ЦИК назначила на 27 марта довыборы в Раду в округе умершего нардепа Полякова

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022, то есть за 60 дней до дня голосования.

Член ЦИК Александра Кармаза пояснила, что решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Антона Полякова, избранного на внеочередных парламентских выборах 2019 года в ОИО № 206.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Его нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.