответить
Просто оставит без дозы.
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29.10.2021 17:50 Ответить
Подало голос, неужели...
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29.10.2021 17:46 Ответить
Интересно, Залужному "прилетело" от Гундосика с Ермаком за использование Байрактара по назначению?
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29.10.2021 17:47 Ответить
от лоха вполне возможно, ибо воно лох
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29.10.2021 18:51 Ответить
ополченцы, та сторона, просто перестать стрелять, отдал беркут и цемаха, операцию по вагнеровцам слил, линию разграничения сдвинул, аэроразведку уничтожил... и т.д. и т.п.
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29.10.2021 17:49 Ответить
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29.10.2021 18:01 Ответить
Погрозили пальчиком и этот клоун начал оправдываться.
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29.10.2021 18:07 Ответить
"украинская армия чувствует"...буба таки нет...
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29.10.2021 18:07 Ответить
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29.10.2021 18:14 Ответить
Со следующей здравицей не затягивайте.
Очень уж приятно слышать такие новости !
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29.10.2021 22:51 Ответить
Україна не має права знищувати терористів на своїй власній території????
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29.10.2021 18:23 Ответить
Мальчик Вова врет, так как нет у нас территориальной целостности и защиты территорий, уже оккупированных. Ну да ладно, наша элитка всегда была лицемерной мразью.
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29.10.2021 18:38 Ответить
якось ссикливо, як лох
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29.10.2021 18:39 Ответить
"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает"
ох и лох...
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29.10.2021 18:44 Ответить
Трус и малодушный подонок.
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29.10.2021 18:53 Ответить
Зато мільярдер і весь в шоколаді.
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30.10.2021 04:13 Ответить
США осадили Кремль, и Зе проснулся.
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29.10.2021 19:15 Ответить
может для более спокойного деребана??
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29.10.2021 19:38 Ответить
Блазень більше 2 років гундосив : "просто перестать стрєлять" , "та сторона " , а мав би чітко говорити : Росія-агресор. Ось про це й нагадав глава Пентагону , щоб блазень не забував . То ж блазень і змінив тон.
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29.10.2021 20:12 Ответить
А об освобождении захваченных территорий бубочка речь не ведет. Трусливо оправдывает только защиту не захваченных.
Капитуляция?
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29.10.2021 20:37 Ответить
А может у Зеленского и его друзей по кварталу 95 в москве в банках лежит их бабло.
Вывезсти в другие страны уже не дадут. Вот Зеля и ведет себя как на поводке.
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29.10.2021 20:41 Ответить
Сколько шушеры в Украине,сколько эта гниль будет поддерживать этого недопрезидента а ее аж 24%,столько будет продолжаться хаос.
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29.10.2021 20:43 Ответить
вижу, что попытки слуг разбавить предельно допустимую концентрацию взрывоопасной части общества с помощью телешоу 95 квартала могут не увенчаться успехом или потерпеть крах ...
фуйло прекрасно это понимает и это - именно та среда, которая ему нужна в Украине т.е. контролируемый хаос, который он мечтает сменить на сталинский порядок, приведя к власти жопошников мертвечука и иже с ними...
я иногда не понимаю неужели действительно в 2019 году у нас было 73 % не понимающих к чему их выбор приведёт всю страну ?
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29.10.2021 21:20 Ответить
верю в зелю неустрашимого, если он переизберется на второй срок, то украину ждет эра процветания и пэрэмог
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29.10.2021 21:33 Ответить
Захист цілісності держави - це звільнення окупованих ворогом територій України! Це і є головне завдання ЗСУ. Але не з таким головнокомандуючим, борони, Боже.
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29.10.2021 22:19 Ответить
клоун начал оправдываться.
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29.10.2021 23:15 Ответить




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29.10.2021 23:46 Ответить
"Украина использует оружие только для защиты территории" следовало бы добавить - использует и будет использовать
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29.10.2021 23:54 Ответить
Харьковские мажоры убойней быртыркаров.
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30.10.2021 00:25 Ответить
Россия готовит ПВО и проводят тренировки. Нужно быть готовыми их уничтожить и при всех вариантах событий в которых они их могут применять.
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30.10.2021 04:08 Ответить
Украине нужно больше ядерного оружия, чтобы охладить горячие головы в РФ. Украине нужно максимально возможно усиливаться. В Украине делали ядерное оружие для СССР, и потому можно максимально усилиться. Ядерное оружие остановит любого от полномасштабной войны. Ядерное оружие - это самый сильный щит!
