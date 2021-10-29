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Новости Коронавирус и карантин
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Пассажиров киевской подземки без сертификата о вакцинации или негативного теста с 1 ноября буду штрафовать, - пресс-служба метрополитена

Пассажиров киевской подземки без сертификата о вакцинации или негативного теста с 1 ноября буду штрафовать, - пресс-служба метрополитена

Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника, 1 ноября пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованы по меньшей мере на 17 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"С 1 ноября 2021 пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата об выздоровлении", отмечается в информации.

Штраф за нарушение – от 17 тыс. грн.

В метро объяснили, что такое наказание прописано в постановлении Кабинета министров от 9 декабря 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интервалы движения поездов метро могут сократить в Харькове: Поможет избежать скопления пассажиров

Автор: 

карантин (16729) Метрополитен (1017) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
По большому секрету - вакцинированные тоже разносят эту заразу . Возможно ,вы просто не в курсе.
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29.10.2021 19:12 Ответить
+18
А чому ви боїтеся їздити з "невакцинованими биками" ? Вас же штрикнули ,отже ви захищені на 100 відсотків ? Я би боявся їздити,навпаки - з вакцинованими .Як мінімум з двох причин . Половина з них вважає за непотрібне носити маску ,і більшість з них переносить хворобу безсимптомно ,являючись розповсюджувачем ковіда.
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29.10.2021 19:42 Ответить
+17
Я хоч і вакцинований, але пані Лариса права, це обмеження прав громадян, тоді вже треба змінювати Конституцію, тим більше незрозуміло, що робити тим, кому вакцинація протипоказана.
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29.10.2021 19:45 Ответить
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Шмыгло себе на статью постановами кабмина за свою каденцию наштампует.... лет на пять-семь наштампует...
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29.10.2021 19:25 Ответить
*****, будут ездить забитые маршрутки, а эти умники штрафами в метро будут пытаться бюджет наполнить.
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29.10.2021 19:29 Ответить
Мені цікаво, а як їх будуть перевіряти особливо вранці коли люди в метро на вхід та вихід рікою? Хто бачив бАмАШку внутрішнього сертифікату? Розказую, звичайний аркуш А5 напечатаний на звичайному принтері з печаткою лікаря та з кутовим штампом поліклініки. Шльопнути його на принтері як два пальця об асфальт.
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29.10.2021 19:30 Ответить
как и в первый локдаун - выловят нескольких жертв и показательно оштрафуют на камеры. Будет такая же демаоагическая показуха
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29.10.2021 19:52 Ответить
Штрафовать без решения суда не имеют права.
На месте могут только составить протокол.
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29.10.2021 20:09 Ответить
" Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. "

И ГДЕ В ЗАКОНЕ УПОМИНАЕТСЯ НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ?
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29.10.2021 19:33 Ответить
начнем с того - а где у нас карантин?
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29.10.2021 19:37 Ответить
боюсь получиться как с евробляжами. добропорядочные таможили а бляхеры бастовали и их поддерживала таможня потому что там было бабло. власть была в ...раке. в случае с ковид, ситуация та же. послушные, привитые граждане будут ездить с невакцинированными быками а правительство засунет язик в ....опу боясь протестов. с тупорылим народом хрен договоришься пока их петух в ...опу не клюнет.
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29.10.2021 19:33 Ответить
А чому ви боїтеся їздити з "невакцинованими биками" ? Вас же штрикнули ,отже ви захищені на 100 відсотків ? Я би боявся їздити,навпаки - з вакцинованими .Як мінімум з двох причин . Половина з них вважає за непотрібне носити маску ,і більшість з них переносить хворобу безсимптомно ,являючись розповсюджувачем ковіда.
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29.10.2021 19:42 Ответить
я вірю не ляшку і не данілову. я дивлюсь результат. мер моршина, добровільно-примусово вакцинував майже всіх жителів певного віку. не те щоб під евл а взагалі, жодного хворого в стаціонарі. ДУМАЙ.............ТЕ. особливо тих 12 що Вас підтримали.
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29.10.2021 21:23 Ответить
в Моршине нет стационара для ковидных. Думай те.
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29.10.2021 21:44 Ответить
Саме жахливе, що нас зараз знову закриють через цих недоумків. Люди замість того, щоб працювати, знову почнуть втрачати бізнес. Діти замість того, щоб ходити до школи та отримувати адекватну освіту, будуть сидіти по домівках та знімати відосики для тік-току. Країна знову котиться у прірву, наше неосвічене бидло продовжує слухати кремлівську пропаганду та вірити ботам-антиваксерам.
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29.10.2021 20:55 Ответить
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29.10.2021 19:46 Ответить
Люди ломанутся в маршрутки, - и тут будет давка вместо социальной дистанции и масочного режима.

