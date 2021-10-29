Зеленский: Украина использует оружие только для защиты территории и не нарушает договоренностей
Вооруженные силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны российских наемников.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем", - сказал Зеленский.
Он отметил, что ВСУ открывают ответный огонь согласно договоренностям о режиме прекращения огня и подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.
"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", - резюмировал Зеленский.
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Швец на прямую о предателях рядом с Вовой- ДЕМЧЕНКО и ЕПМАК
Очень уж приятно слышать такие новости !
ох и лох...
Капитуляция?
Вывезсти в другие страны уже не дадут. Вот Зеля и ведет себя как на поводке.
фуйло прекрасно это понимает и это - именно та среда, которая ему нужна в Украине т.е. контролируемый хаос, который он мечтает сменить на сталинский порядок, приведя к власти жопошников мертвечука и иже с ними...
я иногда не понимаю неужели действительно в 2019 году у нас было 73 % не понимающих к чему их выбор приведёт всю страну ?