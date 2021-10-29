Пассажиров киевской подземки без сертификата о вакцинации или негативного теста с 1 ноября буду штрафовать, - пресс-служба метрополитена

Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника, 1 ноября пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованы по меньшей мере на 17 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"С 1 ноября 2021 пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата об выздоровлении", отмечается в информации.

Штраф за нарушение – от 17 тыс. грн.

В метро объяснили, что такое наказание прописано в постановлении Кабинета министров от 9 декабря 2020 года.

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