Ошушение, - все делается для принуждения именно к вакцинации, но не снижения заболеваемости.
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29.10.2021 19:49 Ответить
В маршрутках тоже будут ходить бригады и проверять
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29.10.2021 20:53 Ответить
а по городскому автотранспорту кто выпустил подобное требование?
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29.10.2021 20:58 Ответить
Зеленский и его шайка сделали все что бы выросло количество заболевших , нищенские пенсии, низкие зарплаты , заоблачные абсолютно неадекватные тарифы , у людей просто слабый имунитет и постоянные стресы , и да по сравнению с прошлым годом в Украине на 16 000 смертей больше от инсульта , а вакцины , особенно Астра Зенека и вызывают тромбоз .
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29.10.2021 19:50 Ответить
в спам, рузькэ
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29.10.2021 21:42 Ответить
Та уже сразу штрафуйте тех кто ковидом заболел ...
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29.10.2021 19:51 Ответить
После запуска 5G в Украине, посмотрим, что будет с вакцинированными. Если побочных случаев не будет, тогда и я вакцинируюсь.
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29.10.2021 19:58 Ответить
к тому времени этот идиотизм дополнят до 6G
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29.10.2021 20:04 Ответить
Знову півкраїни закриють. Як же все це набридло.

Невакциновані все одно вакцинуються, нікуди не подінуться з підводного човна, але ж їм треба повикаблучуватися, поки самі кого-небудь із рідних не поховають, от саме після того і підуть робити щеплення.
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29.10.2021 20:04 Ответить
Яка скотиняка мене заспамила?
Прокляну падлюку!
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29.10.2021 20:57 Ответить
Бооооже! Яке кончене!
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29.10.2021 21:23 Ответить
ага, щас вже писав що тепер платять дві штуки і отримають вакцинацію без вакцини - ширялово в кран, а колять фізраствором чи просто пустим шрицем і сертифікат отримано
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29.10.2021 22:51 Ответить
По закону имеют право только составить протокол.
Который будет опротестован с суде средним адвокатом.
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29.10.2021 20:06 Ответить
100 відсотків . Можна і самому буде опротестувати.Вангую ,що алгоритм необхідних дій вже максимум за тиждень буде в мережі.
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29.10.2021 20:10 Ответить
Знаю случай, когда суд присудил водителю маршрутки штраф 17 тыс гривен за нескольких лишних пассажиров. Так что присудят, тем более в Киеве. Это в глубинке судьи, менты немного остерегаются, потому что все на виду, и семьи тоже. А в больших городах и столице они все на одно лицо-залётные из провинции.
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29.10.2021 22:43 Ответить
Интересная https://theconversation.com/covid-19-anti-vaxxers-use-the-same-arguments-from-135-years-ago-145592 статья (англ.) о брошюре, изданной в 1885 году во время эпидемии оспы в Монреале.

135 лет назад уже существовал стандартный информационный набор антиваксера:

- масштабы эпидемии и опасности преувеличены;
- вакцины опаснее болезни;
- вакцины - причина распространения болезни;
- цитаты авторитетных докторов, не поддерживающих вакцинацию (часть реальные, часть выдуманные);
- принудительная вакцинация = ущемление прав и свобод.