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30.10.2021 04:15 Ответить
Это для депилов. А для умных совет такой. Забыть про армию, как при януковиче было. Не выступать против россии, возобновить торговлю и промышленность на Россию(ибо вы больше нах нигде не нужны) Тихонько рожать побольше детей и заселять ту же Кубань или как вы там ещё мечтали . И радоваться тихому семейному счастию. Но.... Эврии и англосаксы вас как шавок настрополили против России, в результате вы потеряли Крым и не даёте Донбассу вернуться в Украину. И морозите своих детей. Правда, я уверен, что у большинства тут блюющих против России детей нет. И кормить и греть их не надо. Поэтому мона трындеть на рефлексах, а не от ума.
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31.10.2021 21:10 Ответить
ну или второй совет. Беги в военкомат записывайся на фронт
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31.10.2021 21:12 Ответить
Если Россия хочет помириться с Украиной, то пусть вернет Донбасс и Крым и это будет поистине умно. Затем Украина будет за торговлю с Россией и от этого выиграют обе стороны ибо обе страны от этого станут богаче. И выключив пропаганду и начав дружескую риторику и народы перестанут ругаться. А если Россия хочет в один союз с Украиной, то пусть вступит в ЕС, и вместе со всем СНГ. Тогда выиграют все ибо торговля вырастет, а народы станут богаче и все будут довольны. А дальше мир надо объединять в один союз, часть за частью мира модернизироваться и брать в союз. Тогда всему миру станет лучше и развитие будет быстрее и технологии будут быстрее развиваться. А войны - это регресс для человечества!!! Война - это животное человеческой природы, а разум - это мир и процветание. Нужно не воевать, а помогать и безвозмездно, и тогда сформируется менталитет разумный и все будут помогать друг-другу, и если есть возможность помоги, а потом тебе помогут и возможно даже другие люди ибо менталитет уже будет такой. А теперь выбор стоит выбрать в человеке животное и воевать, либо выбрать разум и искренне мириться. И после возврата Донбасса было бы хорошо на пути к дружбе с Украиной, предложить Украине помочь вместе восстановить Донбасс. То бишь не воевать на Донбассе и когда мы в разных командах, то мы будем воевать сильнее и сильнее и ненависть будет больше и больше, а если мы будем в одной команде, то бишь вместе восстанавливать и чистить Донбасс, то тогда и дружба будет добрая.
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01.11.2021 04:23 Ответить
Я так понял, что пояснять простые вещи вам невозможно. Даже на примитивном уровне. Вы тут пытаетесь вбитые вам в голову мантры разбавлять какими то самодельными рассуждениями от той же украинской пропаганды. Простую проблему отторжения Донбаса нынешней властью вы оправдываете агрессией Росии. Да просто в замыслах нынешних правителей украины НЕТ задачи возврата Донбасса. По одной причине. Донбасс голосует на выборах "не так". Не за те кланы -если проще. Вот и вся причина.============= По поводу мантр про ЕС. Зачем вам в ЕС? Ну понятно всем кажется, что жизнь там богаче. Вопрос- а что, ЕС вам быстро построит экономику и вы все будете богатыми? Бред. Ну или проще. ЕС -это стандарты жизни. Ну так возьмите толстую тетрадку в клеточку, смотайтесь в эту ЕС, перепишите там все стандврты и воплотите их в Украине. Или зачем вам ЕС???=====Безопасность, защита от агрессии России(мантры)?. А какие предпосылки в проблемах безопасности были до майдана? Границ не было, газ был по льготной цене, деревни разделённые условной границей дружно жили и роднились. А теперь? Ну ладно, это всё бесполезно вам говорить....намайданили, сменили элиты и кланы у кормушки, стали нищие и замерзающие . И бть, виновата Россия...
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01.11.2021 12:03 Ответить
самый лучший способ общение с Россией просто её не слышать и не опрадываться как малое дитя по поводу и без повода)))
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30.10.2021 10:25 Ответить
вот это правильно
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30.10.2021 11:58 Ответить
Не видно правильности в речи пугливого главковерха.Он должен не оправдываться, а устрашать рашистов с сепарней, возможностью скорейшего освобождения ВСУ Донбасса с водружением госСтяга над Донецком и Луганском..
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30.10.2021 13:22 Ответить
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30.10.2021 14:21 Ответить
Хохлы, отведите свою армию от Донбасса. Прекратите блокаду авто и жд сообщения. Позвоните Путину и доложите о проделанных мероприятиях. Забудте о паспортах и именах правителей республик. И Донбасс тихо вернётся в лоно Украины. Ахметов сам наведёт там порядок. Путину и России этот донбасс и на не на.
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31.10.2021 20:49 Ответить
И ещё, хахлы. Откройте библию в книге "ИСХОД" и прочтите место, где египетский фараон давал указание еврею Исааку, когда дал ему полномочия править египтом. Но.. вы нарушили эту заповедь. Вот и поплатились.
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31.10.2021 20:52 Ответить
Ну а пока замерзайте назло Путину. Морозте своих детей. Если повелись на разводняк от англосаксов и эвриев. А ведь как хорошо было до майдана.
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31.10.2021 21:00 Ответить
 
 