Количество пациентов с инсультами во Львове увеличилось почти вдвое из-за COVID-19, - врачи

Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи находятся 100 пациентов с инсультами. В прошлом году таких пациентов было почти вдвое меньше. Врачи связывают это с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба больницы, информирует Цензор.НЕТ.

"Только сейчас у нас в больнице - 100 пациентов с инсультом. В прошлом году в этот день было 65. Это результат ковида. За год скорая привозит таких почти 2500. За 10 месяцев этого года таких уже 1887", - говорится в сообщении.

В больнице добавили, что если говорить о всей Украине - это 140 тысяч случаев. Из них около 20% возвращаются к привычной жизни. К сожалению, до 40% людей умирают в течение первого года.

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