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29.10.2021 20:10 Ответить
натуральна віспа це єдиний приклад коли епідемічне захворювання було ліквідовано завдячуючи щепленню. і якось збіглося, що щеплення фактично є іншим захворюванням, тобто вакцинія є природньою.
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29.10.2021 20:27 Ответить
єдиний приклад
А решта щеплень?
Той же полієміліт - жутка хвороба - залишаешся живим, та інвалідом на все життя.
вакцинія є природньою - тут я не спеціаліст. Я просто довіряю західній медицині та закону великих чисел.
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29.10.2021 22:51 Ответить
приборкати багато хвороб вийшло завдячуючи комплексу засобів. вакцинація серед них теж присутня, але є ще і антибіотики та значне підвищення санітарно-гігієнічного рівня і якості харчування, ******* карантинні методики і т.і. зауважте, що від багатьох епідемічних хвороб немає вакцини та вакцинації, але вони більше майже не турбують людство. принаймні у розвинених країнах не часті гості. а от позбавитись повністю вийшло лише від віспи.
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29.10.2021 23:04 Ответить
Так. Здоровий спосіб життя зменшує потребу в лікарях. Сам так намагаюся жити.

що від багатьох епідемічних хвороб немає вакцини та вакцинації, але вони більше майже не турбують людство
Тому й немає, що не турбують.
Проти грипу є вакцина, але мені нема в ній потреби, жодного разу не вакцинувався і не думав.

позбавитись повністю вийшло лише від віспи - до речі, цікаве питання - за рахунок чого? Ну, і не зовсім повністю, пожекуди ********. У нас - ні, тому що ще з часів СРСР кожний був від неї щеплений, і не питали, чи бажаєш, кололи всім. Маюуть, тому її й немає.
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29.10.2021 23:56 Ответить
Ви помиляєтесь. Віспи вже нема. Принаймні поки що. І певно з двох причин. Дуже висока ефективність вакцини (фактично підгледеної у матінки природи) і масовість вакцинації.
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30.10.2021 00:03 Ответить
Тут дело не в этом. Дело в тотальной брехне. Найвеличнейший осел прошлым летом тарахтел что Украина получит лучшую вакцину и одной из первых.
На самом деле Степанов привез несертифицрованный ковишилд и новое пальто за 20000уе, засекретил как цену вакцины, так и поставщиков и "прокладки". И, самое главное, не было никакой стратегии в этом вопросе. Даже тактики не было. Получать начали по программе ВОЗ помощи бедным странам "короновак". Частями. А все действия "нашей" власти носили спонтанный характер.
Отсюда и тотальное недоверие
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29.10.2021 20:59 Ответить
Я тоже не доверяю нашей власти, хе-хе. Мало того, я еще в 2019 знал, что так будет, и говорил всем, но разве услышат?
А конкретно по видам вакцин - я ни за что не укололся бы российской и китайской бурдой, и только при отсутствии других вакцин - Астразенекой.
А так, принял две Модерны, доволен.
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29.10.2021 22:54 Ответить
російська - це вкрадена рецептура Астразенекі. Клоуни привезли індійськиий??? варіант астразенекі.
Хто-небудь зможе гарантувати, що під виглядом індійської нам не почнуть колоти російську?
Хто-небудь довіряє самій індійській фармакології???
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29.10.2021 23:07 Ответить
а вы в аптеку загляните и поймете доверяют или нет.
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29.10.2021 23:26 Ответить
Читаем Конституцию

" Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 настоящей Конституции."

у нас что объявили военное положение или чрезвычайное ?
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29.10.2021 20:13 Ответить
Согласитесь, идиоты, принимающие управленческие решения, - это чрезвычайное положение!
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29.10.2021 20:19 Ответить
после 13 статьи о недрах дальше уже все и так ясно
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30.10.2021 00:48 Ответить
Я смотрю тут Лахта подтянулась. агитировать украинцев не прививаться.
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29.10.2021 20:27 Ответить
и опять читаем
Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб"

Стаття 11. Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів
Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема щодо санітарної охорони території України, обмежувальних заходів стосовно хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв

Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

в Законе нету нормы что гражданин Украины должен доказывать что он здоров, и нету нормы что прививка от короновируса есть обязательной

ограничение только для больных, вот пускай и выявляют больных измерением температуры и проведением БЕСПЛАТНЫХ тестов ,
тем более что в Законе все противоэпидемические меры финансируются с бюджетов и распоряжение что люди сами должны оплачивать те тесты есть нарушение ЗАКОНА
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29.10.2021 20:37 Ответить
Хочу я посмотреть, как они будут с людей выбивать эти 17000-34000 грн
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29.10.2021 20:46 Ответить
Насильно
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29.10.2021 20:48 Ответить
через суд. Не нравится - блокировка счетов, возможности пользоваться имуществом и т.д.
Все просто.
правильно делают.
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29.10.2021 20:53 Ответить
Это беспредел голимый!
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29.10.2021 21:16 Ответить
спеціально зайду в метро подивитись на той цирк, що буде на станціях коли люди будуть намагатись потрапити на роботу. ЯК ви будете це контролювати наприклад на Вокзальній, де і без додаткових перевірок затори постійно зранку? Хаос в управлінні від хаосу в головах
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29.10.2021 20:50 Ответить
Саме цікаве, - що перечитав ще раз постанову Уряду, на яку йдеться посилання щодо заборони невакцинованим їздити в метро у м. Києві. Але там такої норми немає... Обмеження на міжобласних маршрутах дійсно прописане, а от про міський транспорт і метро - жодного слова. Якщо це Віталік хоче запровадити, керуючись пунктом, що в червоній зоні місцеві органи можуть вводити регіональні обмеження, то без проблем, АЛЕ: 1)оскільки норма зачіпає права громадян - зареєструйте її спочатку у Мінюсті (ну хоча б як це зробив Міндрав з переліком професій, які мають вакцинуватися, - хоч і суперечить Конституції, але себе вони прикрили, підставивши Мінюст); 2) Такі обмеження (регіональні) може бути введено лише ДЛЯ УСІХ ГРОМАДЯН міста (пункти, які дають переваги вакцинованим, на це питання згідно з положеннями постанови НЕ МОЖУТЬ ПОШИРЮВАТИСЯ). Тобто зупинити УВЕСЬ транспорт і ДЛЯ УСІХ мешканців міста, - ще зможе якось посилатися на Кабмін, а от у цьому випадку - чисте перевищення повноважень. Ну а адвокатам дійсно не дадуть бідувати з такими рішеннями. Ну а якщо йтиметося про моральну чи матеріальну шкоду, завдану цим рішенням, - ПОДАВАЙТЕ НЕ ДО КМДА, а БЕЗПОСЕРЕДНЬО до мера... Слава Україні!
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29.10.2021 20:51 Ответить
Кто будет штрафовать? управление подземки...юридические основания покажите для штрафа...
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29.10.2021 21:21 Ответить
вакцинация становиться все более добровольной.
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29.10.2021 21:24 Ответить
Нехай кабінет Міністрів підітреться своєю постановою. Є головний закон - конституція
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29.10.2021 21:37 Ответить
Клічко - злодій, що порушує конституційні права громадян. Він має повстати перед судом.
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29.10.2021 21:43 Ответить
Кличко всегда работал на мафию.
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29.10.2021 23:57 Ответить
Всі, хто за Конституцію України, всі хто за право народа на гідне життя, мають про це заявити 3 листопада біля ВР.
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29.10.2021 21:45 Ответить
Невакцинированные - сосать с 01.11.2021!!!
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29.10.2021 21:48 Ответить
Те, кого нельзя назвать по антисемитскому закону, выкручивают руки здоровым гражданам Украины.
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29.10.2021 23:56 Ответить
а если у чела, например две прививки, зафиксированные в хелси, а сертификата нет, чо будет? Суд оправдает?
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29.10.2021 23:58 Ответить
Нет ,тут же расстреляют.
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30.10.2021 01:22 Ответить
Чего только не придумают чтобы народ китайским шмурдяком кололся
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30.10.2021 00:24 Ответить
без маски йди пішки
Так було раніше ...
А зараз - не вакцинувався - йди пішки !
І конституційні твої права ніхто не порушує
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30.10.2021 07:10 Ответить
Вiдбуваеться повалення Конституцiйного ладу.
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30.10.2021 08:09 Ответить
Такими темпами:

1 ноября 2022г - метрополитен признан банкротом.
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30.10.2021 09:42 Ответить
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